Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 22.11.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Verkehrsunfallflucht – Unfall vermutlich durch orangenen/roten LKW verursacht

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Freitag, 20.11.2020, zwischen 15:00 Uhr und 15:45 Uhr, kam es in der Seilerbahn, in 67433 Neustadt/W. zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernte ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Geschädigte hatte seinen PKW an der Unfallörtlichkeit geparkt und stellte, als er wieder zu seinem PKW zurückkehrte, einen erheblichen Schaden an der Fahrzeugseite fest. Aufgrund des Schadensbilds, und da am PKW des Geschädigten orangene/rote Lackanhaftungen des Verursachers angetragen wurden, kann davon ausgegangen werden, dass den Verkehrsunfall ein orangener/roter LKW verursacht hat. Am PKW des Geschädigten entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Neustadt unter 06321-8540 oder pineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen

Neustadt: Fahrt unter Drogeneinfluss beendet

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Morgen des 21.11.2020, gg. 03:00 Uhr, wurde in der Maximilianstraße ein Pkw angehalten und der Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle ergaben sich bei dem 34jährigen Mann aus dem Bereich Heilbronn Auffälligkeiten bezüglich der Einnahme von Betäubungsmitteln. Ein durchgeführter Drogenschnelltest reagierte gleich auf drei unterschiedliche Stoffgruppen. Bei der Durchsuchung des Pkw wurde eine kleine Menge Marihuana, sowie eine Schreckschusspistole aufgefunden. Dem Mann wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Der Fahrzeugschlüssel wurde seiner Lebensgefährtin übergeben.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):