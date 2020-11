Diebstahl auf Friedhof

Oppenheim (ots)

Bislang unbekannte Täter suchten, vermutlich in der Nacht von Donnerstag 19.11.2020 auf Freitag 20.11.2020, den Friedhof in Oppenheim auf und entwendeten dort Grabschmuck. Mehrere Gräber waren betroffen. Bei dem Grabschmuck handelte es sich überwiegend um Dekoration aus Metall.

Hinweise in dieser Sache nimmt die Polizeiinspektion Oppenheim gerne unter 06133/ 933 100 entgegen.

Verkehrsunfall mit Flucht

Bingen (ots)

Oberdiebach-Rheindiebach, Mainzer Straße, 20.11., 01:00 Uhr. Anwohner meldeten einen lauten Knall, und anschließend Fahrzeugteile auf der Fahrbahn. Vor Ort konnte an einem VW Bus T4 einer 38-Jährigen ein beschädigter linker Außenspiegel festgestellt werden. Der Bus parkte auf der Mainzer Straße, B9, in Fahrtrichtung Bingen in Längsaufstellung zur Fahrbahn. Der Außenspiegel reichte in die Fahrbahn hinein. An der Unfallstelle wurde auch das Spiegelgehäuse gesichtet und sichergestellt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Kontrollen in der Innenstadt

Bingen (ots)

Bingen, 19.11., 14-00 – 18:30 Uhr. Gestern führten Mitarbeiterinnen des Ordnungsamtes, Beamtinnen der Polizei Bingen und der Bereitschaftspolizei verstärkte Kontrollen der Corona-Maßnahmen durch. Es wurden zwei Verstöße festgestellt.

Trunkenheitsfahrt mit Drogen; Drogen gefunden

Bingen (ots)

Bingen, 19.11., Mainzer Straße, 16:45 Uhr. Bei einer Verkehrskontrolle eines mit zwei Mann besetzten PKWs fiel den Beamten beim 23-jährigen Fahrer ein sehr starker Alkoholgeruch auf. Zudem zeigte dieser motorische Auffälligkeiten. Der durchgeführte Alkoholtest ergab einen Wert von 1,03 Promille. Bei der Durchsuchung des PKW fand sich ein Tütchen mit weißer Substanz. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Bingen (ots)

Bingen, 19.11., Mainzer Straße, 16:50 Uhr. Bei einer Verkehrskontrolle wurden bei der Durchsuchung des Beifahrers in dessen Jackeninnentasche fünf Tütchen mit Marihuana gefunden, sowie verschreibungspflichtige Tabletten. Da der 24-Jährige kein Rezept vorweisen konnte, wurden auch diese sichergestellt. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Fahrraddiebstahl

Bingen (ots)

Bingen, Saarlandstraße, 17.11., 17:15 Uhr – 18.11., 14:00 Uhr. Ein 78-Jähriger meldete den Diebstahl seines E-Bikes im Wert von 3.200 EUR. Er hatte laut eigenen Angaben das Speichenschloss aktiviert, während das Fahrrad am Grundstück stand. Hinweise bitte an die Polizei.