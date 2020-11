Darmstadt

Duo schlägt 28-Jährigen nieder

Darmstadt (ots) – Aus noch nicht bekannten Gründen hatten es zwei Täter am Donnerstagabend 19.11.2020 auf einen 28-Jährigen in der Ringstraße abgesehen. Gegen 20 Uhr hatte sich das Duo dem Mann aus Darmstadt genähert und plötzlich mit einem Schlagstock auf den 28-Jährigen eingeschlagen. Im Anschluss traten sie die Flucht in unbekannte Richtung an. Durch die Schläge erlitt der Mann Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Hintergründe sowie Motive der Täter sind bislang noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Beide Täter sollen maskiert gewesen sein. Weitere Details einer Personenbeschreibung liegen den ermittelnden Beamten nicht vor. Vor diesem Hintergrund sucht die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Pfungstadt Augenzeugen der Tat. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06157/95090, mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Darmstadt-Dieburg

Zeugen nach Unfall gesucht

Groß-Zimmern (ots) – Nachdem sich am Freitagmorgen 20.11.2020 ein Unfall auf der Danziger Straße ereignete und sich der Verursacher von der Unfallörtlichkeit im Anschluss entfernte, sucht die Polizei nach Zeugen.

Die 41-jährige Radfahrerin war gegen 7 Uhr mit ihrem grauen Bike in Richtung Waldstraße unterwegs, als ihr plötzlich ein unbekannter Fahrzeugführer hinten gegen das Rad fuhr. Bei dem Zusammenstoß stürzte die 41-Jährige und verletzte sich nach derzeitigem Kenntnisstand leicht.

Der unbekannte Wagenlenker entfernte sich nach dem Aufprall vom Unfallort.

Am Mountainbike entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

Der Wagen des Verursachers wurde als dunkel beschrieben und könnte Schäden, in Form eines fehlenden Außenspiegels, aufweisen.

Die Polizeistation in Dieburg ist mit dem Fall betraut und fragt: Wer hat den Unfall beobachtet?

Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des Unfallwagens geben?

Die Beamten sind unter der Rufnummer 06071/96560 zu erreichen.

16-Jähriger auf frischer Tat bei versuchten Einbrüchen in Autos erwischt? – Polizei stellt bei Kontrolle gestohlenes Fahrrad sicher

Seeheim-Jugenheim (ots) – Ein 16-Jähriger hatte in der Nacht zum Freitag (19.-20.11.) nichts Gutes im Sinn. Gegen 1 Uhr hatte sich der Jugendliche auf verdächtige Art und Weise an mindestens 3 geparkten Autos in der Birkenstraße zu schaffen gemacht. Dabei konnte er von Zeugen beobachtet werden. Diese reagierten folgerichtig und verständigten umgehend die Polizei.

Mithilfe der Personenbeschreibung wurde der Verdächtige von der alarmierten Streife noch in Tatortnähe auf einem Fahrrad fahrend gestellt und festgenommen. Bei seiner Kontrolle stellte sich heraus, dass er sein mitgeführtes Fahrrad nur wenige Minuten zuvor aus einem Vorgarten entwendet hatte. Das Zweirad konnte noch vor Ort der Eigentümerin übergeben werden.

Der junge Bensheimer wurde mit zur Wache genommen. Dort erfolgten die Anzeigenaufnahme und eine erkennungsdienstliche Behandlung. Nach Rücksprache mit dem Jugendamt wurde er im Anschluss nach Hause gebracht. Er wird sich nun strafrechtlich wegen Fahrraddiebstahls verantworten müssen. Inwieweit er es zudem auf Wertgegenstände in den abgestellten Autos abgesehen hatte, werden die weiteren Ermittlungen zeigen.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei: Schließen Sie zu jedem Zeitpunkt Ihr Auto ab und vergewissern Sie sich, dass Sie keine Wertgegenstände im Auto zurückgelassen haben!

Wenige Minuten reichen aus – Täter entwendet Rucksack aus Auto

Groß-Zimmern (ots) – Wenige Minuten haben einem bislang noch unbekannten Täter am Donnerstagabend 19.11.2020 ausgereicht, um sich einen Rucksack aus einem geparkten Auto zu schnappen.

Zwischen 18.50 Uhr und 19 Uhr hatte der Kriminelle sein Unwesen auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Waldstraße getrieben. Dort verschaffte er sich Zugang zu einem kurzzeitig unbeaufsichtigten roten Smart und schnappte sich den zurückgelassenen Rucksack. Mit dem Rucksack erbeutete der Kriminelle unter anderem ein Tablet.

Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Dieburg (Rufnummer 06071/9656-0) ist mit dem Fall betraut, sucht Zeugen und rät wiederholt eindringlich: Auch wenn Sie sich nur wenige Minuten von ihrem Auto entfernen. Schließen Sie das Fahrzeug ab und nehmen Sie alle Wertgegenstände mit. Zurückgelassenes, wie z.B. Taschen oder Rucksäcke locken Diebe an.

Groß-Gerau

Mit 2,84 Promille in Wagen gekracht

Trebur (ots) – Weil eine 43-Jährige am Donnerstagabend 19.11.2020 gegen 21.40 Uhr mit 2,84 Promille in der Oderstraße in ein geparktes Fahrzeug krachte, wird sie sich in einem Ermittlungsverfahren verantworten müssen. Die 43-jährige Wagenlenkerin war mit ihrem schwarzen Opel in Richtung Nauheimer Straße unterwegs, als sie plötzlich von der Fahrbahn abkam und in ein geparktes Fahrzeug krachte. Der blaue Opel war am Fahrbahnrand abgestellt und zum Unfallzeitpunkt unbesetzt.

An beiden Wägen entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass die 43-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein im Anschluss durchgeführter Test zeigte 2,84 Promille an, weshalb sie die Ordnungshüter mit auf die Polizeistation nach Groß-Gerau begleiten musste. Hier musste sie eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und ihren Führerschein abgeben.

Im Anschluss der Maßnahmen konnte sie die Dienststelle verlassen. Sie wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten müssen. Ob der Alkoholkonsum ursächlich für den Unfall war, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden.

Zeugen nach Handtaschenraub gesucht

Ginsheim-Gustavsburg (ots) – Nachdem ein Unbekannter am Donnerstagnachmittag (19.11.) die Handtasche einer 43-Jährigen in der Beethovenstraße entriss, sucht die Polizei nach Zeugen. Gerade als die 43-Jährige zu Fuß in Richtung Mainspitze lief, wurde sie nach derzeitigem Kenntnisstand gegen 16.50 Uhr von einem unbekannten Mann angerempelt. Ersten Erkenntnissen zufolge, kam der Unbekannte angerannt und riss ihr die Tasche aus der Hand. Die 43-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt, dennoch wurde bei dem Angriff ihre Jacke beschädigt.

Im Anschluss flüchtete er fußläufig mit der Beute in Richtung Mainspitze. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Polizeistreifen verlief ergebnislos.

Der Flüchtige soll circa 1,80 Meter groß sein. Bekleidet war er mit einem schwarzen Kapuzenpullover mit rot-weißer Aufschrift und einer schwarzen Jogginghose. Auf seinen dunklen Schuhen waren weiße Embleme zu erkennen.

In der schwarzen Tasche befanden sich neben persönlichen Ausweisdokumenten, unter anderem ihr Portemonnaie und Bargeld. Durch einen Spaziergänger konnte die Handtasche am gleichen Abend in der Nähe des Tatorts aufgefunden und der Polizei übergeben werden. Hierbei wurde ein Teil des Inhalts offenbar von dem Unbekannten herausgenommen.

Wer in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zum Aufenthaltsort des Flüchtigen geben kann, wird gebeten, sich bei den Ermittlern der AG Jaguar in Wiesbaden unter der Rufnummer 0611/345-2610 oder -2620 im Zeitraum von Montag-Freitag, 8-16 Uhr, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Kriminelle bauen Beleuchtung von Baustellen-Fahrzeug aus – Polizei sucht Zeugen

Bischofsheim/B43 (ots) Nachdem Kriminelle in der Nacht zum Donnerstag (19.11.) die Frontscheinwerfer eines Baustellen-Fahrzeugs auf der Bundesstraße 43 in Höhe von Bischofsheim ausbauten, sucht die Polizei nach Zeugen. Die Unbekannten gelangten auf die Baustelle und machten sich an den Scheinwerfern einer Arbeitsmaschine zu schaffen. Ersten Erkenntnissen zufolge, bauten sie die LED-Frontscheinwerfer einer weißen Kaltfräse aus. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt. Insgesamt wird der Schaden auf 1.500 Euro geschätzt.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Rüsselsheim ist mit dem Fall betraut und fragt: Wer hat verdächtige Beobachtungen beim Vorbeifahren gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben?

Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06142/696-0 zu erreichen.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Rüsselsheim (ots) – Der Geschädigte parkte am Mittwoch (18.11.) zwischen 14:40 und 15:15 Uhr seinen grauen Opel Meriva auf einem Sammelparkplatz an der Virchowstraße im Einkaufszentrum Dicker Busch II. Vermutlich beim Ausparken beschädigte ein weißes Fahrzeug den Pkw des 91-jährigen Rüsselsheimers im hinteren Bereich. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142 – 6960 entgegen.

Kreis Bergstraße

59-Jähriger fährt zu schnell und seit 12 Jahre ohne Führerschein

Viernheim (ots) – Am Donnerstag (19.11.) haben Polizeibeamte von der Direktion Verkehrssicherheit einen 59-jähriger Mann auf der A 659 gestoppt. Zuvor hatte der Wormser gegen 11 Uhr die Bundesstraße 38 im Bereich Viernheim mit mehr als hundert Sachen bei erlaubten 70 km/h passiert.

Bei seiner Kontrolle stellte sich heraus, dass der Gestoppte keine Fahrerlaubnis hatte. Diese war ihm bereits vor 12 Jahren entzogen worden. Die Fahrt endete für den Mann mit einer weiteren Anzeige und der Untersagung der Weiterfahrt. Er wird sich nun strafrechtlich verantworten müssen und zudem drohen ihm neben einem Bußgeld von 160 Euro weitere Punkte auf dem ohnehin schon reichlich mit Punkten gefüllten Flensburger Konto.

Navi und Airbag aus Mercedes Sprinter ausgebaut

Lampertheim-Rosengarten (ots) – Im Gewerbegebiet waren in der Nacht zum Freitag (19.11 -20.11.) Kriminelle unterwegs, die es auf festeingebaute Navigationsgeräte und Airbags abgesehen hatten. Auf der Laubwiese betraten sie ein freizugängliches Grundstück und nahmen einen dort abgestellten Mercedes Sprinter ins Visier.

Schnell war die Beifahrerscheibe eingeschlagen, um die Demontage der Fahrzeugteile vorzunehmen. Die Kriminalpolizei (K21/ 22) führt die Ermittlungen zu dem Diebstahl und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06252 / 7060 entgegen.

Odenwaldkreis

Radfahrer beschädigt geparkten BMW auf Parkplatz

Michelstadt (ots) – Nach ersten Ermittlungen stellte die 37-jährige Michelstädterin am Freitag 20.11.2020 ihren BMW gegen 8 Uhr auf dem Parkplatz der Raiffeisen ab. Als sie um 11 Uhr an ihr Fahrzeug zurückkam, stellte sie fest, dass der Pkw im Heckbereich mehrere Lackschäden vorwies. Aufgrund des vorhandenen Spurenbildes und der Beschädigungen am BMW ist davon auszugehen, dass ein Radfahrer am Heck des BMW hängenblieb und dadurch einen Schaden von ca. 1.000 EUR anrichtete.

Anschließend setzte der Verursacher seinen Weg fort, ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei in Erbach unter der

Tel.-Nr. 06062-9530 in Verbindung zu setzen.

Zeuge für Unfallflucht gesucht

Erbach (ots) – Am Donnerstag 19.11.2020 in der Zeit von 12-16:15 Uhr wurde ein dunkler VW Polo auf dem Parkplatz des KKH Erbach durch ein weiteres Fz beschädigt. Vermutlich beim Ausparken aus einer Parklücke touchierte der weiterer Pkw, den gegenüber der Parklücke geparkten Polo und beschädigte diesen hierbei leicht. Anschliessend verließ der Verursacher die Unfallstelle.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Erbach (06062/953-0) zu melden.

