Karlsbad: Volkslauf im Corona-Format

Karlsbad – Vier Wochen ist das Alternativ-Format des Karlsbader Volkslaufes nun alt – und stößt sowohl bei den Schulen als auch bei Läuferinnen und Läufern auf durchweg positive Resonanz.

Mehr als 500 Schülerinnen und Schüler sind im Rahmen des Sportunterrichts bereits auf einer der Strecken unterwegs gewesen. Dabei konnten auf Basis der aktuellen Vorgaben bei den Grundschulen nur die Klassen 3 und 4 aus Langensteinbach teilnehmen, da diese Klassen in den Hallen beim SONOTRONIC Sportpark Sportunterricht haben.

Insgesamt waren in den vergangenen Wochen bereits mehr als 900 Personen auf den Strecken unterwegs – ein Teil davon mehrfach, da mit der Startnummer bis zum 29. November jeden Tag gelaufen werden kann. Viele haben die ausgeschilderten Strecken auch für sich genutzt, ohne in die online-Liste Eingang zu finden. Gemäß den aktuellen Vorgaben für Individualsport können die Strecken zu zweit oder zusammen mit im selben Haushalt lebenden Personen zum Laufen oder Walken genutzt werden.

In der SRH-10km-Wertung haben derzeit Benedikt Rieger (PS Karlsruhe Triathlon) , Philipp Löffler (LSG Karlsruhe) und Clemens Axtmann (Tri-Team SSV Ettlingen) die schnellsten Zeiten. Im von der St. Barbara Apotheke unterstützten 5km-Lauf liegen Philipp Rücker und Daniel Rieger von den SpeedRunners Pforzheim vorne. Der Sparkasse-Karlsruhe-Schülerlauf wird von Jonathan Knauf (Walddorfhäßlach), Juliana Rupp (SVL) und Tim Grau (Realschule Karlsbad) angeführt.

Weit voraus in der Kilometerwertung der Gruppen und Vereine liegt der Skiclub-Karlsbad: Insgesamt 376km wurden in den 4 Wochen bereits erlaufen bzw. „erwalked“. In der Firmenwertung hat die ADMEDES GmbH Pforzheim mit 94km die bisher die meisten Kilometer gesammelt.

Noch bis 29. November 2020 kann auf den Strecken eine Zeit erfasst werden, die am Ende auf einer online erstellbaren Urkunde dokumentiert wird. Nähere Informationen und die Möglichkeit, eine Startnummer zu bestellen, gibt es im Internet auf www.svl-leichtathletik.de.