Kundgebungen in der Innenstadt – Friedlich und moderat besucht

Wiesbaden – Wiesbaden, Maruitiusplatz, Reisinger Anlagen,

Bahnhofsvorplatz, Samstag, 21.11.2020

(jn)Mehrere Kundgebungen in Wiesbaden haben heute einen friedlichen Verlauf

genommen, wobei im Rahmen einer Kundgebung in den Reisinger Anlagen mehrere

Verstöße – auch gegen Auflagen der Versammlungsbehörde – festgestellt wurden.

Im Zeitraum zwischen 13:00 Uhr und 16:00 Uhr versammelten sich in der Spitze

knapp 100 TeilnehmerInnen der Bewegung „Querdenken 611“ in den Reisinger

Anlagen. Trotz dieser überschaubaren Teilnehmerzahl und zahlreicher

Aufforderungen der Polizei, sich an die von der Versammlungsbehörde erteilten

Auflagen zu halten, wurden drei Verstöße gegen die Hygienevorschriften sowie

drei gefälschte Atteste festgestellt. In der Folge leitete die Polizei drei

Ordnungswidrigkeitenverfahren und drei Ermittlungsverfahren ein. Zudem führte

dies zu Ausschlüssen von der Kundgebung.

Sowohl die Kundgebung von „Omas gegen Rechts“ auf dem Bahnhofsvorplatz als auch

die Kundgebung von Greenpeace am Mauritiusplatz liefen mit jeweils mehreren

Dutzend TeilnehmerInnen problemlos und friedlich ab.

Hochwertiger Pkw BMW in Wiesbaden gestohlen

Wiesbaden – (ds) In der Nacht zum Sonntag wurde in Wiesbaden-Breckenheim,

Am alten Weinberg, ein hochwertiger BMW gestohlen. Am Samstagabend gegen 17.00

Uhr stellte der Geschädigte sein Fahrzeug in der Zufahrt zu seinem Haus ab. Am

nächsten Morgen gegen 08.00 Uhr musste er feststellen, dass

Insassen des Pkw entfernen sich von der Unfallstelle

Wiesbaden – (Im)Am 21.11.2020, gegen 22:25 Uhr, kam es auf der BAB 3,

Gemarkung Limburg, Höhe der Ausfahrt Limburg-Nord (km 105,900 in Richtung

Würzburg) zu einer Kollision zwischen einem Pkw mit Limburger Kennzeichen und

einem Sattelzug (rumänisches Zugfahrzeug mit niederländischem Auflieger). Nach

dem Auffahren wurde der verursachende Pkw nach links abgewiesen und kam auf dem

linken Fahrstreifen zum Stehen. Der Fahrer und Beifahrer stiegen aus dem

Fahrzeug aus, welches unmittelbar danach in Flammen aufging und flüchteten zu

Fuß von der Unfallstelle. Durch die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Elz konnte

trotz Löschen ein völliges Ausbrennen des Fahrzeug nicht verhindert werden.

Während der Löscharbeiten, der Unfallaufnahme, der Bergung des ausgebrannten Pkw

und der Reinigung der Fahrbahn durch die Autobahnmeisterei waren der mittlere

und linke Fahrstreifen für ca. 2 Stunden gesperrt. Aufgrund des geringen

Verkehrsaufkommens kam es in Richtung Würzburg jedoch zu keinen

Verkehrsbehinderungen. Durch die Hitzeentwicklung des ausbrennenden Pkw wurde

die Mittelschutzplanke und Fahrbahn in Mitleidenschaft gezogen. Eine Absuche der

näheren Umgebung und Fahndung nach den beiden flüchtigen Pkw-Insassen sowie das

Aufsuchen der Halteranschrift führten bisher nicht zum Erfolg.sein Pkw entwendet

wurde. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen hochwertigen, blauen BMW X5,

mit dem amtlichen Kennzeichen WI-KF 20. Die Polizei bittet Zeugen und

Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 0611/345-0 zu melden.

Rheingau-Taunus

Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten und zweimal Totalschaden

Bad Schwalbach

Am 20.11.2020 um 12:50 h befuhr eine 40Jährige aus Schlangenbad mit ihrem PKW die L 3320 aus Richtung Kiedrich kommend in Richtung Kloster Eberbach. Ihr entgegen kam ein 41Jähriger aus Niederneisen. Dieser schnitt im Bereich der Unfallstelle die dortige Kurve. Die Frau versuchte noch, durch Ausweichen auf den Gehweg, dem entgegenkommenden Fzg auszuweichen. Sie konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht verhindern. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer verletzt, konnten jedoch nach ihren Untersuchungen im Krankenhaus am gleichen Abend wieder nach Hause gehen. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in einer Höhe von insgesamt etwa 20 000 EUR, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die L 3320 war für 1,5 Stunden voll gesperrt.

Vermisster Senior nach Suchaktion wieder aufgefunden

Bad Schwalbach

Ein 88 Jahre alter Bewohner eines Seniorenheims in Aarbergen wurde gestern Abend gegen 20:30 Uhr von Pflegekräften des Seniorenheims als vermisst gemeldet. Der an Demenz erkrankte und nur leicht bekleidete Senior verließ unbemerkt das Heim und konnte nach einer ersten Absuche auch nicht im Nahbereich angetroffen werden. Aufgrund der niedrigen Temperaturen und einer damit verbundenen Gefahr für die Person, wurde umgehend eine groß angelegte Suchaktion gestartet. Es kamen dabei mehrere Fahrzeuge der Polizei, der Feuerwehr Aarbergen und Suchhunde des DRK zum Einsatz. Die vermisste Person konnte schließlich um 23:30 Uhr durch Einsatzkräfte leicht unterkühlt, aber nicht weiter behandlungsbedürftig, an einem Parkplatz bei Aarbergen-Michelbach angetroffen und zum Seniorenheim zurückgebracht werden.