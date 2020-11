Polizei Eschwege

Urkundenfälschung, Kennzeichenmissbrauch und unbefugter Gebrauch eines Kraftfahrzeuges

Eschwege (ots) – Die Polizei in Eschwege ermittelt aktuell in einem Fall u.a. wegen Urkundenfälschung, Kennzeichenmissbrauch und dem unbefugten Benutzen eines Kraftfahrzeugs. Die Polizei erhofft sich jetzt bei den Ermittlungen Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Sonntagvormittag gegen 10.50 Uhr wurde die Polizei in Eschwege darüber verständigt, dass in Niederhone im Einmündungsbereich Unter dem Bückeberg / Südstraße ein Pkw seit Samstagmittag, etwa gegen 12.00 Uhr, verkehrsbehindert stehen würde. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass es sich bei dem besagten Auto um einen schwarzen Opel Omega handelte, an dem die Kennzeichen HEF-DB 140 angebracht waren.

Bei einer Überprüfung des Fahrzeuges stellte sich dann aber heraus, dass die Kennzeichen schon seit längerem nicht mehr ausgegeben waren und auch nicht zu dem Opel Omega gehören. Da die Besitzverhältnisse nicht eindeutig geklärt sind, hat die Polizei jetzt Ermittlungen gegen Unbekannt aufgenommen, da das Auto von den Unbekannten offenbar gefahren wurde, ohne dass eine gültige Zulassung und Versicherung vorgelegen hat. Um diesen Umstand zu verschleiern hatten die Täter das Auto zusätzlich mit den abgelaufenen Kennzeichen versehen.

Hinsichtlich der Fahrzeugnutzung bittet die Polizei jetzt um Hinweise aus Bevölkerung, wann und durch den wen das beschriebene Auto gefahren wurde. Hinweise bitte an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Pkw-Fahrer erfasst Radfahrer – Atemalkoholtest verläuft bei Autofahrer positiv

Am Montagmorgen um 08.10 Uhr war ein 52-jähriger Autofahrer aus Sontra auf der B 452 von Reichensachsen in Richtung Eschwege unterwegs und fuhr dann in Richtung Hessenring / Andreas-Höhe ab. Als Wartepflichtiger vom Zubringer B 452 kommend, übersah der 52-Jährige dann einen 43-jährigen Fahrradfahrer aus Wehretal, der in Richtung Hessenring unterwegs war und stieß mit diesem zusammen. Der Fahrradfahrer kam zu Fall und zog sich bei dem Sturz Prellungen u.a. an Schulter und Hüfte zu.

Ein bei der Unfallaufnahme durch die Beamten durchgeführter Atemalkoholtest verlief bei dem Autofahrer mit einem Ergebnis von 0,6 Promille positiv. Daraufhin musste sich der Autofahrer später einer Blutentnahme im Krankenhaus unterziehen. Gegen den 52-Jährigen wird jetzt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. An Fahrrad und Auto entstanden Schäden in noch unbekannter Höhe.

Einbruch in Spedition – Polizei sucht Zeugen

Am vergangenen Wochenende ist in eine Spedition in der Helgoländer Straße in Eschwege eingebrochen worden. Zwischen Samstagnachmittag 15.00 Uhr und Montagmorgen 07.00 Uhr verschafften sich die unbekannten Täter Zugang zu dem Bürogebäude und wurden beim Durchsuchen der Büroräume dann auch fündig. Die Täter entwendeten eine Geldkassette mit einem vmtl. 4-stelligen Geldbetrag. Sachschaden in Höhe von 50 Euro richteten die Täter ebenfalls an.

Hinweise nimmt die Kripo in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Polizei Witzenhausen

Wildunfall

Am Sonntagmorgen gegen 05.20 Uhr erfasste eine 18-jährige Autofahrerin aus Witzenhausen ein Reh, als sie auf der Landesstraße L 3464 von Witzenhausen in Richtung Wendershausen unterwegs war.

Das Tier war später nicht mehr auffindbar, am Auto entstand ein Schaden von 700 Euro.

Unbekannte stehlen Starkstromkabel – Polizei sucht Zeugen

Zwischen Freitagnachmittag 15.30 Uhr und Montagmorgen 07.15 Uhr haben Unbekannte von einer Baustelle in der Gartenstraße in Witzenhausen ein ca. 40 Meter langes, 50 kg schweres Starkstromkabel geklaut. Der Wert des Kabels, welches an einem Baukran angeschlossen war, beträgt etwa 500 Euro. Die Täter gelangten vmtl. über die Südbahnhofstraße und einen dort befindlichen Bauzaun auf das Baustellengelände.

Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0.

