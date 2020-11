Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 21.11.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Lambrecht: Marihuana bei Personenkontrolle sichergestellt.

Lambrecht (Pfalz) (ots) – In den frühen Morgenstunden des 21.11.2020 wurde ein 28-Jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Lambrecht durch eine Streife der Polizeiinspektion Neustadt/W. in der Hauptstraße in Lambrecht kontrolliert. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass der Mann Betäubungsmittel mitführt. Im Rahmen der anschließenden Durchsuchung seiner Person händigte der junge Mann ein Tütchen mit mehreren Gramm Marihuanablüten aus. Die illegalen Pflanzenblüten wurden sichergestellt.

Der Beschuldigte muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz in einem Strafverfahren verantworten.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):