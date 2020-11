Meckesheim / K 4178 – Tödlicher Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Motorradfahrers – Erstmeldung

Rhein-Neckar-Kreis / Meckesheim (ots) – Am Freitagnachmittag gegen 16:35 Uhr

kommt ein 70-jähriger Motorradfahrer aus bislang unbekannter Ursache im Bereich

der Luisenstraße zu Fall und verstirbt an der Unfallstelle. Die K 4178 ist

zwischen Kreisverkehr Friedrichstraße und Einmündung Mühlweg zur Zeit voll

gesperrt. Das Verkehrskommissariat Heidelberg hat die Ermittlungen vor Ort

übernommen. Ein Sachverständiger wurde zur Unfallrekonstruktion hinzugezogen.

Das Unfallfahrzeug wurde beschlagnahmt.

Ketsch/BAB 6: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verunglückt – Pressemeldung Nr. 3 – Polizei sucht Zeugen

Ketsch/BAB 6 (ots) – Wie bereits berichtet, ereignete sich am Sonntag,

15.11.2020, gegen 17 Uhr auf der A 6 in Fahrtrichtung Heilbronn ein

Verkehrsunfall, bei dem ein 24-jähriger Motorradfahrer tödliche Verletzungen

erlitten hat. Im Zuge der derzeit laufenden Unfallermittlungen ergaben sich

Hinweise darauf, dass der 24-Jährige mit einem weiteren Motorradfahrer unterwegs

gewesen sein soll. Die Unfallermittler der Autobahnpolizei Walldorf suchen

diesen Motorradfahrer, da dieser möglicherweise wichtige Hinweise zur

abschließenden Klärung der Unfallursache geben kann. Dieser, sowie weitere

Zeugen, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Walldorf, Tel.:

06227/35826-0 zu melden.

Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Zimmerbrand – eine Person verletzt

Mannheim (ots) – Am Freitagmittag wurden Polizei und Feuerwehr wegen eines

Brands in einem Mehrfamilienhaus in Plankstadt alarmiert. Gegen 13.30 Uhr war in

einem Zimmer einer Erdgeschosswohung des Anwesens in der Lorscher Straße aus

ungeklärter Ursache ein Brand ausgebrochen. Durch die Feuerwehr wurde eine

weibliche Person aus der bereits stark verrauchten Wohnung gerettet und zur

Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Über Art und Schwere ihrer

Verletzungen liegen keine weiteren Informationen vor. Brand wurde durch die

Feuerwehr gelöscht, die Höhe des entstandenen Schadens lässt sich derzeit noch

nicht beziffern. Weitere Ermittlungen zur Brandursache erfolgen, sobald der

Brandort durch die Ermittler betreten werden kann.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Fußgängerin von LKW erfasst – schwer verletzt

Sinsheim (ots) – Am Freitagmittag, gegen 11:40 Uhr, kam es auf der Steinsfurter

Straße in Höhe der Lerchhennenstraße zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen

einer Fußgängerin und einem LKW, wobei die 78-jährige Fußgängerin schwer

verletzt wurde. Nach ersten Ermittlungen wollte diese die Steinsfurter Straße an

einer Fußgängerfurt überqueren, als sie von dem LKW erfasst wurde. Die Dame

wurde zur weiteren Versorgung durch einen Notarzt in ein nahegelegenes

Krankenhaus verbracht. Lebensgefahr kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Die Polizei regelte den Verkehr bis zum Abschluss der Unfallaufnahme. Um 13:40

Uhr war die Unfallstelle geräumt. Da der Unfallhergang, insbesondere die

Ampelschaltung – wer hatte Grün? – noch nicht geklärt ist, werden Zeugen

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4111 mit der Verkehrspolizei

Heidelberg oder unter der Telefonnummer 07261/690-0 mit dem Polizeirevier

Sinsheim in Verbindung zu setzen.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallverursacherin entfernt nach Zusammenstoß

Weinheim (ots) – Am Donnerstag gegen 06:00 Uhr kam es auf der B38 von Mörlenbach

kommend in Richtung Weinheim-Nord auf Höhe der Auffahrt zu einem Unfall, bei dem

ein Fiat den Anhänger eines LKWs beschädigte und flüchtete. Der 47-jährige

LKW-Fahrer fuhr mit dessen Gespann auf der B38, als ein Fiat über den

Beschleunigungsstreifen auf die Bundesstraße auffahren wollte und den Anhänger

touchierte. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Der Fiat

entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Bei dem

Verursacherfahrzeug handelt es sich um einen auffälligen mattschwarzen Fiat 500.

Die Fahrerin war zwischen 25 und 30 Jahre alt, schlank und hatte schwarze

schulterlange Haare. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf

den Fahrzeugführer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

06201/1003-0 beim Polizeirevier Weinheim zu melden.

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht – Zeugen gesucht!

Schwetzingen (ots) – Am Donnerstag gegen 19:30 Uhr touchierte im Ulmenweg ein

bislang unbekannter Autofahrer mit seinem roten Kleinwagen einen geparkten Seat

und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Seat

entstand ein Schaden in Höhe von mehr als 3000 Euro. Der Unfallverursacher

befuhr den Ulmenweg in Richtung Reinhardtweg.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Fahrzeugführer

geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06202/288-0 beim

Polizeirevier Schwetzingen zu melden.

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Festplatten im Wert von fast 2.000 Euro gestohlen – Polizei sucht Zeugen

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Drei unbekannte Täter entwendeten am

Mittwochnachmittag in einem Elektro-Fachmarkt in St. Leon-Rot Festplatten im

Wert von rund 2.000 Euro. Gegen 16.20 Uhr betraten zwei Männer und eine Frau das

Fachgeschäft in der Schillerstraße, entnahmen 16 Computerfestplatten aus der

Auslage und verstauten diese in präparierten Taschen und verließen anschließend,

ohne dass der Diebstahlalarm auslöste, die Geschäftsräume und entfernten sich in

unbekannte Richtung.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch,

Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

Leimen-St-Ilgen/Rhein-Neckar Kreis: Elfjährige Schülerin prallt bei Vollbremsung gegen Scheibe in Linienbus und wird leicht verletzt – Schaden 5.000 Euro

Leimen/Rhein-Neckar Kreis (ots) – Glücklicherweise nur leicht verletzt wurde

eine elfjährige Schülerin beim einem Unfall in einem Linienbus am Donnerstag

gegen 14 Uhr an der Einmündung Theodor-Heuss-Straße/Leimbachstraße zu. Die

Busfahrerin hatte wegen eines entgegenkommenden Kleintransporters stark

abbremsen müssen. Dies hatte zur Folge, dass das Mädchen, das zu diesem

Zeitpunkt im Mittelgang des Busses stand, nach vorne geschleudert wurde und mit

dem Kopf gegen die Frontscheibe prallte. Diese ging dabei zu Bruch, der

Sachschaden beläuft sich auf ca. 5.000 Euro. Das Mädchen wurde von einem Notarzt

untersucht und anschließend in die Obhut einer Verwandten gegeben.

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Bei Personenkontrolle Widerstand geleistet – Beamte finde Drogen auf

Brühl (ots) – Am Donnerstag gegen 22:40 Uhr überprüften Beamte des

Polizeireviers Mannheim-Neckarau in der Mannheimer Landstraße die

Fahrtüchtigkeit eines 35-jährigen Mannes, der mit einer Vodka-Flasche auf einem

Fahrrad unterwegs war. Dabei kam es zu Widerstandhandlungen. Der Mann weigerte

sich, seinen Personalausweis auszuhändigen und wollte sich von der Örtlichkeit

entfernen, was die Beamten jedoch verhinderten. Sie ergriffen den Mann an den

Armen, wogegen sich dieser massiv wehrte. Bei der Durchsuchung fanden die

Polizisten den Grund für das Verhalten des renitenten Mannes. In dessen Taschen

befanden sich 12 Gramm Amphetamin. Auf der Dienststelle wurde dem 35-Jährigen

eine Blutprobe entnommen. Das Fahrrad wurde bis zum Wiedererlangen der

Fahrtüchtigkeit auf dem Polizeirevier verwahrt.