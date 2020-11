Sinsheim: Schüsse bei Hochzeitskorso; Schreckschusspistole sichergestellt; Ermittlungen eingeleitet

Sinsheim (ots) – Ein Zeuge meldete am Samstagnachmittag, kurz vor 17 Uhr, dem

Polizeirevier Sinsheim einen Hochzeitskorso, an dem mehrere Fahrzeuge im Bereich

der Schwarzwaldstraße/Neulandstraße teilnehmen würden. Aus einem der Fahrzeuge

sei zudem geschossen worden.

Mit drei Streifenwagenbesatzungen und deiner Besatzjung der

Polizeihundeführerstaffel wurde sofort die Fahndung aufgenommen.

Kurz darauf wurde ein Autokorso mit drei Fahrzeugen in der Innenstadt ausgemacht

und an der Ampelanlage Wilhemstraße/Hauptstraße angehalten. Darunter war auch

das beschriebene Fahrzeug, aus dem die Schüsse, sowohl vom Fahrer als auch vom

Beifahrer abgegeben worden sein sollen.

Bei der Kontrolle dieses mit vier Personen im Alter von 17-19 Jahren besetzten

VW Golf, alle aus dem Landkreis Heilbronn, wurde eine Schreckschusspistole

aufgefunden und sichergestellt. Wegen des Verdachts, gegen das Waffengesetz

verstoßen zu haben, wurden gegen die beiden 17 und 18 Jahre alten Verdächtigen,

die teilweise die Tat einräumten, die Ermittlungen aufgenommen. Nach ihren

erkennungsdienstlichen Behandlungen wurden sie wieder auf freien Fuß gesetzt.

Gegen die Insassen sämtlicher Fahrzeuge wurden darüber hinaus die Ermittlungen

wegen des Verdachts, gegen die Corona-VO verstoßen zu haben, eingeleitet.

Zuzenhausen/ Rhein-Neckar-Kreis: Pkw kommt von Fahrbahn ab – hoher Sachschaden

Zuzenhausen (ots) – Am Samstagabend gegen 19.30 Uhr kam es auf der L612 auf Höhe

der dortigen Neufeldsiedlung zu einem Verkehrsunfall. Der 18-jährige Fahrer

eines VW Golf war alleine auf dem Weg von Hoffenheim in Richtung Horrenberg

unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein

Fahrzeug verlor. In der Folge kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr

einen Schildermast und wurde letztlich erst von einem Apfelbaum gestoppt.

Hierbei wurde der 18-Jährige verletzt. Er musste mit einem Rettungswagen in ein

umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Der nicht mehr fahrbereite Golf musste

im Nachgang vom Obstbaumgrundstück durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

An dem VW entstand ein Schaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Der Schaden am

Schildermast beläuft sich auf ca. 150,- Euro. Ob sich der ebenfalls in

Mitleidenschaft gezogene Apfelbaum von seinen Verletzungen wieder erholen wird

ist noch unklar. Glücklicherweise zog sich der Fahrer des VW nach ersten

Ermittlungen keine schwereren Verletzungen zu. Es kam zu keinen größeren

Verkehrsstörungen.

Walldorf, BAB 5, Rhein-Neckar-Kreis: Alkohol am Steuer und Drogen auf dem Beifahrersitz

Walldorf / BAB5 / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Beamte des Verkehrsdienstes

Walldorf kontrollierten am Donnerstagabend einen 37-jährigen Ford-Fahrer auf dem

Parkplatz „Sternbuckel“ an der A 5. Bei der Verkehrskontrolle gegen 18 Uhr

verhielt sich der Mann äußerst nervös und versuchte mit seinen Armen den Blick

der Beamten in das Fahrzeug zu erschweren. Letztlich gelang es ihm nicht, denn

die Uniformierten wurden schnell auf die über 50 Gramm Amphetamin auf dem

Beifahrersitz aufmerksam. Bei der anschließenden Festnahme des 37-Jährigen

stellten diese zudem starken Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes fest. Ein

Test ergab, dass der Festgenommene mit über 1,3 Promille alkoholisiert war. Dem

nicht genug konnte der Mann auch keinen Führerschein vorweisen. Dieser wurde ihm

bereits in der Vergangenheit wegen Trunkenheit entzogen. Gemeinsam mit den

sichergestellten Betäubungsmitteln wurde der 37-Jährige anschließenden in

Dienststelle verbracht und ihm eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen gegen

ihn wegen des illegalen Besitzes von Betäubungsmitteln, Trunkenheit im Verkehr

und Fahrens ohne Fahrerlaubnis dauern an.

Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeug gerät während der Fahrt in Brand

Walldorf / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Mit dem Schrecken und glücklicherweise

unverletzt blieb am Freitagabend der Fahrer eines VW Golf, dessen Fahrzeug kurze

Zeit später von der Feuerwehr gelöscht werden musste. Der 40-Jährige bemerkte

während der Fahrt um 18:30 Uhr ein auffälliges Ruckeln des Motors und fuhr an

den Fahrbahnrand der L 723 nahe einer Tankstelle. Als der Fahrer Ausstieg und

die Motorhaube öffnete, schlugen ihm Flammen entgegen. Ein anderer

Verkehrsteilnehmer verständigte daraufhin den Notruf. Die alarmierte Feuerwehr

löschte den Brand im Motorraum. Am Auto entstand durch das Feuer ein Schaden von

mindestens 2.000 Euro. Der 40-Jährige und sein Beifahrer blieben unverletzt.