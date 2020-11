Neustadt: Ausstellung „Janosch: Die Welt der frühen Arbeiten“ vom 01. bis 31. Dezember 2020 im Kunstwerk Neustadt

Neustadt an der Weinstraße – Anlässlich des leuchtenden Adventskalenders mit Janosch-Bildern am Rathaus Neustadt wird auch im Kunstwerk Neustadt ein künstlerisches Licht entfacht. Mit Werken aus Janoschs früher künstlerischer Laufbahn setzt das Kunstwerk ganz bewusst einen Kontrapunkt zu Tigerenten und Co., wofür Janosch in erster Linie bekannt ist. Denn der Künstler Janosch, der mit bürgerlichem Namen Horst Eckert heißt, hat viele Gesichter.

Unter dem Titel „Die Welt der frühen Arbeiten“ zeigt das Kunstwerk Bilder von einzigartiger Magie. Wie in seinen Büchern, handeln die Themen in seiner Bilderwelt von Freundschaft, Treue, Geborgenheit und Toleranz. Humoristische Details, die aber auch Kritik an der Gesellschaft beinhalten, machen gerade seine frühen Arbeiten so spannend.

In seinem unverwechselbaren Stil ist ein wichtiges Element die Sprache: Gedanken, Sprüche und Konversationen sind oft in die Bildkompositionen eingebunden. Die Titel der Bilder unterstützen die Aussagekraft seiner humoristischen Radierungen.

Die Arbeiten von Janosch können während der Öffnungszeiten der Ladengalerie Kunstwerk in Neustadt, Rathausstraße 4, von Di-Fr. 11.00 -18.00 Uhr, Sa. 9.30 Uhr -15.30 Uhr besichtigt und erworben werden.