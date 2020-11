Heidelberg: Autokorso von Corona-Gegnern zieht Ermittlungsverfahren nach sich

Heidelberg (ots) – Am Samstagnachmittag fand in der Heidelberger Innenstadt eine

Demonstration von Corona-Gegnern in Form eines Autokorsos statt. Die Versammlung

startete mit knapp 60 Fahrzeugen kurz nach 13 Uhr vom Busbahnhof in der

Kurfürstenanlage und zog sich über den Adenauerplatz, die Sofienstraße rund um

den Bismarckplatz, der dreimal umrundet wurde.

Entgegen der Auflagen der Versammlungsbehörde der Stadt Heidelberg hupte der

überwiegende Teil der Demonstrationsteilnehmer. Über den Versammlungsleiter

wurde die Einhaltung der Auflagen angemahnt. Erst nach der zweiten Aufforderung,

auf die Versammlungsteilnehmer einzuwirken, das Hupen zu unterlassen, kamen

diese schließlich der Forderung nach. Gegen den Versammlungsleiter wurde ein

Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Verstöße gegen die Corona-VO gab es nicht. Die teilnehmenden Fahrzeuge wurden

vor Beginn der Versammlung überprüft.

Kurz vor 15 Uhr löste sich der Autokorso auf. Im Bereich der

Friedrich-Ebert-Anlage kam es während der „Rundfahrt“ zu erheblichen

Behinderungen. Der Verkehrsstau reichte zeitweise bis über die Schlossbergtunnel

hinaus zurück. Der Verkehr rund um den Bismarckplatz wurde von Polizeibeamten

geregelt.

Heidelberg: Betrunkener Fahrradfahrer fährt gegen Dienstfahrzeug

Heidelberg (ots) – Anlässlich eines Einsatzes in der Rohrbacher Straße am

Samstagabend gegen 20.45 Uhr parkten die Kollegen des Polizeireviers

Heidelberg-Mitte ihr Dienstfahrzeug in Fahrtrichtung Innenstadt. Während der

Einsatzmaßnahmen stieß ein 36-jähriger Radfahrer mit seinem Lenker gegen das

Rücklicht des Funkstreifenwagens. In der Folge kam er zu Fall und verletzte sich

hierbei leicht. Er musste zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus

verbracht werden. Im Rahmen der Ermittlungen konnte in Erfahrung gebracht

werden, dass der Mann offenbar unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand.

Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der Schaden am Dienstfahrzeug beläuft sich

auf ca. 500,- Euro.

Heidelberg-Neuenheim: Nach Wohnungseinbruch Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Am Freitagnachmittag in der Zeit von 16 Uhr bis 18 Uhr

verschaffte sich ein bislang Unbekannter durch das Aufhebeln eines Fensters

Zutritt in einer Erdgeschosswohnung in der Bergstraße. Im Innern durchsuchte der

Einbrecher sämtlichen Räume und entwendete dabei elektronische Geräte sowie

Wertgegenstände wie Schmuck und Bargeld. Neben dem Diebstahlsschaden, der

bislang nicht beziffert werden kann, entstand auch Sachschaden durch das rabiate

Vorgehen des Täters. Die Bewohnerin, die nur für kurze Zeit die Wohnung

verlassen hatte, bemerkte den Einbruch bei ihrer Rückkehr und alarmierte die

Polizei – der Täter war bereits geflüchtet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten, sich unter 0621 174-4444 an die Ermittler der

Kriminalpolizei zu wenden.