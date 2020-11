Landkreis Kassel: Die Polizei-News

E-Bike-Fahrer muss unbekanntem Radfahrer ausweichen und stürzt – Polizei bittet um Hinweise

Lohfelden (ots) – Zum Sturz eines E-Bike-Fahrers wurden Beamten des Polizeireviers Ost und der Rettungsdienst am heutigen Freitagmorgen 20.11.2020 gegen 6:40 Uhr in die Straße Am Fieseler Werk gerufen. Wie der an der Hand verletzte 53-Jährige aus Lohfelden dort gegenüber den Polizisten angab, hatte er einem entgegenkommenden Radfahrer ausweichen müssen und war deswegen gestürzt. Der andere, dunkel gekleidete Mann sei auf dem Radweg entlang der Marie-Curie-Straße, vom Industriegebiet Waldau kommend in Richtung Lohfelden unterwegs gewesen.

Eine genauere Beschreibung liegt bislang nicht vor. Der Unbekannte habe noch kurz “Entschuldigung” gerufen, sei aber weitergefahren. Den verletzten 53-Jährigen brachten die Rettungskräfte anschließend zur Untersuchung in ein Kasseler Krankenhaus. An seinem E-Bike, verkehrsrechtlich eine sogenanntes Pedelec, war ein Schaden von rund 150 Euro entstanden.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise auf den anderen Radfahrer geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Polizei.

Einbruch in Grebenstein – Täter flüchten ohne Beute

Grebenstein (ots) – Unbekannte sind am Donnerstag 19-11.2020 in ein Einfamilienhaus in der Lezouxer Straße in Grebenstein eingebrochen. Die Täter machten dort keine Beute, weil sie möglicherweise durch die Rückkehr der Bewohner gestört worden. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die im Bereich des Tatorts verdächtige Personen beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte sich der Einbruch zwischen 13-19 Uhr, als die Bewohner nach Hause kamen, ereignet. Die Täter waren gewaltsam über die Balkontür auf der Gebäuderückseite in das Einfamilienhaus eingebrochen. Dort hatten sie mehrere Zimmer nach Wertsachen durchsucht und sich an einem Schranktresor zu schaffen gemacht.

Vermutlich als die Hausbewohner zurückkehrten, flüchteten die Unbekannten über die Terrassentür nach draußen und weiter in unbekannte Richtung.

Die Fahndung nach den Tätern führte bislang nicht zum Erfolg.

Zeugen, die gestern im Bereich des Tatorts verdächtige Personen beobachtet haben und die den Ermittlern des K 21/22 Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter

Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei.

