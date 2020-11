Landau: Die Polizei-News

Fahndungstreffer nach Verkehrskontrollen

Landau (ots) – Verkehrskontrollen wurden durch Beamte der Polizei Landau am Sonntagmorgen gegen 03:30 Uhr im Bereich der Weißenburger Straße in Landau durchgeführt. Dabei wurde ein 30 Jahre alter Mann kontrolliert, bei dem sich herausstellte, dass er in Deutschland keinen festen Wohnsitz mehr hat, jedoch zur Fahndung wegen Betrugs ausgeschrieben war.

Zur Abwendung einer Festnahme musste er 600 Euro Sicherheitsleistung bezahlen, bevor er wieder

auf freien Fuß gesetzt wurde.

Kleiderdieb im Mehrfamilienhaus

Landau (ots) – Ein Kleiderdieb machte sich in den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses in der Hamburger Straße in Landau zu schaffen. Hierzu gelangte der Dieb im Zeitraum zwischen dem 19.11.20, 22:00 Uhr bis 21.11.20, 19:00 Uhr, vermutlich durch eine offenstehende Tür, in das Gebäude, entfernte gewaltsam das Vorhängeschloss des Kellerraums und entwendete einen dort stehenden Koffer mit hochwertigen Kleidungsstücken. Eine Gesamtschadenshöhe liegt noch nicht vor.

Einbruch in ein Einfamilienhaus

Hochstadt (ots) – Zu einem Tageswohnungseinbruch kam es am Freitagnachmittag in der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 18:00 Uhr im Bereich “Im Obersteig” in Hochstadt. Während der Abwesenheit der Anwohner gelangten die bislang unbekannten Täter durch das gewaltsame Öffnen eines verschlossenen Fensters in den Wohnbereich und entwendeten Bargeld. Die weitere Tatortaufnahme wurde durch die Kriminalpolizei übernommen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per

E-Mail unter kilandau@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit Flucht

Landau (ots) – Einen Verkehrsunfall verursacht hat am Freitagabend gegen 18:00 Uhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer im Bereich der Arbotstraße in Landau. Dieser fuhr vermutlich aus Richtung Arzheim kommend in Richtung der Innenstadt und streifte beim Vorbeifahren ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug. Es entstand ein Schaden von etwa 200 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Landau unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.

Betrunken und ohne Führerschein einen Unfall gebaut

Landau (ots) – Mehrfach aufgefallen war am Freitagmorgen ein 56 Jahre alter Mann aus dem Raum Landau, der im Bereich des Neuen Messplatzes in Landau beim Ausparken einen Verkehrsunfall verursachte. Während der Unfallaufnahme durch Polizeibeamte der PI Landau, konnte beim Fahrzeugführer Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Test zeigte einen Wert von über 1,5 Promille. Dem nicht genug – eine Fahrerlaubnis konnte der Mann nicht vorzeigen. Diese musste er bereits vor wenigen Tagen wegen eines gleichgelagerten Falles abgeben.

Kurze Zeit zuvor wurde der Beschuldigte durch aufmerksame Zeugen beobachtet, wie er mit hoher Geschwindigkeit im Bereich der Rheinstraße gefährliche Überholmanöver durchführte und dabei eine junge Frau gefährdete.

Den Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Ihm wurde eine Blutprobe genommen.

Durch den Verkehrsunfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.