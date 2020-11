Heidelberg-Bahnstadt: Polizeibeamte bei Einsatz wegen Ruhestörung tätlich angegriffen

Mannheim (ots) – Ein 28-jähriger Mann hat zwei Polizeibeamte, die wegen einer

Ruhestörung verständigt worden waren, am Donnerstag kurz nach 17 Uhr tätlich

angegriffen. Mehrere Anwohner aus der Straße Langer Anger hatten die Polizei

angerufen, nachdem aus der Wohnung des 28-Jährigen so laute Musik zu hören war,

dass das ganze Haus beschallt werden würde. Beim Eintreffen der Polizei

bestätigte sich der Musiklärm. Bei der Überprüfung öffnete der 28-Jährige die

Wohnungstüre und trat auf den Flur. Nachdem ihm die Feststellung seiner

Identität mitgeteilt wurde, schlug er plötzlich mit beiden Händen auf die beiden

Beamten ein. Er wurde überwältigt und an einer Wand fixiert und festgehalten.

Bereits am Mittag hatten sich mehrere Anwohner wegen überlauter Techno-Musik bei

der Polizei gemeldet. Gegen den 28-Jährigen wird wegen tätlichem Angriff auf

Vollstreckungsbeamte und Ruhestörung ein Strafverfahren eingeleitet.

Heidelberg: Akademie für Ältere – Wie schütze ich mich vor Taschendiebstahl und falschen Kriminalbeamten? – Online-Sprechstunde mit der Polizei

Mannheim (ots) – Polizeihauptkommissar Hermann Jochim vom Polizeirevier

Heidelberg-Mitte berät online zu den Themen „Wie schütze ich mich vor

Taschendiebstahl und falschen Kriminalbeamten?“ Aber auch darüber hinaus gehende

Fragen zur Prävention und zur Kriminalitätsentwicklung können mit den Referenten

besprochen werden.

Herr Jochim bietet die Polizeisprechstunde bei der Akademie für Ältere online

über Jitsi an.

Um teilzunehmen, klicken Sie bitte auf folgenden Link: https://meet.jit.si/Onlin

e1ZSprechstunde2YAkademie3Xf%C3%BCr4a%C3%84ltere5bPolzeit

Termin: Mittwoch, 25.11.2020, 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Hinweis: Bei dieser Sprechstunde handelt es sich nicht um eine Rechtsberatung!

Heidelberg: Sprengung eines Geldautomaten schlug fehl; Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Bislang unbekannte Täter versuchten am frühen Freitagmorgen,

gegen 2.30 Uhr, einen Geldautomaten in der Dischinger Straße im Stadtteil

Pfaffengrund zu sprengen.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen schlug die Sprengung fehl, worauf die Täter

flüchteten.

Die mit allen verfügbaren Kräften sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang

ohne Ergebnis.

Die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ist

momentan dabei, Spuren zu sichern. Die Höhe des angerichteten Sachschadens steht

noch nicht fest.

Zeugen, die nicht nur Hinweise zur Tat, zu den Täter und/oder verdächtigen

Fahrzeugen geben können, sondern auch schon in den Tagen vor der Tat,

verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, die die Fahnder bei ihren Ermittlungen

einen Schritt weiterbringen könnten, werden gebeten, sich mit dem

Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 in Verbindung zu setzen.