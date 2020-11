Neustadt: Kostenlos mit Bus und Auto – Willkomm und WEG mit Rundum-Angebot an allen vier Adventssamstagen

Neustadt an der Weinstraße – „In Neustadt sind alle willkommen, ob mit Bus, Auto oder Fahrrad“, laden die Neustadter Willkomm Gemeinschaft und die Wirtschaftsentwicklung Neustadt gemeinsam zur Adventszeit nach Neustadt ein. „Wie im letzten Jahr, bieten wir an allen vier Adventssamstagen die Parkplätze in der Klemmhof-Tiefgarage von 7 Uhr bis 21 Uhr ohne Höchstparkdauer kostenlos an“, berichtet Christian Forsch, Geschäftsführer der Neustadter Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft (WEG).

Tradition hat bereits das Angebot des kostenlosen Busverkehrs, informiert Winfried Walther, der Vorsitzende der Willkomm Gemeinschaft. An allen Adventssamstagen ist damit der Busverkehr im Stadtgebiet Neustadt kostenlos. „Das schließt auch die Neustadter Weindörfer mit ein“, so Walther, der sich freut, dass durch die Kooperation von Willkomm und WEG wieder ein attraktives Paket zur Erreichbarkeit des Neustadter Angebots geschnürt werden kann.

Zusätzlich zu den bestehenden günstigen kostenpflichtigen Parkplätzen biete Neustadt neben dem Klemmhof zahlreiche weitere kostenlose Adventsparkplätze an, berichtet Forsch.

„Auch wenn wir weiter auf Abstand und Maske achten müssen, einem stimmungsvollen Bummel durch die vorweihnachtliche Stadt tut dies keinen Abbruch. Ein Besuch Neustadts mit seinen vielen attraktiven Angeboten lohnt sich auf jeden Fall“, sind sich Forsch und Walther einig.

Alle Informationen zu den verschiedenen Aktionen von WEG, Willkomm und TKS in der Adventszeit sowie zu den verschiedenen Parkmöglichkeiten gibt es unter advent.neustadt.eu.