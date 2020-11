Bundespolizei sucht unbekannten Schläger

Bundespolizeiinspektion Kassel

Kassel-Wilhelmshöhe (ots) – Eine 45-Jährige war am Donnerstag 19.11.2020 im Bahnhof Wilhelmshöhe unterwegs. Da sie keinen Mund-Nase-Schutz trug wurde sie von einem unbekannten Mann angesprochen. Die Kasselerin versuchte zu erklären, dass sie aus medizinischen Gründen vom Tragen der Maske befreit ist. Dies könne sie auch mit einem Attest belegen.

Mit dieser Antwort gab sich der Unbekannte nicht zufrieden. Zuerst schaukelte sich die Auseinandersetzung nur verbal hoch. Nach kurzer Zeit schlug der Mann jedoch unvermittelt zu und flüchtete daraufhin aus dem Bahnhof. Die 45-Jährige wurde dabei leicht im Gesicht verletzt.

Der unbekannte Schläger wird wie folgt beschrieben:

schlank, ca. 40 Jahre, ca. 175-180 cm. Braune Regenjacke, blaue Jeans, gemusterter MundNasenSchutz, schwarzer Fahrradhelm.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den Mann ein Strafverfahren wegen des Verdachtes der Körperverletzung eingeleitet. Wer Zeuge dieses Vorfalls geworden ist, wird gebeten, sich unter der

Tel.-Nr. 0561 81616 0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Zwei Bitumenfässer illegal am Wanderparkplatz Erlenloch entsorgt (siehe Foto)

Kassel-Harleshausen (ots) – Bei einer Streifenfahrt entdeckten Beamte des Polizeireviers Süd-West am Mittwochnachmittag um 12:50 Uhr am “Wanderparkplatz Erlenloch” an der B 251 zwei Fässer, die ein Unbekannter dort illegal entsorgt hatte (siehe Fotos). Da aus den umgekippten Fässern eine schwarze, dickliche Flüssigkeit austrat, verständigte die Streife die Feuerwehr Kassel und die Untere Wasserschutzbehörde.

Wie die anschließende Bewertung ergab, handelt es sich bei der ausgetretenen Substanz mit hoher Wahrscheinlichkeit um Bitumen. Die Einsatzkräfte trugen das betroffene Erdreich mit Schaufeln ab. Ein tieferes Ausheben mit schweren Gerät war nach fachkundiger Einschätzung glücklicherweise nicht erforderlich. Die beiden Fässer wurden im Anschluss durch die Straßenmeisterei fachgerecht entsorgt. Die Beamten des Reviers Süd-West leiteten wegen der illegalen Müllentsorgung ein Strafverfahren ein.

Zur Aufklärung, wer die zwei Fässer mit Bitumen dort unerlaubt entsorgt hatte und zu welchem Zeitpunkt sie abgelegt worden waren, veröffentlicht die Polizei nun Fotos und sucht nach Zeugen.

Hinweise zu dem Fall nimmt die Kasseler Polizei unter Tel. 0561 – 9100 entgegen.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe geführt.

