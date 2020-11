Mannheim, Brand eines Mehrfamilienhauses; Ursache noch unklar; Pressemitteilung Nr. 2

Mannheim (ots) – Die Brandursache des gegen 02.40 Uhr ausgebrochenen Feuers in

der Mollstraße ist weiterhin unklar. Im Rahmen der ersten Ermittlungen durch den

Kriminaldauerdienst des PP Mannheim wurde bekannt, dass es bei dem Brand im

fünften Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses insgesamt vier Verletzte gab. Drei

davon kamen mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in umliegende

Krankenhäuser. Die vierte Person wurde schwer verletzt und erlitt Verbrennungen

an Armen und Kopf. Sie wurde in eine Spezialklinik nach Ludwigshafen verbracht.

Aus dem Mehrfamilienhaus in welchem der Brand ausgebrochen war, wurden insgesamt

17 Personen evakuiert. Die Bewohner der unmittelbar angrenzenden Gebäude mussten

ihre Wohnungen vorsorglich nur kurzzeitig verlassen. Die Evakuierten fanden bei

recht kühlen Temperaturen um den Gefrierpunkt Unterschlupf in einem von der RNV

Mannheim bereitgestellten Wärmebus. Nach Entwarnung durch die Feuerwehr konnte

ein Großteil der Bewohner wieder zurück in ihre Wohnungen. Das Brandobjekt

selbst ist im vierten und fünften Obergeschoss nicht mehr bewohnbar. Die Mieter

bzw. Wohnungseigentümer wurden anderweitig untergebracht. Nach ersten

Schätzungen entstand ein Gebäudeschaden von ca. 200.000 Euro. Aufgrund des

Einsatzes mehrerer Rettungsfahrzeuge mussten die Seckenheimer Straße und die

Mollstraße teilweise gesperrt werden. Für den Fahrzeugverkehr ergaben sich keine

größeren Behinderungen.

Mannheim, Heidelberg: Mehrere Polizeieinsätze wegen Corona-Partys

Mannheim / Heidelberg (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag mussten

Polizeibeamte gleich mehrere sogenannte Corona-Partys im Zuständigkeitsbereich

des Polizeipräsidiums Mannheim auflösen – die Betroffenen zeigten sich

größtenteils uneinsichtig.

Am Freitagabend wurden Beamte des Polizeireviers Mannheim-Sandhofen auf eine

Feier mehrerer Personen im Apenrader Weg im Stadtteil Schönau hingewiesen. Bei

einer Nachschau gegen 19:30 Uhr stellten die Uniformierten in der knapp 50

Quadratmeter großen Wohnung 23 Personen fest, die einen Geburtstag feierten. Die

Feier wurde beendet und die Teilnehmer der Örtlichkeit verwiesen. Die

Gastgeberin und deren Gäste gelangen nun zur Anzeige.

Wegen einer Ruhestörung aufgrund überlauter Musik und grölender Stimmen wurden

Beamte des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt gegen 23:15 Uhr auf eine Party in

U 1 aufmerksam. Die Gastgeberin gestand bereits an der Tür ihren Fehler ein und

gewährte den Polizisten Zutritt in ihre Wohnung. 15 Gäste, die sich in einem

Zimmer verbarrikadiert hatten, traten auf Aufforderung der Beamten hervor. Drei

weitere versteckten sich auf dem Balkon und hinter einer Türe. Durch

deeskalierendes Einschreiten der Uniformierten konnte die aggressive Stimmung

der Gäste gegenüber den polizeilichen Maßnahmen beruhigt werden. Allesamt wurden

der Örtlichkeit verwiesen und zur Anzeige gebracht.

Fast zu selben Zeit mussten Beamte des Polizeireviers Heidelberg-Mitte eine

Party im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Römerstraße auflösen. Als die

Feiernden die Polizeibeamten bemerkten, versuchten diese sich in den

angrenzenden Räumen zu verstecken, öffneten letztlich aber die Eingangstüre.

Zunächst wurden zwei Gäste neben dem Gastgeber selbst festgestellt, der

versicherte, dass sich keine weiteren Personen im Keller aufhalten würde. Eine

Nachschau ergab jedoch, dass sich drei Frauen unter einem Wäscheständer und ein

Mann hinter einer Waschmaschine versteckt hielt. Neben dem Gastgeber gelangen

auch hier die Gäste zur Anzeige.

Im Verlauf der Nacht mussten vier weitere Feiern im Bereich Heidelberg und

Mannheim aufgelöst werden. Hier hatten jeweils vier Personen in privaten Räumen

zusammen gefeiert und dabei Alkohol konsumiert.

Die Kontrollen ergaben, dass bei allen Feiern die Gäste aus mehr als zwei

Haushalten stammten. Zudem zeigten sich die Gastgeber aber auch die Gäste den

polizeilichen Maßnahmen gegenüber wenig aufgeschlossen.

Das Polizeipräsidium Mannheim weist deshalb erneut daraufhin, dass persönlicher

Kontakt auf ein Minimum reduziert werden sollten – zum Infektionsschutz aller.

Zudem gilt: Treffen oder Feiern im privaten oder öffentlichen Raum sind nur

erlaubt, wenn die Personen aus maximal zwei Haushalten stammen oder wenn diese

in gerader Linie miteinander verwandt sind. In allen Fällen gilt: höchstens zehn

Personen.

Die intensivierten Maßnahmen des Polizeipräsidiums Mannheim werden auch

weiterhin fortgesetzt und Verstöße gegen die geltenden Vorschriften zum

Infektionsschutz konsequent zur Anzeige gebracht.

Mannheim-Käfertal: Ladendieb greift Polizeibeamte bei Festnahme an

Mannheim (ots) – Wegen gestohlenen Waren im Wert von 3,75 Euro müssen sich zwei

17-Jährige nun wegen versuchten räuberischen Ladendiebstahls strafrechtlich

verantworten – bei ihrer Festnahme wurden zwei Polizeibeamte verletzt, ein

Uniformierter konnte den Dienst nicht fortsetzen. Die beiden Jugendlichen fielen

einer Angestellten am Freitagmittag auf, da sie in einem Supermarkt in der

Neustadter Straße mehrere Waren in ihre Jacken steckten, an der Kasse aber nur

eine davon bezahlten. Als die aufmerksame Zeugin diese kurz nach 12 Uhr im Markt

ansprach, blieben beide zunächst stehen, rannten dann aber unvermittelt los.

Beim Versuch sie festzuhalten schlug einer der Diebe mit einem Gegenstand auf

den Kopf der Zeugin. Erst durch das Eingreifen anderer Marktangestellter gelang

es die beiden Flüchtigen bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten des

Reviers Mannheim-Käfertal festzuhalten. Bei der Festnahme widersetzte sich einer

der 17-Jährigen und griff die Beamten tätlich an. Dabei schlug der junge Mann

mit dem Ellenbogen gegen den Kopf eines Polizisten, der dadurch derart verletzt

wurde, dass er seinen Dienst nicht fortsetzen konnte. Nachdem beide Diebe

festgenommen wurden, wurde sie in das Polizeirevier verbracht. Dabei stellten

die Beamten noch eine Kleinstmenge Marihuana in der Jackentasche des Angreifers

fest. Die beiden 17-Jährigen wurden anschließend den Erziehungsberechtigten

überstellt. Das Duo muss sich nun wegen des versuchten räuberischen Diebstahls,

sowie einer von ihnen wegen Widerstand und tätlichen Angriffs gegen

Vollstreckungsbeamte sowie des illegalen Besitzes von Betäubungsmitteln

verantworten.

Mannheim-Blumenau: Katalysatoren ausgebaut und gestohlen – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Gleich an mehreren Autos machte sich ein bislang Unbekannter in

der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Viernheimer Weg zu schaffen und

entwendete dabei mehrere Katalysatoren – das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen

sucht nach Zeugen. Der oder die Täter entfernten vermutlich in der Zeit von 2

Uhr bis 4 Uhr die Fahrzeugteile an den abgestellten Autos auf dem Gelände eines

Autohändlers und verursachten damit mehr 18.000 Euro Schaden. Die Ermittler

gehen davon aus, dass die Täter das Diebesgut mit einem Fahrzeug

abtransportierten. Zeugen, die verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten,

sich unter 0621 777690 an die Ermittler zu wenden.

Mannheim-Käfertal / Brand eines Mehrfamilienhauses / Ursache noch unklar / zwei Personen verletzt

Mannheim (ots) – Aus bislang ungeklärter Ursache kam es kurz vor 05.00 Uhr in

einem Mehrfamilienhaus in der Marconistraße zu einem Brand, der nach ca. 30 min

von der Feuerwehr gelöscht werden konnte. Aus dem Haus wurden 14 Personen

evakuiert, wovon zwei mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert

werden mussten. Die RNV stellte einen Wärmebus zur Verfügung, sodass die

Bewohner nicht in der Kälte verweilen mussten. Da das Haus aufgrund der

Einsturzgefahr nicht mehr bewohnbar ist, müssen sie anderweitig untergebracht

werden. Die Höhe des Sachschadens wird auf ca. 250.000 Euro geschätzt. Die

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.