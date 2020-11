Unfall wegen Straßenglätte

Landkreis (ots) Kaum sind die Temperaturen gesunken, kommt zu den ohnehin durch Nässe und Laub schlüpfrigen Straßen noch die Glätte durch überfrierende Nässe hinzu und prompt gab es einen ersten glättebedingten Verkehrsunfall. Der Unfall verlief vergleichsweise glimpflich. Es blieb bei einem Blechschaden. Der Unfall war in der Nacht zum Freitag, 20. November, um kurz vor 03 Uhr, auf der Bundesstraße 253 zwischen dem Abzweig Dexbach und der Sackpfeife. Ein Opel rutschte durch die Glätte nach rechts von der Straße in die Leitplanke.

“Mit dieser Glätte durch überfrierende Nässe oder durch sich bildendes Glatteis sollte spätestens ab sofort jeder rechnen und seine Fahrweise anpassen. Wer immer und überall mit der Glätte rechnet, kann von ihr eigentlich nicht überrascht werden. Hilfreich und ist auch immer, ein wenig mehr Zeit als sonst für den Weg einzuplanen. Gute Winterreifen sollten jetzt eine Selbstverständlichkeit sein.”

Wehrda – Mutmaßliche Trickdiebin vorübergehend festgenommen

Der Ehemann eines Opfers reagierte geistesgegenwärtig. Er hielt die mutmaßliche Mittäterin eines Trick- und Taschendiebstahls fest und übergab sie der Polizei. Den Diebstahl der Geldbörse aus der Handtasche seiner Frau konnte er leider nicht verhindern.

Mit der Beute, einer Geldbörse mit nur wenig Bargeld aber etlichen Karten und Ausweisen, flüchtete eine 25 bis 30 Jahre alte, ca. 1,60 Meter kleine und korpulente Frau mit dunklen Haaren und nach Angaben der Opfer südländischem Aussehen.

Gegen die festgehaltene mutmaßliche Mittäterin, eine hinlänglich polizeibekannte, in Ludwigshafen lebende Frau, lagen keine ausreichenden Haftgründe vor. Die vorübergehend Festgenommene hatte gegen 18.15 Uhr, im Lidl-Markt kurz vor der Kasse ihr Opfer angesprochen und damit abgelenkt. Sie stand dabei so, dass man an den beiden Frauen nur durch eine sehr enge Gasse vorbeikommen konnte. Genau durch diese Gasse ging die mutmaßliche Diebin und griff dabei in die Tasche des

54-jährigen Opfers. Sie flüchtete sofort.

Da die bestohlene Frau und ihr Mann den Diebstahl sehr zeitnah bemerkten und sofort eine Verbindung zogen, hielt der Ehemann die mutmaßliche Mittäterin fest und übergab sie der Polizei. Wer war am Donnerstag, 19. November gegen 18.15 Uhr noch im Lebensmittelmarkt in der Tom-Mutters-Straße einkaufen und hat die beiden Frauen beobachtet? Wer hat zur Tatzeit die beschriebene kleinere korpulente Frau aus dem Markt laufen sehen und kann weitere Angaben zu ihrer anschließenden Flucht machen? Flüchtete sie weiter zu Fuß oder stieg sie in ein Fahrzeug?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Münchhausen – Einbruch in Gaststätte

Durch die aufgebrochene Terrassentür zum Außenbereich drangen Einbrecher in eine Gaststätte in der Marburger Straße ein. Sie brachen zwei Spielautomaten auf und leerten den Geldbehälter. Zusätzlich stahlen sie eine rote Geldkassette, den Kasseneinsatz, eine Spardose in Form eines Einhorns und sogar einen gelben Sack mit Pfandflaschen. Durch den Einbruch entstand ein zusätzlicher Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Die Kripo Marburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen zur Tatzeit zwischen 11 Uhr am Mittwoch und 14 Uhr am Donnerstag, 19. November. Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Fronhausen – Einbrecher klauen Gasflaschen

Aus dem Baumarkt in der Straße Am Sandgraben stahlen Einbrecher in der Nacht zum Mittwoch, 18. November, gefüllte Campinggasflaschen im Wert von über 700 Euro aus dem Drahtkäfig.

Wer hat zur Tatzeit zwischen 19.15 und 07.30 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat in dieser Bewegung am oder im Baumarkt oder in unmittelbarer Nähe wahrgenommen? Wer hat ortsfremde Fahrzeuge oder sogar Verladetätigkeiten gesehen und kann Angaben zu dem Fahrzeug machen? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Palettendieb überrascht

In der Nacht zum Freitag 20.11.2020 um kurz nach 02 Uhr, überraschte der Sicherheitsdienst auf einer Baustelle in der Rudolf-Bultmann Straße einen Mann, der versuchte, mit einem Rollbrett fünf Europaletten wegzufahren.

Der Sicherheitsdienst übergab den 34-jährigen Mann der Polizei, die ihn letztlich nach Abschluss aller notwendigen Maßnahmen mangels vorliegender Haftgründe wieder entließ.

Amöneburg – Wieder Reifen zerstochen

Nachdem man bereits in der Nacht vom 17. auf den 18. November Reifen eines in der Mittelgasse geparkten Ford Puma plattgestochen hatte, passierte das gleiche am selben Auto in der Nacht zum Freitag, 20. November erneut. Wieder parkte der Pkw ordnungsgemäß in der Mittelgasse. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht und kann sachdienliche Hinweise geben?

Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Weidenhausen – Unfall mit über 2,3 Promille

Auf der nassen Bundesstraße 255 kam ein 31 Jahre alter Autofahrer von der Straße ab und prallte gegen einen ordnungsgemäß auf Höhe des Anwesens Petersburg 1 geparkten Pkw. Im Zuge des Unfallgeschehens entstand ein zusätzlicher Sachschaden an einem Bauzaun. Der Alkotest des verantwortlichen Fahrers zeigte über 2,3 Promille an.

Das Ergebnis dieses Unfalls: Ein Krankenhausaufenthalt für den Fahrer, eine Blutprobe, die Sicherstellung des Führerscheins und zwei erheblich beschädigte Autos. Der Unfall war in der Nacht zum Freitag, 20. November, um 01.50 Uhr. Der Gesamtschaden beträgt mindestens ca. 15.000 Euro. Beide Autos konnten nicht mehr weiterfahren und müssen abgeschleppt werden.

