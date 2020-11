Betrug durch falsche Bankmitarbeiterin

Eschwege (ots) – Am Donnerstagmittag 19.11.20 erhielt eine 56-Jährige aus Witzenhausen einen Anruf von einer angeblichen Mitarbeiterin der Sparkasse. In diesem Anruf teilte diese mit, dass es zu Ungereimtheiten auf dem Konto der 56-Jährigen gekommen wäre und fragte, ob sie zwei Überweisungen á 10.000 EUR vorgenommen habe. Untermauert wurden diese Anfrage auch dadurch, dass die Nummer der Sparkasse angezeigt wurde. Außerdem berief sich die Anruferin auf eine Sachbearbeiterin der Sparkasse, die der 56-Jährigen bekannt ist.

Neben diesen vertrauensschaffenden objektiven Merkmalen, trat die Anruferin nach Aussage der Geschädigten zudem sehr professionell auf und kam am Telefon wie eine “echte Bankmitarbeiterin” rüber. Nachdem durch die vorgetäuschten Überweisungen in Höhe von 20.000 EUR zusätzlich Angst und Sorge geschürt wurde, begann die eigentliche Betrugsmasche.

30.000 EUR transferiert

Die 56-Jährige erhielt nun die Aufforderung, mittels EC-Karte und TAN-Generator, das Geld zurückzuholen, wobei vor allem die zeitliche Dringlichkeit in den Vordergrund gestellt wurde. Nachdem die 56-Jährige einen Zahlencode erhielt, erschien eine Tan-Nummer, die sie dann telefonisch durchgab. Das Ganze wurde dreimal praktiziert, da angeblich die vorausgegangenen Übermittlungen nicht funktioniert hätten. Als der 56-Jährigen Zweifel an der ganzen Durchführung kamen und sie diese auch äußerte, wurde sie dahingehend beruhigt, dass sie über den Vorgang schriftlich informiert und zudem einen Termin bei der ihr bekannten Sachbearbeiterin in dieser Sache vereinbart wird.

Nachdem das Gespräch beendet war, die Zweifel aber noch nicht, rief die 56-Jährige bei ihrer Sparkasse an und erfuhr auf diesem Wege, dass niemand von dort angerufen hatte, was ein späterer Rückruf der “tatsächlichen Sachbearbeiterin” bestätigte. Dieser gelang es noch 10.000 EUR zurückzuholen; ein Verlust von 20.000 EUR blieb jedoch.

Die Anruferin trat professionell auf und vermittelte den Eindruck tatsächlich bei einer Bank tätig zu sein. Sie sprach akzentfrei Deutsch und wird auf ca. 25-30 Jahre alt geschätzt.

Hinweise nimmt in diesem Fall die Eschweger Kripo unter der Rufnummer 05651/9250 entgegen.

Tipps der Polizei:

Bankmitarbeiter werden niemals persönliche- oder Kontodaten am Telefon erfragen und erst recht nicht nach der persönlichen Geheimzahl (PIN) oder nach der Transaktionsnummer (TAN) verlangen.

Ebenso wird niemals die Herausgabe von Bargeld oder Wertgegenständen verlangt.

Behauptungen wie: “Jemand hat Zugriff auf Ihr Konto oder das Geld sei bei der Bank nicht mehr sicher, es muss zuhause aufbewahrt oder in ein Schließfach gelegt werden oder Überweisungen müssen gesperrt werden”, stimmen nicht!

Lassen Sie sich nicht zeitlich unter Druck setzen (…sonst ist das Geld verloren…, o.ä.)

Vergewissern Sie sich im Zweifel bei Ihrer Bank, ob ein Anruf tatsächlich von dort kommt. Wählen Sie bei einem Rückruf nur die Ihnen bekannte Telefonnummer der Bank (keine Wahlwiederholung).

Sprechen Sie mit Familienangehörigen oder anderen Vertrauenspersonen über solche ungewöhnlichen Situationen und holen Sie sich Rat.

Geben Sie auf keinen Fall private Daten z.B. Bankkontodaten, Kreditkartendaten, TAN-Nummern oder Zugangsdaten zu Kundenkonten (z.B. PayPal) heraus.

Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei und melden Sie solche Vorfälle bei Ihrer Bank.

Wildunfälle im Werra-Meißner-Kreis

(ots) – Am Donnerstagabend 19.11.2020 gegen 17.50 Uhr stieß eine 58-jährige Autofahrerin aus Witzenhausen auf der Bundesstraße B 451 zwischen Trubenhausen und Hundelshausen mit einem Wildschwein zusammen. Das schwerverletzte Tier wurde durch einen Jäger von seinen Leiden erlöst. Am Auto der Frau entstand ein Schaden von 1.500 Euro.

(ots) – Mit einem Reh kollidierte eine 57-jährige Autofahrerin aus Helsa am Donnerstagbend um 18.55 Uhr, als die Frau auf der Landesstraße L 3226 zwischen Stölziger Höhe und Waldkappel-Gehau. Das Reh verendete an der Unfallstelle, am Auto der Frau entstand ein Schaden von 500 Euro.

(ots) – Eine 18-jährige Autofahrerin aus Wehretal erfasste am Donnerstagabend gegen 22.35 Uhr auf der Landesstraße L 3243 zwischen Germerode und Vierbach einen Dachs, der sich nach der Kollision in die angrenzende Waldgemarkung zurückzog. Am Auto der Frau entstand ein Schaden von 1.500 Euro.

(ots) – Am Freitagmorgen 20.11.2020 gegen 07.30 Uhr erfasste ein 18-jähriger Autofahrer aus Berkatal auf der Bundesstraße B 249 zwischen Schwebda und Wanfried kurz vor der Ortslage Wanfried einen Fuchs, der nach der Kollision davonlief. An dem Auto entstand ein Schaden von 1.000 Euro.

Auffahrunfall

Bad Sooden-Allendorf (ots) – Am Freitagmorgen 20.11.2020 um kurz vor 06.00 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall in der Wahlhauser Straße von Bad Sooden-Allendorf. Eine 36-jährige Autofahrerin fuhr aus Unachtsamkeit und wegen fehlenden Sicherheitsabstands auf den Wagen einer 34-jährigen Autofahrerin auf. Beide waren auf der Wahlhauser Straße von Wahlhausen kommend unterwegs.

Als die 34-Jährige an der Kreuzung Wahlhauser Straße/Werrabrücke/Eichweg verkehrsbedingt anhalten musste, erkannte dies die 36-Jährige offenbar zu spät und fuhr auf.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Polizei Hessisch Lichtenau

Autofahrer beschädigt Warnbake

Aus Unachtsamkeit beschädigte ein 62-jähriger Autofahrer aus Hessisch Lichtenau in der Leipziger Straße von Hessisch Lichtenau eine Warnbake. Der Vorfall passierte am Donnerstagabend gegen 18.00 Uhr, als der Mann in Fahrtrichtung Walburg rechts in eine Parklücke einparken wollte, die Situation laut Unfallbericht aber falsch einschätzte und über einen davor befindlichen Grünstreifen fuhr, wobei er einen Stein und eine Warnbake überrollte.

Am Auto entstand ein Schaden von 1.500 Euro.

Der Schaden an Warnbake, Stein und Grünfläche wird auf ca. 150 Euro beziffert.

Polizei Witzenhausen

Unfall mit 3 Beteiligten – Schaden 23.000 Euro

Eine 41-jährige Autofahrerin aus Witzenhausen befuhr am Donnerstagmittag 19.11.2020 gegen 13.45 Uhr in Witzenhausen die Schützenstraße aus Richtung Ermschwerder Straße kommend und wollte dann nach links in die Oberburgstraße einbiegen. Dabei übersah sie einen bevorrechtigten 73-jährigen, ebenfalls aus Witzenhausen stammenden, Autofahrer der die Schützenstraße in entgegengesetzter Richtung befuhr. Im Einmündungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der 73-Jährige in seinem Fahrzeug noch gegen das Auto eines 20-Jährigen aus Hann.Münden, der hinter dem Pkw der 41-Jährigen verkehrsbedingt gewartet hatte. An den drei Autos entstand insgesamt ein Schaden von ca. 23.000 Euro.

Die 41-jährige Unfallverursacherin wurde mit leichten Verletzungen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Deren Fahrzeug, sowie das Auto des 73-Jährigen waren nicht mehr fahrbereit und mussten später abgeschleppt werden.

