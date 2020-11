Unfall mit Taxi und Radfahrerin

Bad Kreuznach (ots)

Am Montag, 16.11.20, 12:07 Uhr, kam es an der Einmündung Beinde/Schildergasse in Bad Kreuznach zu einem Unfall zwischen einem Taxi und einer Radfahrerin. Die Radfahrerin wurde hierbei verletzt. Zeugen des Unfallgeschehens, insbesondere ein älterer Herr in einem weißen PKW Kombi mit dem Kennzeichen KH-GG…, werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Kreuznach, Tel. 0671-88110, in Verbindung zu setzen.

Unfall zwischen Radfahrerin und Auto

Bad Kreuznach (ots)

Am Mittwoch, 18.11.20, 07:40 Uhr, kam es in der Straße Heidenmauer, in Höhe Sophie-Sondhelm-Schule, in Bad Kreuznach zu einem Zusammenstoß zwischen einer jungen Radfahrerin und einem Auto. Die Radfahrerin kam zu Fall und verletzte sich leicht. Der Autofahrer setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Hinweise zu dem flüchtigen Auto an die Polizei Bad Kreuznach, Tel. 0671-88110.