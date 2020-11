Gegen Hauswand gekracht

Kollweiler (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Alkohol war bei einem Unfall am späten

Donnerstagabend in Kollweiler im Spiel. Gegen 23.15 Uhr war ein Autofahrer in

der Hauptstraße in einer leichten Linkskurve geradeaus gefahren und mit seinem

Pkw ungebremst gegen eine Hauswand gekracht.

Am Fahrzeug entstand dabei hoher Sachschaden und auch das Haus wurde massiv

beschädigt. Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks stützten das Gebäude ab.

Der Pkw musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden liegt bei etlichen

Zehntausend Euro.

Der verantwortliche Fahrer schien zunächst unverletzt zu sein, klagte aber

später über Schmerzen und wurde deshalb mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus

gebracht. Der 37-Jährige stand unter Alkoholeinfluss; ein erster Atemtest zeigte

einen Wert von 1,69 Promille an. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, das

Ergebnis steht noch aus. |cri

Alkohol mach hungrig – und schläfrig…

Kaiserslautern (ots) – Weil ein Brandmelder auslöste, sind Feuerwehr und Polizei

am späten Donnerstagabend zu einem Mehrfamilienhaus im südlichen Stadtgebiet

ausgerückt. Da der Bewohner der betroffenen Wohnung die Tür nicht öffnete, wurde

das Schloss aufgefräst.

Wie sich herausstellte, war lediglich Essen auf dem Herd angebrannt. Der

37-jährige Bewohner wollte sich offenbar noch einen „Mitternachtssnack“

zubereiten, war aber während der Wartezeit – aufgrund einer gewissen

Alkoholisierung – eingeschlafen. Er entschuldigte sich bei den Einsatzkräften

mehrfach für den verursachten Aufwand… |cri

Platzverweise für Randalierer

Kaiserslautern (ots) – Ein aufmerksamer Zeuge hat am Donnerstagabend die Polizei

verständigt, weil in der Glockenstraße ein betrunkener Mann herumschrie und

gegen geparkte Fahrzeuge trat. Die ausgerückten Polizeibeamten trafen kurz vor

19 Uhr an der beschriebenen Stelle auf einen amtsbekannten 43-Jährigen mit

seinem ebenso bekannten Begleiter. Beide wurden einer Kontrolle unterzogen,

durften aber anschließend weiterziehen. Sie erhielten allerdings einen

Platzverweis bis zum nächsten Morgen, 6 Uhr.

Bei einer ersten Überprüfung der geparkten Fahrzeuge wurden keine Beschädigungen

entdeckt. Betroffene, die einen Schaden geltend machen möchten, können sich an

die Polizeiinspektion 2 in der Logenstraße, Telefon 0631 / 369 – 2250, wenden.

Eine knappe Stunde später wurde ein weiterer Randalierer am Pfaffplatz gemeldet.

Zeugen teilten mit, dass ein stark alkoholisierter Mann gegen die Scheiben eines

Kiosks schlagen würde. Als die Streife kurz darauf vor Ort ankam, fanden die

Beamten einen 63-jährigen Mann, auf den die Beschreibung passte. Er gab an,

seinen Rollerschlüssel zu suchen, aber nicht finden zu können. Dem Störenfried

wurde ein Platzverweis erteilt, dem er zunächst auch nachkam.

Allerdings tauchte der 63-Jährige rund eine Stunde später erneut vor Ort auf und

machte Ärger. Diesmal pöbelte er Passanten an und wollte unbedingt Alkohol,

obwohl der Kiosk bereits geschlossen hatte.

Weil er gegen den Platzverweis verstoßen hatte, wurde der Mann von der Streife

in Gewahrsam genommen. Ein Atemtest bescheinigte ihm einen Alkoholpegel von 1,97

Promille. |cri

Ein Privatverkauf wird zum Diebstahl

Kaiserslautern (ots) – Bei einem Privatverkauf ist ein Mann aus dem Landkreis am

Donnerstag Opfer eines Diebs geworden. Wie der 19-Jährige am frühen Abend der

Polizei meldete, wollte er eine Hose im Wert von 100 Euro verkaufen. Als er das

Kleidungsstück kurz nach 18 Uhr in der Burgstraße dem Käufer übergab, drehte

dieser sich um und wollte weggehen.

Auf Nachfrage des 19-Jährigen, was mit dem Kaufpreis sei, erhielt er eine

spöttische Antwort des Mannes. Gleichzeitig seien zwei Begleiter des Unbekannten

auf ihn zugekommen und hätten sich bedrohlich vor ihm aufgebaut. Anschließend

ging das Trio davon – ohne die Hose zu bezahlen.

Vom Haupttäter ist derzeit lediglich der mutmaßliche Vorname bekannt. Die

weiteren Ermittlungen laufen.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 / 369 – 2250 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu

setzen. |cri

Betrunkener Nachbar will Seniorin „beschützen“

Kaiserslautern (ots) – Wegen eines Randalierers hat ein Mitarbeiter eines

Pflegedienstes am Donnerstagmorgen die Polizei verständigt. Der Mitarbeiter

hielt sich gerade in einem Mehrfamilienhaus in der Innenstadt in der Wohnung

einer Seniorin auf, als ein Mann durch ein Fenster in das Treppenhaus kletterte

und gegen die Tür der Bewohnerin trat.

Die alarmierte Polizeistreife konnte den Täter wenig später in einem oberen

Stockwerk des Hauses im Treppenhaus ausfindig machen und ihn stellen. Wie sich

herausstellte, handelte es sich um einen weiteren Bewohner des Hauses; der Mann

war stark alkoholisiert.

Auf den Vorfall angesprochen, erklärte der 36-Jährige, dass er die Seniorin

„beschützen“ wollte. Näher begründen konnte er dies nicht.

Nachdem der Sachverhalt geklärt werden konnte, empfahlen die Beamten dem Mann,

seinen Rausch auszuschlafen. Bevor er sich in seine Wohnung zurückzog, wurde der

36-Jährige noch zum Alkoholtest gebeten – Ergebnis: 2,78 Promille.

Da er die Wohnungstür mit seinem Tritt beschädigt hatte, kommt auf den Mann noch

eine Strafanzeige zu. |cri

Dreister Dieb nutzt „Gelegenheit“

Stelzenberg (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Aus einem Haus „Am Moosberg“ sind am

Dienstagnachmittag unter anderem Schmuck, Münzen und ein Geldbeutel gestohlen

worden. Nach den derzeitigen Erkenntnissen muss der Täter zwischen 16 und 16.45

Uhr zugeschlagen haben, während der Hausbewohner mit Arbeiten vor dem Haus

beschäftigt war.

Offenbar nutzte der Unbekannte die „Gelegenheit“, dass sich niemand im Haus

befand, die Kellertür aber offen war. Er leerte eine Sporttasche aus und nahm

den darin deponierten Geldbeutel sowie die Tasche selbst mit – möglicherweise

nutzte er sie für den Abtransport der weiteren Beute.

Dass noch mehr gestohlen wurde, stellten die Bewohner allerdings erst einen Tag

später fest. Verschwunden sind unter anderem ein Schmuckkasten, eine

Schmuckdose, mehrere Schmuck-Ketten und Münzen sowie zwei Maniküre-Sets. Der

Sachschaden wird auf insgesamt mehrere tausend Euro geschätzt.

Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind,

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2250 bei der

Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

Eingeschlafener Reisender im Zug verursacht größeren Einsatz der Bundespolizei

Mainz (ots) – Am Morgen des 19. November 2020 um ca. 09:30 Uhr wurde das

Bundespolizeirevier Mainz, durch die Verkehrsleitung der DB AG in Mannheim, über

einen herrenlosen Koffer im ICE 1221 von Koblenz nach Mainz unterrichtet. Das

Zugpersonal hatte bereits versucht den Besitzer ausfindig zu machen, allerdings

ohne Erfolg. Auf die Durchsagen des Zugpersonals in deutscher und englischer

Sprache hatte niemand reagiert. Ein unbekannter Reisender bestieg in Koblenz den

Zug, stellte den Koffer zwischen zwei Sitzgruppen ab und verließ die

Örtlichkeit. Vorsorglich wurde der Waggon durch das Zugpersonal geräumt und

durch die Bundespolizei ein außerplanmäßiger Halt in Mainz-Mombach veranlasst.

Die inzwischen, mit Blaulicht und Martinshorn, herbeigeeilten Streifen der

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern bestiegen dort den ICE um den Sachverhalt

aufzuklären. Tatsächlich meldete sich ein russischer Reisender bei den Beamten

der Bundespolizei und gab sich als Eigentümer des Koffers zu erkennen. Er

erklärte, dass er am Koblenzer Hauptbahnhof eingestiegen ist und den Koffer an

seinem Sitzplatz abstellte. Anschließend ging er auf die Toilette und ist dann

im nächsten Waggon eingeschlafen. Der ICE konnte seine Fahrt mit 14-minütiger

Verspätung fortsetzen. Der Vorfall könnte für den Verursacher ein teures

Nachspiel haben, gemäß der Gebührenordnung des Bundes können ihm die Kosten der

polizeilichen Maßnahmen auferlegt werden. Die Bundespolizeiinspektion

Kaiserslautern weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass herrenlose

Gegenstände in Zügen und Bahnhöfen erhebliche polizeiliche Maßnahmen nach sich

ziehen können. Die Kosten für diese Einsätze der Bundespolizei werden den

Verursachern in Rechnung gestellt und können sich in der Regel schnell in einem

vierstelligen Bereich bewegen.

Ecstasy-Pillen im Keller gefunden

Kaiserslautern (ots) – Ein 51-Jähriger hat am Donnerstag in seinem Keller über

hundert bläulich gefärbte Pillen gefunden. Der Mann informierte die Polizei über

den ungewöhnlichen Fund. Er vermutete, dass es sich um Ecstasy handeln könnte.

Der Verdacht bestätigte sich. Wer das Rauschgift im Kellerraum des 51-Jährigen

deponierte, ist zurzeit nicht geklärt. Der Keller befindet sich in einem

Mehrfamilienhaus im Stadtgebiet. Die Polizei stellte die Drogen sicher und hat

ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. |erf

Küchenmaschine bei Fake-Shop bestellt

Kaiserslautern (ots) – Eine 22-Jährige aus dem Stadtgebiet ist auf einen

mutmaßlichen Fake-Shop hereingefallen. Die Frau bestellte letzte Woche bei einem

vermeintlichen Küchenausstatter im Internet eine Küchenmaschine. Sie überwies

310 Euro für das Gerät, doch die Maschine wurde bis heute nicht geliefert.

Kontaktaufnahmen zu dem Anbieter scheiterten. Jetzt ermittelt die Polizei wegen

des Verdachts des Betrugs.

Die Polizei warnt: Fake-Shops sind hochprofessionell gemacht und von den

Online-Shops seriöser Anbieter kaum zu unterscheiden. Meist bieten die Betreiber

als Zahlungsmethode allerdings nur Vorkasse an. Jetzt sollten alle Alarmglocken

läuten! Ein seriöser Händler wird Ihnen mehrere Zahlungsmöglichkeiten anbieten.

Wenn möglich, bestellen Sie immer auf Rechnung. Der Kauf auf Rechnung kann vor

Betrug durch Fake-Shops schützen. Beim Lastschriftenverfahren können

vorgenommene Buchungen noch nach einigen Tagen storniert werden.

Sie sollten keinem unbekannten Anbieter blind vertrauen. Bevor Sie ihr Geld

ausgeben, überprüfen Sie den Händler. Suchen Sie im Internet nach

Erfahrungsberichten anderer Kunden. Vorsicht vor Schnäppchen: Ist das Angebot zu

günstig, um wahr zu sein, lauert Betrug. Vergleichen Sie die Presie. Kein

Einkauf bei Zweifel! Wenn Sie unsicher sind, kaufen Sie nicht. Auf Nummer Sicher

gehen Sie, wenn Sie vor Ort beim Händler Ihres Vertrauens einkaufen. |erf

Taschendiebe nutzen kurze Augenblicke

Kaiserslautern (ots) – Jeweils kurze unbeobachteten Momente haben Taschendiebe

am Donnerstag im Stadtgebiet ausgenutzt.

Einer 80-jährigen Frau stahlen Unbekannte während ihrer Shoppingtour den

Geldbeutel. Sie hatte in mehreren Geschäften eingekauft. Danach zum Friseur

gegangen. Als sie dann bei ihrem Friseur bezahlen wollte war der Geldbeutel weg

und mit ihm Personalausweis, EC-Karte, circa 200 Euro.

Ein ähnliches Schicksal erlitt eine 46-jährige Frau am Donnerstagmittag in der

Fackelstraße. Die 46-Jährige hielt sich gegen 12.40 Uhr in einem Modegeschäft

auf. Beim Bezahlen bemerkte sie, dass ihr Geldbeutel aus ihrer Handtasche

verschwunden war. Darin befanden sich Personalausweis, Führerschein, EC-Karte,

Versichertenkarte sowie Bargeld.

Die Polizei empfiehlt: Taschen niemals unbeaufsichtigt zu lassen – auch nicht

für einen kurzen Moment und auch nicht, wenn man sich in der Nähe aufhält!

Taschendiebe sind meist so geschickt, dass ihnen wenige Sekunden genügen, um in

eine Tasche zu greifen und einen Geldbeutel zielsicher herauszuziehen. |elz

Pedelec gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben am Donnerstagmorgen in der Mannheimer

Straße ein Pedelec gestohlen.

Das Fahrrad war abgeschlossen hinter dem Haus abgestellt. Die Täter nahmen das

Fahrrad inklusive Fahrradschloss mit. Den Akku hatte der Besitzer abgenommen und

in der Wohnung gelagert.

Bei dem Herrenrad handelt es sich um ein türkises Pedelec der Marke „Johansson

Finn“. Es dürfte einen Wert von über 800 Euro haben. Zeugen, die zwischen 5 und

8 Uhr Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten,

sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in

Verbindung zu setzen. |elz

Teure Kleidung entwendet

Kaiserslautern (ots) – Zwei 16-Jährigen wird vorgeworfen, am

Donnerstagnachmittag in der Innenstadt auf Diebstour gewesen zu sein. Die

Jugendlichen wurden von Zeugen dabei beobachtet, wie sie in einem Modegeschäft

teure Kleidungstücke einsteckten. Die Ware packten die jungen Frauen in ihren

Handtaschen. Bedienstete sprachen die 16-Jährigen an und verständigten die

Polizei. Wie sich herausstellte, hatten sie noch andere Kleidung in ihren

Taschen verstaut. Dabei handelt es sich mutmaßlich um Diebesgut aus weiteren

Geschäften. Der Wert der Kleidung wird auf mindestens 270 Euro geschätzt. Die

Ware wurde sichergestellt. Die Jugendlichen erwartet ein Strafverfahren. Die

Polizei informierte die Sorgeberechtigten über den Vorfall. |erf