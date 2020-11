Geschwindigkeitsüberwachung auf der B9

Worms (ots) – Trotz einer positiven Entwicklung im Bereich der Verkehrsunfälle

mit Unfallursache Geschwindigkeit, führt eine Missachtung dennoch immer wieder

zu schwerwiegenden Verkehrsunfällen. Vor diesem Hintergrund hat die

Polizeiinspektion Worms bereits am Donnerstagnachmittag auf der B9 eine

Kontrollstelle eingerichtet, um die Geschwindigkeit vorbeifahrender Fahrzeuge zu

überwachen. Mit einem Lasermessgerät stellen die Beamten außerorts bei einer

zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h in zweieinhalb Stunden insgesamt 35

Geschwindigkeitsverstöße fest, die vor Ort direkt angehalten werden. Im Rahmen

eines verkehrserzieherischen Gesprächs zeigt sich der Großteil der

Fahrzeugführer einsichtig und gibt den Verkehrsverstoß zu. Der gemessene

Höchstwert liegt bei 95 km/h.

Enkelbetrug

Alzey (ots)

Am Freitag, 20.11.2020, meldete sich gegen 12.00 Uhr eine unbekannte Person telefonisch bei einem 80-jährigen Alzeyer. In Folge geschickter Gesprächsführung gab sich die Person als Enkel des Angerufenen aus. Dieser habe am Morgen einen Unfall gehabt und benötige sofort 22 000 Euro um den Schaden zu bezahlen. Der Alzeyer ging auf diesen Betrugsversuch nicht ein und meldete den Sachverhalt an die Polizei. Die Polizei Alzey möchte auf diesem Wege die Bevölkerung vor dieser Betrugsmasche warnen. Erfahrungsgemäß werden die Betrüger auch weitere Opfer in der Region suchen. Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei Alzey unter der 06731/9110 zu melden.

L 406 Oberwiesen – Verkehrsunfall mit Folgen

Alzey (ots)

Am Mittwoch, den 18.11.2020, gegen 11:50 Uhr teilte eine Zeugin mit, dass in Höhe der Gaststätte Vorholz von Oberwiesen zwei Männer versuchen, per Anhalter mitgenommen zu werden. Eine der Personen blute stark im Gesicht. Vor Ort wurden zwei verletzte Personen angetroffen. Ersten Angaben der beiden Männer zu Folge, seien sie zu Fuß von Oberwiesen nach Alzey am rechten Fahrbahnrand gelaufen. Auf Höhe der Abzweigung nach Bechenheim seien sie von hinten unvermittelt von einem PKW erfasst und zu Boden geschleudert worden. Das Fahrzeug habe sich in Richtung Alzey entfernt. Beide Männer können keine Angaben zu Fzg.-typ, -farbe, Kennzeichen oder andere sachdienliche Hinweise geben. Eine Absuche nach der angeblichen Unfallstelle verlief negativ. Letztlich gab eine der Persoen zu, dass man selbst als Insassen auf der L406 zwischen Abzweig Orbis und Oberwiesen nahe Oberwiesen mit einem nicht zugelassenen / versicherten PKW einen Alleinunfall gehabt habe, aus dem Fzg. geklettert sei und zu Fuß zur jetzigen Position gelaufen wäre. Die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen wurden zuvor gestohlen. Außerdem besitzt der 17jährige Fahrer keine Fahrerlaubnis. Der 16jährige Beifahrer wurde mit einer schweren Kopfverletzung in die Uni Klinik Mainz verbracht. Am PKW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Flörsheim-Dalsheim (ots) – Gestern, gegen 07:15 Uhr wird ein 33-jähriger

Pkw-Fahrer bei einem Zusammenstoß mit einem anderen Pkw in Flörsheim-Dalsheim

leicht verletzt. Der 33-Jährige missachtet aus Fahrtrichtung Alte Straße kommend

im Kreuzungsbereich zur Mölsheimer Straße den vorfahrtsberechtigten 63-Jährigen,

der mit seinem Pkw von der Niederflörsheimer Straße kommend den Kreuzungsbereich

querte. Infolge des Zusammenstoßes verletzt sich der 33-Jährige aus Westhofen

leicht und wird zur weiteren medizinischen Versorgung in ein umliegendes

Krankenhaus verbracht. Der 63-jährige Pkw-Fahrer aus Wachenheim bleibt hingegen

unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000 Euro.