Richtig reagiert bei falschem Polizeibeamten und Gewinnspielversprechen

Ludwigshafen (ots) – Ein angeblicher Polizeibeamter rief am Mittwoch 18.11.2020, 10:00 Uhr, eine 64-Jährige an. Er teilte ihr mit, dass sich ihr Sohn in Untersuchungshaft befände, da er ein Kind an einem Zebrastreifen angefahren hätte. Die Frau reagierte richtig und ging nicht auf den Anrufer ein, so dass das Gespräch beendet wurde. Zu einer Geldforderung kam es deshalb nicht mehr.

Am Donnerstag 19.11.2020, 9:45 Uhr, meldete sich eine Frau bei einem 92-Jährigen telefonisch und gab an, dass er 49.000 Euro bei einem Gewinnspiel gewonnen hätte. Um den Gewinn einstreichen zu können, müsste er zuvor lediglich Prepaid-Karten im Wert von 500 Euro kaufen. Der über die Betrugsmasche informierte 92-Jährige beendete das Gespräch.

Trickdiebe erbeuten Schmuck

Ludwigshafen (ots) – Eine Golduhr und weiteren Schmuck erbeuteten Trickdiebe am Donnerstag 19.11.2020 gegen 16:30 Uhr, in der Carl-Clemm-Straße. Unter dem Vorwand einen losen Dachziegel in Ordnung bringen zu wollen, gelangten zwei Männer in das Haus einer Frau. Als die Männer wieder wegen waren, stellte die Frau fest, dass ihr Schmuck gestohlen worden war.

Die Täter können als ca. 30 Jahre alt und schlank beschrieben werden. Sie sprach deutsch ohne Akzent.

Wer hat die Männer im Bereich der Carl-Clemm-Straße beobachtet und kann Hinweise geben? Bitte melden Sie sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Autofahrer unter Drogeneinfluss

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 19.11.2020, um 12:30 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 27-jährigen Autofahrer in der Mannheimer Straße. Der Mann stand unter dem Einfluss von Cannabis, was ein Schnelltest bestätigte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Unfall und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 19.11.2020, 18:45 Uhr, kam es in der Rheingönheimer Straße Ecke Hoheneckenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Kleinkraftrad. Eine 23-jährige Autofahrerin befuhr die Rheingönheimer Straße und bog verbotswidrig nach links in die Hoheneckenstraße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem auf der Rheingönheimer Straße entgegenkommenden 20-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades.

Der Mann stürzte und verletzte sich dabei leicht. Er versuchte zunächst zu Fuß mit dem nicht mehr fahrbereiten Kleinkraftrad zu flüchten, ließ dieses jedoch zurück. Er konnte letztendlich von den Polizeibeamten ermittelt werden. Der Grund für seine Flucht: Er hat keinen Führerschein.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Gegen die Autofahrerin wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Am Auto entstand Sachschaden von rund 1.500 Euro, am Kleinkraftrad von ca. 250 Euro.