Unfall mit lebensgefährlich verletztem Motorradfahrer (siehe Foto)

Germersheim (ots) – Am Sonntagmorgen 22.11.2020 wurde ein 32-jähriger Kraftradfahrer im Baustellenbereich der B 9 in Höhe der Ausfahrt Germersheim-Süd lebensgefährlich verletzt. Der 32-jährige Kraftradfahrer befuhr gegen 03:30 Uhr die B 9 in nördlicher Richtung und fuhr am Anfang des Baustellenbereichs, in dem die Fahrbahn auf eine Spur verengt wird, aus bisher unbekannter Ursache frontal auf eine Warnbake. Hierdurch kam der Kraftradfahrer ins Schleudern und kam auf der linken Fahrspur zum Liegen.

Aufgrund der schweren Verletzungen wurde der 32-Jährige in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Das Kraftrad wurde sichergestellt und dem Kraftradfahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Bei weiteren Ermittlungen konnte in Erfahrung gebracht werden, dass der 32-Jährige Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und dass das Kennzeichen gestohlen war. Zur Ausleuchtung der Unfallstelle wurde die Feuerwehr hinzugezogen und die Ausfahrt musste für zwei Stunden komplett gesperrt werden.

Täter durch Asche ermittelt

Germersheim (ots) – In der Nacht von Freitag 20.11.2020 auf Samstag 21.11.2020 brach ein 19-jähriger Mann am Busbahnhof in Germersheim in zwei dort abgestellte Linienbusse ein und entwendete mehrere Wertgegenstände im Wert von etwa 2.000 Euro aus den Fahrerkabinen. Bei dem Diebesgut handelte es sich u.a. um ein Tablet des geschädigten Busunternehmens. Dieses Tablet konnte wenig später durch das Busunternehmen in einem Anwesen in Germersheim geortet werden.

Bei einer Überprüfung des Anwesens konnte anhand von Aussagen der Anwohner der amtsbekannte 19-jährige Tatverdächtige ermittelt werden, da dieser in der Nacht ein Lagerfeuer machte. Bei einer Überprüfung der Feuerstelle konnten nämlich noch Unterlagen des Busunternehmens aufgefunden werden. Auf Ansprache des Tatverdächtigen gab er die Tat zu und händigte das Diebesgut aus. Auf den 19-Jährigen kommt ein Strafverfahren wegen Besonders schweren Fall des Diebstahls zu.

Einbruchsversuch in IGS Kandel

Kandel (ots) – Am späten Samstagnachmittag machten sich zwei unbekannte Täter an der Integrierten Gesamtschule in Kandel zu schaffen. Mit Aufbruchswerkzeug versuchten sie ein Fenster der Schule zu öffnen. Hierbei wurden die beiden Täter von dem Hausmeister der Schule beobachtet und angesprochen. Sofort ließen sie von der Tat ab und flüchteten mit Fahrrädern in unbekannte Richtung.

Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach den beiden Männern führte zu keinem Erfolg mehr. Allerdings konnten die Täter während der Tatausführung von dem aufmerksamen Hausmeister fotografiert werden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Unter Betäubungsmitteleinfluss gefahren

Hagenbach (ots) – Polizeibeamte der Polizeiinspektion Wörth kontrollierten am Samstagabend einen 18-jährigen Fahranfänger, welcher mit seinem PKW die Habsburgerallee in Hagenbach befuhr. Im Rahmen der Kontrolle konnten bei dem jungen Mann drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden, welche den Verdacht erhärteten, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sein Fahrzeug geführt haben könnte.

Ein vor Ort durchgeführter Urintest bestätigte den Verdacht. Der Fahrzeugführer hatte zuvor Marihuana konsumiert. Somit war die Weiterfahrt beendet und dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen.