Marburg (ots) – Ein Mann hatte beim Wechsel von den Sommer- auf die neu erworbenen Winterreifen wohl nicht bemerkt, dass die alten Radschrauben für den Durchmesser der Löcher der neuen Reifen zu klein waren. Als die Polizei am Samstag 21.11.2020 in der Friedrich-Ebert-Straße eintraf, stand der betroffene Pkw reifenlos auf der Straße, wobei die Radbolzen noch verschraubt am Fahrzeug waren.

Der Mann war nach dem Reifenwechsel nur wenige Meter weit gefahren, als sich alle 4 Reifen lösten und in geparkte Fahrzeuge rollten.

Sein eigenes Auto musste er abschleppen lassen.

An 3 geparkten Fahrzeugen entstanden durch den Aufprall der Reifen jeweils Schäden in Höhe von zwischen 1.000 und 1.500 Euro.