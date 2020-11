Dillenburg: Gartenhütte durchwühlt

Unbekannte begaben sich auf das Gelände der Kleingartenanlage im Dillfeld. Zwischen Dienstag (17.11.2020) und Mittwoch (18.11.2020) drangen sie in eine Hütte ein und durchwühlten diese. Nach derzeitigem Stand stahlen die Unbekannten nichts. Die Dillenburger Polizei ermittelt und fragt: Wem sind zwischen 18:30 Uhr und 15:30 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Dillfeld aufgefallen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Ehringshausen-Dillheim: Geldbörse und Handy aus Einkaufswagen gestohlen

Eine 68-Jährige tätigte am Freitag (13.11.2020), um 10:30 Uhr, ihren Einkauf in einem Lebensmittelmarkt in der Herborner Straße. Ihre Geldbörse und ihr Handy legte die Frau aus Ehringshausen im Einkaufswagen ab. In einem unbemerkten Moment griff ein Unbekannter offenbar in den Wagen und schnappte sich die Geldbörse und das Handy. Neben Bargeld befanden sich mehrere Karten in dem Portemonnaie. Der Schaden wird mit 400 Euro beziffert.

Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Braunfels: Unbekannte zerkratzen Seat Arona

Zwischen Mittwoch (18.11.2020), 18:00 Uhr und Donnerstag (19.11.2020), 14:40 Uhr parkte ein roter Seat Arona in der Straße “Kirschenhohl” unterhalb der Straße “Am Kurpark”. Irgendwann in diesem Zeitraum zerkratzten Unbekannte die Fahrertür, sowie den A-Holm auf der Fahrerseite.

Der Schaden beläuft sich auf 300 Euro.

Hinweise zu den Vandalen erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Telefonbetrüger ergaunern niedrigen fünfstelligen Betrag

Dillenburg (ots) – Eine 82-Jährige Frau wurde Donnerstagnachmittag 19.11.2020 Opfer eines sogenannten Telefonbetrügers. Sie erhielt um 13:30 Uhr den Anruf eines Mannes, der vorgab ihr Sohn zu sein. Er habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und befinde sich derzeit in Polizeigewahrsam. Der Anrufer reichte das Telefonat an eine angebliche Polizistin weiter, die der Seniorin erklärte, dass eine Kaution hinterlegt werden müsse, um die Freilassung des Sohnes zu gewährleisten. Das Geld werde ein Rechtsanwalt abholen.

Die Seniorin saß dem Schwindel auf, wollte helfen, ging zur ihrer Bank und ließ sich all ihre Ersparnisse auszahlen. Gegen 16:40 Uhr übergab die 82-Jährige in der Linsenbergstraße das Geld an einen unbekannten Mann.

Den unbekannten Mann, beschrieb die ältere Dame so:

ca. 20 Jahre alt, ca. 175 cm groß, sehr schlank. Er trug ein weißes oder hellgraues T-Shirt, ohne Aufdruck, eine schwarze Mund-Nasenbedeckung, sowie einen schwarzen Popeline Hut, den er tief in die Stirn gezogen hatte.

Die Kriminalpolizei Wetzlar hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 in Verbindung zu setzen.

Die Polizei warnt nochmals und gibt folgende Hinweise:

Die Polizei wird niemals am Telefon um Geldbeträge bitten

Geben Sie am Telefon keine Details zu ihren finanziellen Verhältnissen oder Wertgegenständen preis

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzten. Legen Sie einfach auf.

Benutzen Sie nicht die Rückruffunktion, da sie sonst wieder bei dem Anrufer landen könnten

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen

Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in ihre Wohnung

An alle Menschen mit älteren Bekannten, Verwandten, Freunden und Nachbarn geht der Appell: Sprechen Sie mit potenziellen Opfern über die Betrugsmasche, instruieren Sie die Menschen, wie sie sich bei einem solchen Anruf verhalten sollen. Bieten Sie sich als Gesprächspartner an. Und zwar immer wieder.

Hinweise und Tipps zu den Vorgehensweisen und zum Schutz vor Betrügern am Telefon wie z.B. zu den Betrugsphänomenen Anrufe falscher Polizeibeamter, Enkeltrick oder Schockanrufe finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de oder auf der Präventionsseite unter www.polizei.hessen.de/Prävention

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen