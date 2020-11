Durch Hund verletzt

Schifferstadt (ots) – Bei dem Spaziergang mit ihrem Hund wurde am Donnerstagnachmittag (19.11.20), gegen 16:00 Uhr, eine 59-Jährige durch einen fremden Hund verletzt. Die Frau war mit ihrem Hund im Feld am Riedgraben in Schifferstadt unterwegs, als ihr Hund von einem fremden, nicht angeleinten Hund angegriffen wurde. Bei dem Versuch, die Hunde voneinander zu trennen, verletzte sich die 59-Jährige an der Hand.

Der fremde Hundehalter verließ anschließend die Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der 06235 4950 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Dudenhofen (ots) – Am Samstagabend 21.11.2020 gegen 22:30 Uhr ereignete sich in der Landauer Straße in Dudenhofen ein Verkehrsunfall. Ein 39-jähriger Mann aus Baden-Württemberg fuhr mit seinem PKW, einem BMW, laut Zeugen im Bereich der Speyerbach-Brücke zuerst gegen den Bordstein, dann gegen das Brückengeländer. Der PKW war nach dem Aufprall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, das Geländer wurde leicht beschädigt.

Der entstandene Gesamtschaden dürfte sich auf rund 10.000 EUR belaufen. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Dem Unfallverursacher wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt.

Transporter aufgebrochen

Neuhofen (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag 19.11.-20.11.20 wurde auf dem Parkplatz des Reitvereins Neuhofen die Scheibe der Fahrerseite eines Baustellenfahrzeugs eingeschlagen. Anschließend wurde eine Videokamera (Dashcam) und zwei an der Fahrzeugfront angebrachte Tagfahrlichter entwendet.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Zeugen, die Angaben zur Tat oder Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der 06235 4950 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Mehrere Anrufe mit betrügerischer Absicht

Schifferstadt/Böhl-Iggelheim/Altrip (ots) – Am Freitag 20.11.2020 kam es in Schifferstadt, Böhl-Iggelheim und Altrip zu fünf versuchten Betrugsdelikten, darunter die Betrugsmasche “Falscher Enkel” und “Falscher Polizeibeamter”.

Alle Angerufenen reagierten vorbildlich, beendeten das Gespräch und verständigten die Polizei in Schifferstadt. Daher kam es glücklicherweise in keinem der Fälle zu einem finanziellen Schaden.

Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

Beindersheim (ots) – Die 53-Fahrerin eines grauen VW Tiguan parkt ihr Fahrzeug am 16.11.2020 gegen 10:45 Uhr am rechten Fahrbahnrand in der Kopernikusstraße in Beindersheim. Gegen 14:00 Uhr stellt sie einen frischen Unfallschaden am hinteren Kotflügel fest. Der Schaden dürfte sich auf mindestens 4000 Euro belaufen und könnte von Transporter verursacht worden sein. Die Polizei Frankenthal sucht daher dringend Zeugen der Verkehrsunfallflucht.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Fahrraddiebstahl am Bahnhof Maxdorf

Maxdorf (ots) – Am 20.11.2020 in der Zeit von 07:00 bis 13:30 Uhr wurde am Hauptbahnhof Maxdorf ein Mountainbike aus dem Fahrradunterstand entwendet. Das Rad war am Fahrradständer angeschlossen. Es handelt sich um ein gelbes Rockrider Mountainbike, 26 Zoll, Scheibenbremsen, gefedertem Sattel und 21 Gängen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237 / 934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de übermittelt werden.

PKW mit Eiern beworfen

Maxdorf (ots) – In der Nacht vom 18.11. auf 19.11.2020 bewarf ein bislang unbekannter Täter in der Alemannenstraße in Maxdorf den auf der Straße geparkten PKW mit Eiern. Dadurch wurde der Lack der Fahrertür beschädigt, welcher sich nicht mehr reinigen ließ. Der Schaden liegt bei etwa 1.000 EUR.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237 / 934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de übermittelt werden.