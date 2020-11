Malsch, Lkr. Karlsruhe – Nach Vorfahrtsverletzung Zeugen gesucht

Malsch (ots) – Nach einer Vorfahrtsverletzung kam es am Freitagmittag, um 12.05

Uhr, zu einen Zusammenstoß zweier Fahzeuge. Ein 33 Jahre alter Fahrer eines

Sattelzuges aus Frankfurt bog von der Daimlerstraße kommend nach links in die

Durmersheimer Straße (L 608) ab und missachtete die Vorfahrt eines 35-jährigen

Pkw-Führers aus Malsch. Der Pkw überholte nach derzeitigem Kenntnisstand kurz

vor der Einmündung verbotswidrig ein anders Schwerfahrzeug und missachtete

hierbei Fahrbahnmarkierungen. Evtl. wäre der Verkehrsunfall bei regelkonformem

Verhalten vermeidbar gewesen. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw-Fahrer

mittelschwer verletzt und stationär im Krankenhaus aufgenommen. Zur Klärung der

Gesamtumstände bittet die Verkehrspolizei Verkehrsteilnehmer sowie Zeugen, sich

mit dem Verkehrsdienst Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721/944840 in

Verbindung zu setzen.

Malsch – Ein Verletzter und 60.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall – Verkehrspolizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Ein Verletzter Pkw-Fahrer und ein Sachschaden von rund 60.000

Euro waren am Freitag gegen 12.05 Uhr die Bilanz eines Verkehrsunfalls zwischen

einem Sattelzug und einem Pkw in der Durmersheimer Straße von Malsch an der

Einmündung der Daimlerstraße. Hierzu sucht die Verkehrspolizei wegen des noch

unklaren Hergangs nach Zeugen, insbesondere zwei Pkw-Fahrer, die dem Lkw-Fahrer

vor dem Unfall Vorrang eingeräumt haben sollen. Insbesondere diese werden

gebeten, sich unter der Nummer 0721 944840 bei der Autobahnpolizei Karlsruhe zu

melden.

Nach bisherigen Feststellung der Beamten war der 33-jährige Sattelzugfahrer vom

Industriegebiet her auf der Daimlerstraße unterwegs und wollte nach links in

Richtung Neumalsch abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem 35-jährigen

Pkw-Fahrer, der dabei verletzt wurde und per Rettungswagen zur weiteren

Behandlung ins Krankenhaus kam.

Beide Fahrzeuge waren so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden

mussten. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe wurde eine Nassreinigung der

Fahrbahn erforderlich. Der Verkehr konnte örtlich umgeleitet werden. Schließlich

war die Unfallstelle gegen 15 Uhr wieder geräumt

Ettlingen – Hochwertige Kamera bei Wohnungseinbruch erbeutet

Ettlingen (ots) – Unbekannte Täter haben am Donnerstag in der Zeit zwischen

16.30 Uhr und 20.15 Uhr aus der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der

Schlesierstraße in Ettlingen eine hochwertige Kamera mit Zubehör erbeutet. Zuvor

gelangten sie auf den in zwei Metern Höhe gelegenen Balkon und hebelten

vermutlich mit einem Schraubendreher die dortige Tür auf, um ins Innere zu

gelangen.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe führt hierzu die weiteren Ermittlungen und bittet

um Zeugenhinweise, die beim Kriminaldauerdienst unter 0721 666-5555

entgegengenommen werden.

Ubstadt-Weiher – Kreisverkehr und Verkehrszeichen überfahren und dann geflüchtet

Karlsruhe (ots) – Ein aufmerksamer Zeuge berichtete der Polizei am frühen

Freitagmorgen, gegen 02 Uhr, dass wohl jemand mit einem Fahrzeug quer über den

Kreisverkehr am Ortseingang von Weiher aus Richtung Forst gefahren ist.

Fahrzeugtrümmerteile lägen noch an der Unfallstelle.

Die alarmierten Polizeibeamten fanden in den Trümmerteilen Hinweise darauf, dass

es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug wohl um einen roten Pkw der Marke

Opel handeln musste. Während der Fahndung in der Umgebung konnte schließlich am

Rande des Parkplatzes beim Hardtsee ein roter, unfallbeschädigter Opel

festgestellt werden. Anhand der Kennzeichen wurde der Halter ermittelt, der den

Pkw aber wohl verliehen hatte. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt und

sichergestellt.

Der unfallflüchtige Fahrer, ein 27-jähriger Mann aus Bruchsal, wurde durch

Polizeibeamte aufgesucht und gab an, dass er der Fahrer zum Unfallzeitpunkt

gewesen sei. Der Unfall habe sich bereits gegen 21 Uhr ereignet, er sei aber

unverletzt. Der Schaden am Kreisverkehr beziehungsweise an dem Verkehrszeichen

beträgt ungefähr 500 Euro.

Der 27-Jährige wird nun wegen unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle

angezeigt.

Karlsruhe – 23-Jähriger von drei Unbekannten angegriffen

Karlsruhe (ots) – Offenbar weil er sich nicht provozieren ließ, wurde am

Donnerstagabend ein 23 -jähriger türkisch stämmiger Mann auf dem Europaplatz in

Karlsruhe Opfer eines Körperverletzungsdelikts.

Seinen Angaben zufolge sei er gegen 23 Uhr im Bereich der Essenstände an der

Straßenbahnhaltestelle Europaplatz aus einer vierköpfigen Personengruppe heraus

provozierend angesprochen worden. Er selbst habe den Fahrplan studiert. Da er

auf die Provokationen nicht eingegangen sei, sei einer aus der Gruppe auf ihn

zugekommen und habe ihm unvermittelt einen Faustschlag ins Gesicht versetzt. Als

er sich dann gewehrt hätte, seien zwei junge Männer hingekommen. Zu dritt hätten

die Aggressoren auf ihn eingeschlagen und am Boden liegend auf ihn eingetreten.

Der junge Mann trug einige Verletzungen davon, die eine ärztliche Behandlung

erforderten.

Die Personengruppe ging Richtung Marktplatz davon.

Es handelte sich um drei junge Männer und eine Frau. Einer der Männer trug einen

weißen Kapuzenpullover, darüber eine schwarze Jacke, ein anderer war komplett

schwarz gekleidet, hatte aber unter der Jacke ein rotes Hemd an. Die dritte

männliche Person konnte der Geschädigte nicht beschreiben, von der Frau ist nur

bekannt, dass sie lange schwarze, offene Haare trug und ungefähr 25 Jahre alt

war. Bei allen vier Personen handelte es sich offenbar um Südosteuropäer. Da

während der Tat auch das Display seines Handys zerstört wurde, wurde die Tat

erst nach einer halben Stunde angezeigt, als ein Passant ihm ein Handy zur

Verfügung stellte.

Der Vorfall dürfte von Zeugen beobachtet worden sein, da an der Haltestelle

mehrere Personen auf die Straßenbahn gewartet hätten. Die Polizei bittet Zeugen

des Vorfalls sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter der

Telefonnummer 0721/6663311 in Verbindung zu setzen.

Gemeinsamer Einsatz von Ordnungsamt und Bundespolizei am Bahnhof in Niefern

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Niefern (ots) – Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe und das Ordnungsamt

Niefern-Öschelbronn blicken mit dem heutigen Tag auf zwei gemeinsame Einsätze

zurück.

Um die Sicherheit der Bahnreisenden zu gewährleisten und zeitgleich die

Einhaltung der bestehenden Landeseindämmungsverordnung zu überprüfen, führten

Bundespolizei und Ordnungsamt an zwei Tagen Kontrollmaßnahmen durch. Bereits am

12. November wurden in der Zeit von 7:00 bis 17:00 Uhr sechs Personen nach

unerlaubtem Gleisüberschreiten kontrolliert und ein Verwarngeld erhoben. Weitere

21 Personen wurden ohne einen erforderlichen Mund-Nasen-Schutz festgestellt. Ein

junger Mann wurde gleich zweimal mit einem Bußgeld belegt, da er sowohl beim

Einstieg in den Zug, als auch bei der späteren Rückkehr keinen Mund-Nasen-Schutz

trug. Am heutigen Tag (20. November) stellten die eingesetzten Beamten von

Ordnungsamt und Bundespolizei bereits bis zum Mittag erneut mehrere Verstöße

fest. Darunter fanden sich 14 Verstöße gegen die Maskentragepflicht und 7

unerlaubte Gleisüberquerungen. Auch in diesen Fällen müssen die Betroffenen mit

einem Bußgeldverfahren und Verwarngeldern rechnen. Ein 45-jähiger Mann fiel

besonders negativ auf. Neben dem Verstoß gegen die Maskentragepflicht und dem

unerlaubten Überqueren der Gleise, beleidigte er die im Einsatz befindlichen

Kräfte mehrfach. Er muss sich nun in einem Verfahren wegen Beleidigung

verantworten.

Das Ordnungsamt Niefern-Öschelbronn und die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

nehmen die Feststellungen aus den Einsätzen zum Anlass, eingehend auf die

Einhaltung der Vorschriften aus der Landeseindämmungsverordnung hinzuweisen. Die

rasch steigenden Infektionszahlen erfordern auch weiterhin ein gemeinsames und

abgestimmtes Handeln und sind eine gesamtstaatliche Herausforderung.

Mit Blick auf die Zahlen der unerlaubten Gleisüberschreiter wurden die Verstöße

hier mehrheitlich von Kindern und Jugendlichen begangen. Die Bundespolizei

appelliert daher an die Eltern, mit ihren Kindern über die Gefahren des

Bahnbetriebes zu sprechen. Wer sich im Gleisbereich aufhält, begeht nicht nur

eine Ordnungswidrigkeit oder unter Umständen sogar eine Straftat, sondern begibt

sich in höchste Lebensgefahr.

Oberhausen-Rheinhausen – Folgemeldung nach Brand in Wohnhaus: 70-jährige Bewohnerin erliegt schweren Verletzungen

Oberhausen-Rheinhausen (ots) – Gemeinsame Pressmitteilung der Staatsanwaltschaft

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Nach dem Brand in Oberhausen in der Nacht zum Donnerstag mit drei Verletzten ist

die 70 Jahre alte Bewohnerin trotz zunächst erfolgreicher Reanimation noch am

selben Tag in einem Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen. Vorsorglich wurde

von der zuständigen Staatsanwaltschaft die Obduktion beantragt.

Für die Brandermittler der Kriminalpolizei kommt ersten Einschätzungen zufolge

als Brandursache eine eingeschaltete Herdplatte in Betracht. Hinweise auf eine

vorsätzliche Brandlegung ergaben sich bisher nicht.

Karlsruhe – Verkehrskontrolle Fahrradfahrer

Karlsruhe (ots) – Im Bereich der Kriegsstraße / Hirschstraße fand am Freitag,

zwischen 08:00 und 09:30 Uhr, eine Kontrollaktion der Karlsruher

Verkehrspolizeiinspektion statt. Die Beamten kontrollierten 31 Fahrräder sowie

zwei Elektrokleinfahrzeuge. Auch führten die Polizeibeamten zahlreiche

verkehrserzieherische Gespräche durch.

In dem oben genannten Kreuzungsbereich überfuhren während der Kontrolle 16

Radfahrer die Ampel bei Rotlicht. Vier Radfahrer wurden dabei erwischt, wie sie

auf dem Radweg in falscher Richtung unterwegs waren. Des Weiteren wurden fünf

Verstöße wegen Befahren des Gehweges festgestellt.

Bruchsal – 40-jähriger Mann nach ersten Erkenntnissen durch Unglücksfall in Kleinbus zu Tode gekommen

Bruchsal (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und

Polizeipräsidium Karlsruhe:

Ein 40 Jahre alter Mann ist am Donnerstag gegen 21.45 Uhr in der Bruchsaler

Ernst-Blickle-Straße tot auf dem Rücksitz seines Fahrzeugs angetroffen worden.

Aufgrund bisheriger Ermittlungen der Kriminalpolizei fiel der Mann

möglicherweise einem tragischen Unglücksfall zum Opfer.

Die hinzugezogene Polizei konnte mit Unterstützung der Bruchsaler Feuerwehr bei

laufender Standheizung nach dem Öffnen des Transporters aus dem

Fahrzeuginnenraum starken Rauch-und Dieselgeruch wahrnehmen.

Wie erste Ermittlungen ergeben haben, nächtigte der Mann regelmäßig in dem

Kleinbus. Erst vor Tagen soll er eine mit Dieselkraftstoff betriebene

Standheizung nachgerüstet haben, die möglicherweise fehlerhaft ihre Abgase in

das Fahrzeug geleitet haben könnte. Hinweise auf eine absichtliche Einleitung

der Emission haben sich bislang indessen nicht ergeben.

Karlsruhe – Alkoholisierter Pkw-Fahrer in Durlach angehalten

Karlsruhe (ots) – Am späten Donnerstagabend fiel den Insassen eines Fahrzeugs in

Durlach ein PKW-Fahrer wegen seiner unsicheren Fahrweise auf. Sie konnten den

Mann dazu veranlassen, sein Auto anzuhalten und verständigten die Polizei. Vor

Ort stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeuglenker erheblich alkoholisiert

war.

Gegen 23:45 Uhr befuhr der 42-jährige Mann die Durlacher Allee in

Schlangenlinien und fiel deshalb den hinter ihm fahrenden Zeugen auf. Diese

verständigten die Polizei und folgten dem verdächtigen Fahrzeug bis in die

Ernst-Friedrich-Allee. Dort wurde der Mann von einer hinzugeeilten

Streifenbesatzung kontrolliert. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab

einen Wert von rund 1,7 Promille. Der 42-Jährige wurde zur Blutentnahme auf das

Polizeirevier Karlsruhe-Durlach gebracht. Er muss nun mit einem

Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

Karlsruhe – Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Am Donnerstagabend kam es in Spielberg zu einem Verkehrsunfall

zwischen einem Pkw und einem Motorrad, bei dem der Zweiradlenker schwer verletzt

wurde.

Gegen 17:30 Uhr fuhr die 33-jährige Unfallverursacherin mit ihrem Auto von einem

Parkplatz in den fließenden Verkehr ein. Dabei kollidierte sie auf der

Kreisstraße 3557 mit einem von links kommenden, vorfahrtsberechtigten

Motorradfahrer, der in Richtung Spielberg unterwegs war. Der 56-jährige

Kradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in

ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach

bisherigem Ermittlungsstand auf rund 7.000 Euro.

Karlsruhe – Erneut Enkeltrickbetrüger und falsche Polizeibeamte in Karlsruhe

Karlsruhe (ots) – Eine Enkeltrickbetrügerin hat am Donnerstagnachmittag

versucht, einem Ehepaar aus Stupferich am Telefon eine akute finanzielle Notlage

vorzutäuschen. Dabei gab sie sich als ein ehemaliges Pflegekind des Ehepaars

aus. Als der unbekannten Anruferin die Verständigung der Polizei angekündigt

wurde, beendete diese das Telefongespräch.

Ebenfalls erfolglos verlief am Donnerstagabend eine andere Betrugsmasche. Ein

unbekannter Mann gab sich gegen 22.50 Uhr am Telefon gegenüber einer Bürgerin

aus Rüppurr als Polizeibeamter aus und erkundigte sich nach deren Vermögen. Die

Frau verständigte die richtige Polizei, woraufhin sie keine weiteren Anrufe von

dem unbekannten Betrüger mehr erhielt.

Aufgrund der derzeit intensiven und professionellen Betrugsversuche mit

verschiedenen Maschen bittet die Polizei um verstärkte Wachsamkeit auch im

Verwandten- und Bekanntenkreis. Es muss davon ausgegangen werden, dass die

Mehrheit der Taten nicht bei der Polizei angezeigt wird und daher ein großes

Dunkelfeld besteht. Angehörige können beispielsweise davor geschützt werden,

indem über diese Betrugsformen miteinander gesprochen und auf die Gefahren

aufmerksam gemacht wird.

Karlsruhe – Unfall nach Rotlichtverstoß

Karlsruhe (ots) – Leichte Verletzungen erlitt am Donnerstagnachmittag eine

59-jährige Autofahrerin in Karlsruhe, als sie eine rote Ampel überfuhr und

daraufhin mit einem querenden Auto kollidierte.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei befuhr die 59-Jährige

gegen 16:40 Uhr mit ihrem Mercedes die Käppelestraße in Richtung Ostring. An der

Einmündung wollte sie nach links auf den Ostring abbiegen und hielt hierfür

zunächst an der roten Ampel an. Laut Zeugenaussagen fuhr die 59-Jährige aber

plötzlich, trotz des weiterhin bestehenden Rotlichts, los. In der Folge

kollidierte sie im Kreuzungsbereich mit einem aus Richtung der

Haid-und-Neu-Straße herannahenden Peugeot eines 27-Jährigen. Durch den Unfall

erlitt die Unfallverursacherin selbst leichte Verletzungen, der 27-Jährige blieb

unverletzt.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten die Verletzte zunächst vor Ort und brachten

sie anschließend zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt

etwa 16.000 Euro.

Karlsruhe – Versammlung im Schlossbezirk durch Versammlungsleitung aufgelöst

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Stadt Karlsruhe, der

Bundespolizei Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Eine für Donnerstagnachmittag im Schlossbezirk angemeldete Versammlung unter dem

Motto „Maskenfreier Appell: Unser deutsches Bundesverfassungsgericht muss unsere

Grundrechte schützen!“ wurde von der Versammlungsleitung aufgelöst. Um eine

geordnete und infektionsschutzgerechte Abwanderung zu gewährleisten, musste die

Polizei mehrfach eingreifen.

Die Demonstration war mit zirka 50 Teilnehmern für die Zeit von 14 bis 18 Uhr

angemeldet. Nach Genehmigung des Bundesinnenministeriums konnte sie in der

Bannmeile des Bundesverfassungsgerichts stattfinden. Entsprechend den

Schätzungen von Polizei und Stadt Karlsruhe versammelten sich tatsächlich jedoch

500 Personen auf dem Gelände vor dem Bundesverfassungsgericht.

Versammlungsbehörde und Polizei wiesen wiederholt auf mehrfache Verstöße gegen

das Mindestabstandsgebot hin und forderten daher bei Unterschreitungen das

Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ein. Daraufhin beendete die

Versammlungsleitung auf eigene Veranlassung gegen 15.00 Uhr die Demonstration.

In der Folge formierten sich die Personen zu einem Aufzug, der kurze Zeit später

aufgelöst werden musste. Circa 150 Personen begaben sich daraufhin zurück zum

Bundesverfassungsgericht und mussten von der Polizei mehrfach und unter

Androhung von Räumungsmaßnahmen zum Verlassen des Versammlungsortes aufgefordert

werden. Unter Aufteilung in Kleingruppen durch die Polizei wurde der Platz bis

16.40 Uhr von den restlichen Teilnehmern schließlich freiwillig verlassen.

In der Folge waren verschiedene Ansammlungen im Bereich des Schlossplatzes und

im Innerstädtischen Bereich festzustellen. Diese Ansammlungen wurden von der

Polizei aufgrund der Verstöße gegen die Corona-Verordnung aufgelöst. Dabei

mussten zahlreiche Platzverweise ausgesprochen werden.

Während der Versammlung musste ein Teilnehmer aufgrund des Mitführens einer

Passivbewaffnung wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz vorläufig

festgenommen werden. Bei den Abwanderungen kam es ebenfalls durch einen

Teilnehmer zu Widerstandshandlungen gegen Polizeibeamte. Ungefähr 40 Personen

sammelten sich aufgrund der Festnahme spontan vor dem Polizeirevier

Karlsruhe-Marktplatz. Aufgrund der polizeilichen Maßnahmen kam es kurzzeitig zu

Beeinträchtigungen des Straßenbahnverkehrs. Im weiteren Verlauf musste die

Polizei gegen zahlreiche Personen vorgehen, da diese den ausgesprochenen

Platzverweisen keine Folge leisteten.

Insgesamt gelangten 41 Personen zur Anzeige und wurden von der Polizei

kurzzeitig festgehalten. Zwei Polizeibeamte wurden bei dem Einsatz leicht

verletzt.

Gegen 17.30 Uhr beruhigte sich die Situation in der Innenstadt zusehends.

Eine mit 50 Personen angemeldete Gegendemonstration unter dem Motto „MITdenken

statt Querdenken“ begann gegen 13.30 Uhr in örtlicher Nähe mit zirka 100

Teilnehmern. Sie wurde gegen 15.00 Uhr ohne besondere Vorkommnisse beendet.

Zwischen den Demonstrationsteilnehmern kam es zu gegenseitigen Provokationen und

Streitgesprächen, weshalb eine Trennung durch Polizeikräfte erfolgen musste.

Bundespolizei und Polizeipräsidium Karlsruhe waren letztlich mit rund 100

Beamten im Einsatz. Aufgrund der Situation vor Ort mussten Einheiten aus den

umliegenden Polizeidienststellen zusammengezogen werden.