Betrügerischer Anruf

Leimersheim (ots) – Am Donnerstag 19.11.2020 ging bei einer älteren Dame ein telefonischer Hilferuf eines angeblichen Enkels ein. Dieser hätte einen Verkehrsunfall verursacht und bräuchte dringend eine fünfstellige Summe. Während des Telefongespräches kam ein Familienangehöriger hinzu und das Gespräch wurde beendet. Es wird nochmals darum gebeten insbesondere ältere Familienangehörige entsprechend zu sensibilisieren

Kontrolle Durchfahrtsverbot Friedhofstraße und Überwachung Geschwindigkeit Postgrabenstraße.

Bellheim (ots) – Aufgrund von Bürgerhinweisen wurde am gestrigen Donnerstag, zw. 10:00 h bis 10:30 h das Durchfahrtsverbot in der Friedhofstraße überwacht. 13 Verkehrsteilnehmer befuhren unberechtigt die Straße und wurden verwarnt.

Im gleichen Zeitraum wurde die 30er-Zone in der Postgrabenstraße mittels Laserpistole überwacht. Alle Verkehrsteilnehmer hielten sich an die vorgeschriebene Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 km/h.