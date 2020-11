Brand an Kindergartenanbau – Hoher Sachschaden

Malsfeld (ots) – 19.11.2020, 01:56 Uhr – Sachschaden in Höhe von 80.000 Euro entstanden in der vergangenen Nacht bei einem Brand des neuen Anbaus an dem Kindergarten in der “Tongrube”. Eine Nachbarin des Kindergartens wurde in der Nacht durch einen lauten Knall geweckt. Als sie daraufhin nachschaut was die Ursache war, sah sie, dass das Dach des hölzernen Kindergartenanbaus brannte. Sie verständigte daraufhin umgehend die Feuerwehr.

Bei Eintreffen der alarmierten Feuerwehr und Polizei stand ein Teil des Dachstuhls des in Rohbau befindlichen Anbaus in Flammen. Der Brand wurde von den Feuerwehren aus Malsfeld/ Beiseförth und Melsungen gelöscht. Die Brandursachenermittler der Kriminalpolizei Homberg haben die Ermittlungen übernommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand steht der Brand im Zusammenhang mit durchgeführten Arbeiten an der Baustelle. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung haben sich nicht ergeben.

