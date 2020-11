Annweiler: Freiwillige Feuerwehr der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels spendet an Kinderhospiz Sterntaler

Annweiler – 3300 Euro spendeten die Feuerwehrmänner und -frauen der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels an das Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen. Dabei handelt es sich um den Großteil der Vergütung, die die Feuerwehrleute für ihre Dienste am Rheinland-Pfalz-Tag in Annweiler erhalten hatten. Wehrleiter Klaus Michel übergab die stolze Summe im Namen seiner Wehr nun an Elke Anton vom Förderverein „Kinderhospiz Sterntaler“.

Bürgermeister Christian Burkhart war bei der Spendenübergabe am 17. November 2020 vor der Annweilerer Feuerwache dabei. Er begrüßte sowohl die uneigennützige Entscheidung der Freiwilligen Feuerwehr, ihre Vergütung zu spenden als auch die Auswahl des Spendenempfängers: „Das Kinderhospiz Sterntaler ist wichtig und notwendig. Gut, dass es diese Einrichtung bei uns in der Nähe gibt.“ Die Spende ist in der aktuellen Corona-Zeit besonders willkommen, wie Trauerbegleiterin Elke Anton berichtet. Spendenläufe und karitative Veranstaltungen seien abgesagt, die Zuwendungen an den Verein merklich zurückgegangen. Der Kontakt kam über Klaus Michel zustande, dessen Familie das Hospiz schon lange unterstützt. Der Wehrleiter sagte bei der Spendenübergabe: „Wir von der Feuerwehr erhalten Menschenleben und wollen retten. Mit dieser Spende wollen wir helfen, wenn das Leben von Kindern nicht mehr zu retten ist.“ Auch Elke Anton sieht eine Verbindung zwischen den beiden Organisationen Feuerwehr und Kinderhospiz: „Der Tod gehört zum Leben. So wie die Feuerwehrleute das bei ihren Einsätzen erfahren können, wissen wir das auch.“

Aus allen Ortswehren der Verbandsgemeinde engagierten sich Feuerwehrleute beim Annweilerer Landesfest. Sie standen das ganze Wochenende rund um die Uhr im Schichtdienst bereit, verteilt über drei Stützpunkte in der Stadt.

Das Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen unterstützt lebensverkürzend erkrankte Kinder sowie deren Familien und begleitet sie auf ihrem schweren Weg. Es ist das einzige stationäre Kinderhospiz in Rheinland-Pfalz.