Polizei Eschwege

Verteilung von Flyern auf dem Wochenmarkt im Zusammenhang mit Corona

Eschwege (ots) – Am Samstag 21.11.2020 um 10:45 Uhr wird die Polizei in Eschwege darüber informiert, dass sich auf dem Wochenmarkt in Eschwege mehrere Personen aufhalten würden, die keinen Mund-Nasen-Schutz tragen und zudem Flyer verteilen würden.

Die Ansammlung der Personen sollte durch 2 Mitarbeiter des Ordnungsamtes Eschwege überprüft werden. Die Personengruppe verweigerte jedoch ihre Personalienangaben, so dass Beamte der Polizeistation Eschwege zur Unterstützung angefordert wurden.

Im Anschluss gaben vier Personen ihre Personalien an, die fünfte Teilnehmerin verweigerte ihre Personalien und wollte sich der Personalienfeststellung entziehen, worauf sie festgehalten wurde.

Die anderen vier Teilnehmer beabsichtigten, nun zur Hilfe zu eilen, wurden daran aber durch die Einsatzkräfte des Ordnungsamtes und der Polizei gehindert.

Hierbei wurden die Maßnahmen der Polizei und des Ordnungsamtes auch aus der Gruppe heraus gefilmt.

Im Zuge der Maßnahmen kam es zu Widerstandshandlungen, wobei ein Polizeibeamter und zwei Teilnehmerinnen (42-Jährige aus Eschwege und 44-Jährige aus der Gemeinde Ringgau) verletzt wurden. In diesem Zusammenhang erfolgten Anzeigen wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und gleichstehenden Personen und wegen Verstoß gegen das Versammlungsgesetz sowie wegen Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz durch das zuständige Ordnungsamt.

Im Gegenzug wurden Anzeigen wegen Körperverletzung im Amt und Sachbeschädigung erstattet.

Ein Handy wurde zudem sichergestellt.

Sachbeschädigung durch Böller

In der Soodener Straße in Eschwege-Eltmannshausen wurde Samstagabend 21.11.2020 um 21:26 Uhr, ein “Silvester-Böller” in den Briefkasten eines Mehrfamilienhauses eingeworfen.

Durch die Detonation wurde der Briefkasten beschädigt.

Der Sachschaden wird mit 150 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Körperverletzung

Im Rahmen häuslicher Gewalt wurde die Polizei in Sontra am gestrigen Samstagmittag in ein Mehrfamilienhaus in die Breslauer Straße in Sontra gerufen. Dort kam es zu einer Auseinandersetzung bei der ein 37-Jähriger seine Lebensgefährtin geschlagen, gewürgt und getreten haben soll. Entsprechende Anzeigen wegen Körperverletzung und Bedrohung wurden gegen den 37-Jährigen gefertigt, eine Wegweisungsverfügung erlassen.

Polizei Witzenhausen

Versuchter Zigarettenautomatenaufbruch

Am 21.11.20 wurde in der Mittagszeit festgestellt, dass Unbekannte versucht hatten, einen Zigarettenautomaten in der Bilsteinstraße in Witzenhausen-Dohrenbach von einer Hauswand abzuhebeln. Dies gelang jedoch nicht.

Der genaue Tatzeitpunkt steht nicht fest und kann bis zum 14.11.20 zurückliegen.

Sachschaden entstand nach erster Einschätzung nicht. Hinweise: 05542/93040.

