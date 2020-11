Frankfurt-Bockenheim (ots)-(fue) – Über die Leitstelle der Feuerwehr wurde der Polizei ein medizinisches Einsatzgeschehen gemeldet, dessen Ursprung in einer zuvor begangenen Straftat liegen dürfte. Ein 33-Jähriger wurde in seiner Wohnung von 3 Männer schwer verletzt.

Eine Streife begab sich am Sonntag 22.11.2020 gegen 01.35 Uhr, zu einer Wohnung in der Tornowstraße. Dort wurde der 33-jährige Bewohner von der Besatzung eines Rettungswagens behandelt. Anschließend wurde er stationär in einem Krankenhaus aufgenommen.

Gemäß den Angaben des Geschädigten hatte er in der Ottostraße ein eingeschaltetes Handy gefunden und dieses mit nach Hause genommen. Der vermeintliche Besitzer meldete sich dann auf dem Handy und man vereinbarte die Rückgabe in der Wohnung des Geschädigten.

In der Sonntagnacht klopfte es dann an der Wohnungstür und der Geschädigte öffnete diese. Hier sah er sich 3 Männern gegenüber, die mit Fäusten auf ihn einschlugen und eine Glasflasche auf seinem Kopf zertrümmerten. Dabei zog sich der 33-Jährige Verletzungen am Hinterkopf und im Gesicht zu.

Das aufgefundene Handy der Marke Huawei nahmen die Unbekannten ebenso an sich, wie das Samsung Galaxy S10, 30 EUR und einen Schlüsselbund des Geschädigten.

Personen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Telefonnummer 069-75551299 in Verbindung zu setzen.

