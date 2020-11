Ludwigshafen: Straßenraub – Duo schlägt und tritt 20 Jährigen zusammen

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntagabend gegen 19 Uhr wird ein 20-jähriger Ludwigshafener von 2 jungen Männern in der Bismarckstraße angegriffen. Die Unbekannten schlugen und traten auf den 20-Jährigen ein und entwendeten ihm ein Smartphone und einen Ring. Der Geschädigte wurde durch den Angriff leicht verletzt. Die Täter flüchteten nach der Tat in Richtung Rheingalerie.

Täterbeschreibung:

Täter 1: männlich, 18-20 Jahre, ca. 180 cm groß, dunkles Haar, Bart. Trug dunkle Oberbekleidung mit Kapuze und dunkle Hose.

Täter 2: ca. 20 Jahre alt, ca. 180 cm groß, trug dunkle Oberbekleidung und eine weiße Hose.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise zu den Tätern geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.