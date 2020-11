Haßloch: Der Online-Adventskalender öffnet sich wieder

Haßloch – Ab dem 01. Dezember 2020 lassen sich am Online-Adventskalender der Gemeinde Haßloch wieder 24 virtuelle Türchen öffnen. Hinter den Türchen verstecken sich unterschiedliche Fragen rund um Weihnachten, Haßloch und die Pfalz. Wer richtig antwortet, kann an einer Verlosung teilnehmen und hat die Chance auf Gewinne in einem Gesamtwert von rund 2.500 Euro.

„Viele über die Jahre lieb gewonnene Aktionen und Veranstaltungen mussten dieses Jahr bereits abgesagt werden, doch der Online-Adventskalender geht auch in Corona-Zeiten auf und bietet in diesem Jahr noch mehr Preise als zuletzt“, freut sich der Erste Beigeordnete Tobias Meyer. „Mit jedem geöffneten Türchen werden wir in der Vorweihnachtszeit täglich mindestens zwei Gewinner ausloben können“, ergänzt Kathrin Zöller von der Tourist- Information, die den Online-Adventskalender in Zusammenarbeit mit dem IT-Leiter der Gemeinde, Nico Steinmüller, jährlich realisiert.

Die Palette der zu gewinnenden Preise ist breit gefächert: Von Freizeit und Hobby über Haus und Garten ist einiges dabei. Es gibt in diesem Jahr Bücher, Wein, Freikarten für Freizeitparks, Kino sowie das Sea Life, Massage-Gutscheine, Fotoshooting, Einkaufsgutscheine, professionelle Autoreinigung, Gutscheine für Bekleidungsshops, Gastflug im Segelflieger, Tanzunterricht und vieles mehr. Über 40 Sponsoren (davon 10 zum ersten Mal dabei) ermöglichen der Gemeinde die Durchführung der Adventskalenderaktion. „Wir freuen uns sehr über die Unterstützung der Sponsoren. Das ist gerade vor dem Hintergrund der für viele schwierigen Corona-Situation nicht selbstverständlich. Daher möchten wir für das Mitwirken am Online-Adventskalender herzlich Danke sagen“, so Kathrin Zöller und Tobias Meyer.

Der Online-Adventskalender ist über die Homepage www.hassloch.de sowie über den Facebook-Auftritt der Gemeindeverwaltung zu erreichen. Vom 01. bis 24. Dezember 2020 kann täglich ein virtuelles Türchen am Kalender geöffnet werden, hinter dem dann die Frage des Tages sowie die jeweiligen Tagesgewinne erscheinen. Jeder, der die Frage richtig beantwortet, kann an der Verlosung teilnehmen (Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung sind ausgeschlossen). Die jeweiligen Tagesgewinner werden dann in der Regel am darauffolgenden Werktag ermittelt und von der Tourist-Information benachrichtigt.

Der Erste Beigeordnete Tobias Meyer freut sich auf die inzwischen sechste Auflage des Online-Adventskalenders, der in den vergangenen Jahren stets großen Zuspruch erhielt. Im vergangenen Jahr wurden die Kalendertürchen knapp 12.000 Mal geöffnet, in 2018 zählte man sogar 15.200 Türöffnungen. „Der Kalender bietet den Nutzern kurzweilige Unterhaltung inklusive Gewinnmöglichkeit“, so Zöller und Meyer. Für die Gemeinde wiederum ist es eine Chance, für relativ wenig Geld – nämlich rund 100 Euro für die Bereitstellung des Kalender- Tools – etwas Unterhaltung und Gewinnspaß in der dieses Jahr eher veranstaltungsarmen Vorweihnachtszeit zu bringen.