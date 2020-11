Unterwegs ohne Fahrerlaubnis dafür mit Drogen

Speyer (ots) – 20.11.2020, 20.30 Uhr – Ohne Fahrererlaubnis und ohne Versicherungsschutz befuhr der 42-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades die Maximilianstraße.

Das Versicherungskennzeichen war aus dem Jahr 2019. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde durch die Polizeibeamten zudem festgestellt, dass er drogentypische Erscheinungen aufwies.

Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Taschendiebstahl

Speyer (ots) – 20.11.2020, 11.10 Uhr – Die 58-jährige Geschädigte war in der Postgalerie einkaufen. Als sie bezahlen wollte, stellte sie fest, dass ihr Geldbeutel, der sich in ihrem Rucksack befand und mit dem sie kurz zuvor noch in einem anderen Geschäft bezahlte, verschwunden war.

Offenbar war ein Taschendieb am Werk.

Einbruch in Kapelle

Speyer (ots) – 19.11.2020, 19.00 Uhr, bis 20.11.2020, 06.10 Uhr. Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Freitag in die Kapelle des St. Martha Stifts in der Schützenstraße ein, hebelten den dortigen Opferstock auf und entwendeten den Inhalt.

Wer in diesem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen hat oder wer sonst Hinweise zu dieser Tat geben kann, möchte sich bitte mit der Polizei Speyer unter der Tel.-Nr. 06232/1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.