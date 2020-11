Auto aufgebrochen

Frankenthal (ots) – Ein 40-Jähriger parkt sein Auto, Mercedes / A 170 / Grau, ordnungsgemäß verschlossen und unbeschädigt in der Eisenbahnstraße in Frankenthal in Höhe des Hauptbahnhofs. In der Zeit von Freitag, 20.11.2020, ca. 20.00 Uhr, bis Samstag, 21.11.2020, ca. 13.00 Uhr, wird die Heckscheibe des Autos von einem bislang unbekannten Täter mit einem Stein eingeschlagen.

Aus dem Fahrzeuginnenraum werden mehrere Gegenstände entwendet. Es entsteht ein Schaden in Höhe von ca. 600 EUR. Wenn sie Zeuge des Vorfalls geworden sind, melden sie sich bitte umgehend bei der Polizei.

Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden

Frankenthal (ots) – Am Freitag 20.11.2020 gegen 09.15 Uhr läuft die 78-Jährige Verkehrsunfallbeteiligte mit ihrem Rollator von dem Albrecht-Dürer-Ring aus kommend in Richtung Schraderstraße in Frankenthal. An der Kreuzung, Schraderstraße/Mahlastraße/Albrecht-Dürer-Ring, überquert die 78-Jährige die Mahlastraße an einer Grün zeigenden Fußgängerampel. Eine bislang unbekannte Autofahrerin biegt in diesem Zeitpunkt von der Schraderstraße aus nach rechts in die Mahlastraße ab um diese weiter in Richtung B 9 zu befahren.

Beim Rechtsabbiegen der Autofahrerin kommt es zum Zusammenstoß mit der 78-Jährigen Fußgängerin. Die Fußgängerin fällt zu Boden und erleidet einen Knochenbruch. Die unbekannte Autofahrerin und ihr Beifahrer leisten vor Ort Erste-Hilfe und verbringen die Fußgängerin zu ihrer Wohnanschrift. Ein Personalien Austausch findet zwischen den Verkehrsunfallbeteiligten jedoch nicht statt. Die verkehrsunfallbeteiligte Autofahrerin sowie vorhandene Verkehrsunfallzeugen werden gebeten sich mit der Polizei Frankenthal in Verbindung zu setzen.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.