Frankfurt: 88-Jährige von Trickdieben beklaut

Frankfurt-Sachsenhausen (ots)-(dr) – Am Donnerstag 19.11.2020, suchten zwei bislang unbekannte Männer eine Seniorin in ihrer Wohnung auf und erbeuteten mit einer Betrugsmasche ihren Schmuck. Gegen 12:00 Uhr klingelte es an der Wohnungstür der 88-Jährigen. Diese öffnete die Tür, als sich ihr 2 Männer als Mitarbeiter eines Telefonwartungsdienstes offenbarten.

Die beiden Unbekannten verlangten Zutritt in die Wohnung und wurden schließlich von der Seniorin hereingelassen. Während einer der Männer die Dame im Wohnzimmer ablenkte, begab sich der Zweite ins Schlafzimmer auf die Suche nach Wertsachen und wurde schließlich fündig.

Im Anschluss verließen die beiden Männer das Gebäude.

Sie erbeuteten diversen Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro.

Täterbeschreibung:

Täter 1: Männlich, circa 30 Jahre alt, etwa 170 cm groß, schlank, kurze schwarze Haare, südeuropäisches Aussehen, gepflegtes Erscheinungsbild. Bekleidet mit schwarzer Mund-Nasen-Bedeckung und schwarzem Parka.

Täter 2: Männlich, circa 30 Jahre alt, etwa 165 cm groß, kräftig/dicklich, schwarze Haare (Kurzhaarschnitt, Stoppel), südeuropäisches Erscheinungsbild. Trug eine Brille und eine schwarze Mund-Nasen-Bedeckung.

Beide Täter sollen zudem eine dunkle Uniform mit unbekanntem Firmenlogo sowie einem Ausweis mit diesem Logo getragen haben. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich mit der Polizei Frankfurt unter der Rufnummer 069-75552499 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Frankfurt: Überfall auf Bäckerei

Frankfurt-Dornbusch (ots)-(dr) – Ein bislang unbekannter Mann überfiel am Donnerstagabend 19.11.2020, eine Bäckerei im Stadtteil Dornbusch. Dabei erbeutete der Täter mehrere hundert Euro an Bargeld. Gegen 18:00 Uhr befanden sich zwei Mitarbeiterinnen einer auf der Eschersheimer Landstraße gelegenen Bäckerei, als ein mit einer Sturmhaube bekleideter Mann den Verkaufsraum betrat.

Sofort bedrohte er die beiden Frauen und forderte das Geld aus der Kasse.

Währenddessen steckten seine Hände in der Jackentasche, welche augenscheinlich die Form einer Waffe hatte. Eine Angestellte übergab dem Unbekannten daraufhin mehrere hundert Euro aus der Kasse. Der Mann verließ anschließend die Bäckerei, zog draußen seine Sturmhaube ab und flüchtete über die Eschersheimer Landstraße stadtauswärts in nördliche Richtung.

Die Geschädigten konnte den Täter wie folgt beschreiben:

Männlich, circa 180 cm groß, braune Haare, mollige Statur, westasiatische Erscheinung, sprach gebrochenes Deutsch, bekleidet mit Sturmhaube und grauer Jacke.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Frankfurt unter der Rufnummer 069-75551299 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: 25-Jähriger wird ausgeraubt

Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots)-(em) – Donnerstagvormittag 19.11.2020 wurde ein 25-jähriger Mann ausgeraubt. Die Polizei sucht nun Zeugen. Die Tat soll sich kurz vor 9.00 Uhr in der Moselstraße zugetragen haben. Der 25-Jährige soll von mehreren Personen tätlich angegriffen worden sein, bis er zu Boden ging. Anschließend habe man ihm sein Smartphone sowie Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro entwendet.

Ein 33-jähriger Zeuge konnte noch beobachten, wie ein Täter, welcher zuvor auf den am Boden liegenden 25-Jährigen eingeschlagen hatte, die Flucht in Richtung Taunusstraße ergriff.

Die alarmierte Polizei führte eine Nahbereichsfahndung durch; leider ohne Erfolg.

Wer kann Angaben zu dem Tathergang und/oder dem/den Täter/n machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069-75551499 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Bundesautobahn 661: Lkw umgekippt

Frankfurt (ots)-(fue) Am Freitag 20.11.2020 gegen 06.05 Uhr, war ein 36-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Mercedes, auf der A3 aus Richtung Köln kommend unterwegs. Der Mercedes mit Anhänger hatte Bauschutt geladen.

Am Offenbacher Kreuz wollte der 36-Jährige auf die A 661 in Richtung Bad Homburg abbiegen. In der Kurve zur Auffahrt auf die A 661 kippte sein Lkw um, der Anhänger blieb aufrecht stehen.

Der Fahrer konnte erst nach zwei Stunden von der Feuerwehr aus seiner Fahrerkabine befreit werden. Glücklicherweise hatte er nur leichte Verletzungen davon getragen.

Die Bergungs- und Aufräumarbeiten dauern zurzeit noch an.

Bundesautobahn 3: Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)-(fue) – Ein Pkw-Fahrer meldete am Freitag 20.11.2020 gegen 01.45 Uhr, einen Verkehrsunfall von der A3, in Höhe der Anschlussstelle Frankfurt Süd. Wie dann ermittelt werden konnte, war zu dem genannten Zeitpunkt ein BMW auf der A3 in Richtung Würzburg unterwegs. An der Anschlussstelle Frankfurt Süd wollte der Fahrer die Autobahn verlassen, verlor am die Kontrolle über seinen BMW und kam am angrenzenden Waldbereich auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen.

Der Fahrer verließ das Fahrzeug und entfernte sich von der Unfallstelle. An dem Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Zwischenzeitlich meldete sich ein Rechtsanwalt bei der Polizei, bei dem sich wiederum der Fahrzeugführer gemeldet hatte.

Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Beamte der Bundespolizei unterstützen bei Corona-Maßnahmen in Hessen

Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

Frankfurt (ots) – Beginnend am Samstag 14.11.2020 unterstützen Beamte der Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main die Landespolizei Hessen bei der Kontrolle der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie in Frankfurt am Main, Offenbach und Wetzlar. Auf Ersuchen der hessischen Behörden werden die Beamten an diesem und kommenden Wochenende im Rahmen des Streifendienstes die Einhaltung der mit Verordnung des Landes Hessen und mit kommunaler Allgemeinverfügung angeordneten Maßnahmen kontrollieren.

Unter anderem betrifft dies die Einhaltung der Maskenpflicht in den Innenstädten sowie in festgelegten Einkaufsstraßen und -passagen, das Alkoholkonsumverbot im öffentlichen Raum und das Schließungsgebot für die Gastronomie.

Zum Hintergrund: Mit Beschluss der Konferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder vom 14.10.2020 wurde den Ordnungsämtern bei Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus Unterstützung durch die Bundespolizei in Aussicht gestellt, sofern dazu ein Bedarf besteht.

Mehr Platz bei der Bundespolizei im Frankfurter Hauptbahnhof

Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

Frankfurt am Main (ots) – Nach fast einem Jahr Bauzeit übergaben der Leiter des Großprojekts Frankfurt Hauptbahnhof, Dipl. Ing. Peter Spindler und der Leiter der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main, Polizeidirektor Rocco Stein, die neu gestalteten und erheblich erweiterten Wachräume der Bundespolizei im Frankfurter Hauptbahnhof symbolisch und in kleinem Rahmen an die Beamten. Die nach 1-jähriger Bauzeit fertiggestellten Räume an der Poststraße 3 wurden bei laufendem Betrieb umgebaut und erweitert.

Die neue Wache verfügt nun über mehr als 300 Quadratmeter Gesamtfläche und modernste IT-Technik, hat neue Sozial- und Sanitärräume und befindet sich weiterhin in zentraler Lage am Gleis 24 im Hauptbahnhof von Frankfurt. Zudem wurde Barrierefreiheit durchgehend berücksichtigt. Die Wache ist nun ein moderner Arbeitsplatz für die Bundespolizisten, die 24/7 für die Sicherheit an einem der größten Bahnhöfe Europas sorgen.

Polizeidirektor Stein dankte der Deutschen Bahn AG für die gute Zusammenarbeit in der Planungs- sowie in der Bauphase. Er verlieh seiner Überzeugung Ausdruck, dass eine ansprechbare, bürgerfreundliche Bundespolizei, die ihre Aufgaben in hoher Qualität zuverlässig erfüllt, unbedingt auch über eine gute Unterbringung und moderne Arbeitsbedingungen verfügen muss.

Dies ist zur Freude aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nunmehr der Fall.

Eine brennende Gartenhütte beschäftige die Feuerwehr

Feuerwehr Frankfurt am Main

Frankfurt-Sindlingen (ots) – Am Donnerstagabend 19.11.2020 hat eine Gartenhütte im Stadtteil Sindlingen gebrannt. Gegen 19:37 Uhr ging der Notruf bei der Leitstelle der Feuerwehr ein, mit dem Hinweis, dass auf der Höchster-Farben-Straße gegenüber der Esso Tankstelle eine Gartenhütte brennt. Bereits fünf Minuten später war das erste Löschfahrzeug am Einsatzort.

Die Einsatzkräfte konnten den Brand rasch einzudämmen und eine Brandausbreitung auf eine benachbarte Hütte erfolgreich verhindern. Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten dauerten bis gegen 21:15 Uhr. Am Einsatz war neben der Berufsfeuerwehr auch die Freiwillige Feuerwehr Sindlingen beteiligt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist unbekannt.

Die Brandursache wird von der Polizei ermittelt. Verletzt wurde niemand.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen