Hoffenheim: SC Freiburg : TSG Hoffenheim -„Abwechslungsreiches Spiel“

Sinsheim. Auf die TSG-Frauen wartet am Sonntag (22.11.2020, 14 Uhr) beim SC Freiburg das dritte Auswärtsspiel in Folge. Gegen den Tabellensiebten wollen die Hoffenheimerinnen mit einer konzentrierten Leistung ihren sechsten Saisonsieg feiern und damit den bisher erfolgreichen November vor der Länderspielpause perfekt machen.

Chef-Trainer Gabor Gallai über…

…die drei Siege in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga in Folge.

„Mit jedem Sieg steigt natürlich das Selbstvertrauen und das sieht man auch auf dem Platz. Man merkt, dass wir uns von Rückschlägen nicht mehr so schnell aus der Ruhe bringen lassen, weil wir wissen, dass wir uns noch Chancen erarbeiten werden. In Sand hatten wir 60 Prozent Ballbesitz, haben uns mehr Möglichkeiten herausgespielt als der Gegner und diese dann auch genutzt.“

…den SC Freiburg.

„Unser nächster Gegner hat in dieser Saison nach einem Umbruch im Sommer schon für das ein oder andere überraschende Ergebnis gesorgt, beispielweise mit einem Sieg in Frankfurt oder einem Remis gegen Wolfsburg. Die Spiele gegen den Sport-Club – sowohl Pflicht- als auch Testspiele – waren in der Vergangenheit immer sehr eng und abwechslungsreich, sodass wir uns auch dieses Mal auf ein spannendes und intensives Spiel für beide Seiten freuen, in dem es sicherlich die ein oder andere Torchance zu sehen geben wird.“

…die Ziele für das anstehende Spiel.

„Auf uns wartet das zweite Baden-Derby in Folge, aus dem wir wie schon in Sand mit einer konzentrierten Leistung drei Punkte mitnehmen wollen. Das Ziel ist, aus den verbleibenden zwei Spielen der Hinrunde noch das Maximum herauszuholen, sodass ein Sieg in Freiburg Pflicht ist.“

…das Personal.

„Die personelle Situation hat sich im Vergleich zum Spiel beim SC Sand bisher nicht geändert. Michaela Specht befindet sich weiterhin im Aufbautraining, Martina Tufekovic wird nach langer Verletzungspause an die Mannschaft herangeführt. Ansonsten können wir am Wochenende aus dem Vollen schöpfen.“

Die bisherigen Duelle:

Zwischen 2013 und 2019 holten die TSG-Frauen aus elf Aufeinandertreffen mit dem SC Freiburg in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga nur zwei Siege, die drei folgenden Duelle entschieden die Hoffenheimerinnen dann aber für sich. In der vergangenen Saison feierte die TSG gegen den Sport-Club sogar zwei deutliche Siege, die Begegnungen verliefen aber wesentlich enger, als die Ergebnisse vermuten lassen. In der Hinrunde gewann die TSG dank eines Viererpacks von Tabea Waßmuth mit 5:1 (3:1), im Rückspiel zeigten die Hoffenheimerinnen Spielfreude pur und sicherten sich so einen 4:1-Erfolg.

Die Form des Gegners:

Ausgeglichener könnte die bisherige Bilanz des SC Freiburg kaum sein: In der FLYERALARM Frauen-Bundesliga holte der Sport-Club bisher drei Siege und drei Unentschieden, zudem kassierte Freiburg drei Niederlagen. Mit acht geschossenen und acht kassierten Toren ist sogar die Tordifferenz ausgeglichen. Die bisherigen Ergebnisse bedeuten für die Freiburgerinnen den siebten Tabellenplatz. In der laufenden Saison sorgte der SC Freiburg schon für die ein oder andere Überraschung: Gegen den MSV Duisburg kam die Mannschaft von Chef-Trainer Daniel Kraus nicht über ein Remis hinaus, dafür gab es gegen den VfL Wolfsburg ein 1:1 und in Frankfurt einen 1:0-Erfolg. Zuletzt siegte Freiburg gegen den SV Werder Bremen (2:1) und trennte sich von der SGS Essen torlos.