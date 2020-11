Größere Mengen Kupfer von Schrottplatz entwendet, Löhnberg, In der Worstbach, Mittwoch, 18.11.2020, 15.00 Uhr bis Donnerstag, 19.11.2020, 15.00 Uhr

(si)Zwischen Mittwoch und Donnerstag haben Unbekannte in der Straße „In der Worstbach“ in Löhnberg größere Mengen Kupfer von einem Schrottplatz entwendet. Die Täter überwanden augenscheinlich die Umzäunung des Geländes, um an das auf dem Gelände befindliche Kupfer gelangen zu können. Der dabei entstandene Schaden wird auf mindestens 1.000 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

BMW Cooper beschädigt, Bad Camberg, Hohenfeldstraße, Samstag, 14.11.2020, 18.00 Uhr bis Sonntag, 15.11.2020, 18.00 Uhr

(si)Am letzten Wochenende haben Unbekannte in der Hohenfeldstraße in Bad Camberg einen dort geparkten BMW Cooper beschädigt. Die Täter rissen zwischen Samstag und Sonntag ein Emblem des Fahrzeuges ab und entwendeten dieses. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

38 Jahre alter Autofahrer bei Unfall leicht verletzt, Kreisstraße 461, zwischen Dehrn und Niedertiefenbach, Donnerstag, 19.11.2020, 18.00 Uhr

(si)Am frühen Donnerstagabend wurde ein 38 Jahre alter Nissan-Fahrer bei einem Unfall auf der Kreisstraße 461 zwischen Dehrn und Niedertiefenbach leicht verletzt. Der Mann war mit seinem Fahrzeug gegen 18.00 Uhr auf der Kreisstraße in Fahrtrichtung Niedertiefenbach unterwegs, als ein 40 Jahre alter Audi-Fahrer augenscheinlich von einem Verbindungsweg auf die Kreisstraße auffahren wollte und dabei mit dem Nissan zusammenstieß. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Zudem musste der 38 Jahre alte Nissan-Fahrer aufgrund seiner Verletzungen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 17.000 Euro geschätzt.

Aktueller Blitzerreport der Polizeidirektion Limburg-Weilburg

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Ziel der Maßnahmen ist die Wahrnehmung einer effektiven Ahndung und Sanktionierung von Verkehrsverstößen und damit die Schaffung von mehr Verkehrssicherheit für alle. Nachfolgend finden sie die Messstelle der Polizeidirektion Limburg-Weilburg für die kommende Woche:

Dienstag: Landesstraße 3031, Höhe Waldschloss Bad Camberg

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.