Einbruch in Wohnhaus

Fulda (ots)

Hünfeld – Unbekannte brachen in der Nacht auf Donnerstag (19.11.) in ein Einfamilienhaus in der Straße „Am Schmiedberg“ ein. Die Täter brachen die Haustür auf und durchsuchten die Wohnräume nach Diebesgut. Sie stahlen Schmuck im Wert von circa 500 Euro und hinterließen 2.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrzeuge beschädigt

Bad Hersfeld – Unbekannte drangen zwischen Mittwochnacht (4.11.) und Donnerstagmorgen (19.11.) auf den ehemaligen Komplex eines Firmengeländes in der Konrad-Zuse-Straße ein. Sie beschädigten verschiedene Fahrzeuge und entleerten einen Feuerlöscher. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 1.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 4 – Pkw kollidiert mit dem Heck eines Lastzuges – eine Person schwer verletzt

Unfallort: Bundesautobahn 4, Gemarkung Wildeck, Betriebskilometer 335,100, Eisenach in Richtung Autobahndreieck Kirchheim

Am Freitag, den 20.11.2020 um 03:05 Uhr ereignete sich auf der Bundesautobahn 4 zwischen den Anschlussstellen Wildeck-Obersuhl und Wildeck-Hönebach ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person.

Beteiligt waren ein 55-jähriger Fahrzeugführer eines Gliederzuges aus dem Landkreis Herborn sowie ein 67-jähriger niederländischer Fahrzeugführer eines Pkws der Marke Volvo.

Der 55 Jahre alte Fahrzeugführer des Gliederzuges befuhr den rechten Fahrstreifen der zweispurigen Bundesautobahn 4 von Eisenach kommend in Richtung Autobahndreieck Kirchheim. Der unmittelbar nachfolgende niederländische Fahrzeugführer befuhr mit seinem Pkw ebenfalls den rechten Fahrstreifen, als er kurz nach der Anschlussstelle Wildeck-Obersuhl aus bisher unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Dabei kam es zur Kollision mit der am rechten Fahrbahnrand befindlichen Leitplanke. Durch diesen Aufprall wurde das Fahrzeug abgewiesen und schleuderte zurück auf die Fahrbahn. Im weiteren Verlauf kollidierte der Pkw mit dem Heck des fahrenden Lastzuges. Dabei wurde der Pkw teilweise unter das Heck des Lkw-Anhängers geschoben.

Bei dem Zusammenstoß wurde der 67-jährige Niederländer in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Durch die alarmierte Feuerwehr aus Wildeck-Obersuhl konnte die Person nach kurzer Zeit aus dem Fahrzeug befreit und der medizinischen Versorgung zugeführt werden. Der verletzte Fahrzeugführer wurde im Anschluss durch einen Rettungswagen ins Klinikum Bad Hersfeld verbracht und dort stationär aufgenommen. Bei den Verletzungen handelt es sich um multiple Verletzungen im Bereich des Oberkörpers. Der Fahrer des Lastzuges blieb bei dem Unfallgeschehen unverletzt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Unfallursache ist derzeit unbekannt und Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Die Feuerwehr Wildeck-Obersuhl war zwecks Absicherung der Unfallstelle und Bergung der Person im Einsatz. Aufgrund des Verkehrsunfalls musste die BAB 4 in westliche Fahrtrichtung in der Zeit von 03:20 – 04:00 Uhr voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde über die Anschlussstelle Wildeck-Obersuhl abgeleitet. Der Rückstau hatte in der Spitze eine Länge von 2 km.

Für die anschließende Bergung der Fahrzeuge wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Der erste Fahrstreifen wurde während dieses Zeitraumes durch die Autobahnmeisterei Hönebach gesperrt.

Der Sachschaden beläuft sich auf circa 22.000 Euro.