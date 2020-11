Reifen platt gestochen

Ludwigshafen-Gartenstadt (ots) – In der Nacht von Freitag 20.11.2020 auf Samstag 21.11.2020 wurden im Hermann-Löns-Weg durch unbekannte Täter die Reifen von zwei Autos platt gestochen. Die beiden Autos des 45-jährigen Geschädigten parkten ordnungsgemäß am Straßenrand. Die Hintergründe der Tat sind bislang unbekannt.

Wer sachdienliche Hinweise machen kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter 0621/963-2122 in Verbindung zu setzen.

Verkehrskontrolle endet mit einer Anzeige

Ludwigshafen-Rheingönheim (ots) – Ein 24-jähriger Ludwigshafener wurde am frühen Sonntagmorgen 22.11.2020 um 03:00 Uhr in der Hauptstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Die Beamten konnten hierbei feststellen, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt und die Weiterfahrt war beendet.

Trunkenheitsfahrt sowie weitere verkehrsrechtliche Verstöße

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht auf Samstag 21.11.2020 gegen 01:00 Uhr, wurde ein 34-jähriger Autofahrer aus Bad Kreuznach in der Kaiser-Wilhelm-Straße in Ludwigshafen einer verdachtsunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen.

Im deren Rahmen konnten beim Fahrer eine Betäubungsmittelbeeinflussung, wie auch die Tatsache des fehlenden Versicherungsschutzes bei dem von ihm geführten PKW festgestellt werden. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, die Kennzeichen des von ihm geführten PKW entstempelt und sowohl Führerschein, als auch Fahrzeugpapiere und -schlüssel sichergestellt.

Verkehrsunfallflucht

Ludwigshafen (ots) – Am Freitag 20.11.2020 zwischen 21:30 Uhr und 22:00 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug frontal in ein geparktes Auto in der Waltraudenstraße. Hierdurch muss es zu einem entsprechend lauten Knall gekommen sein.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621/963-2222 oder per Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegen.

Unfallflucht mit leicht verletzter Fußgängerin

Ludwigshafen-Rheingönheim (ots) – Am Freitag 20.11.2020 um 20:05 Uhr überquerte eine 63-jährige Fußgängerin die Hauptstraße in Rheingönheim auf Höhe der Hausnummer 268. Hierbei wurde sie von einem in Richtung Innenstadt fahrenden Fahrzeug touchiert, so dass sie vornüber auf den Gehweg stürzte. Hierbei zog sie sich zahlreiche Hautabschürfungen sowie eine Nasenverletzung zu.

Das verursachende Fahrzeug, zu dem es derzeit keine weiteren Angaben gibt, setzte seine Fahrt, ohne sich um die gestürzte Frau zu kümmern fort. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu dem Fahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter Tel: 0621/963-2122 zu melden.