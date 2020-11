Freinsheim: Klavierabend Joseph Moog am 06. Dezember 2020

Freinsheim – Der Klavierabend mit Joseph Moog, der in der Reihe Von-Busch-Hof Konzertant für den 29. November 2020 geplant war, musste wegen des erneuten Lockdowns im November abgesagt werden. Glücklicherweise konnte Von-Busch-Hof Konzertant in Abstimmung mit Joseph Moog als Ersatztermin Sonntag, 6. Dezember 2020, festlegen – unter dem Vorbehalt, dass zu den jetzt geltenden Einschränkungen seitens der Behörden keine weiteren hinzukommen und dass das Konzert nicht wieder abgesagt werden muss.

Dies Konzert im Kulturzentrum Von-Busch-Hof, Freinsheim wird wieder im „Kompakt-Format“ zweimal hintereinander gespielt, zunächst um 17 Uhr, dann um 19 Uhr. Es gibt keinen Ausschank und keine Pause.

Der Eingang ist bei der Abendkasse, der Ausgang ausschließlich an der Tür in Saalmitte. Die Besucher sind gehalten, während des gesamten Aufenthalts im Von-Busch-Hof eine Maske zu tragen, auch an der Kasse und im Saal einen Abstand von 1,5 m einzuhalten, an Durchgängen und Treppen enge Begegnungen zu vermeiden, die Stühle nicht zu verrücken und zügig ihren Platz einzunehmen.

Achtung: Alle Karten-Reservierungen für den 29. November 2020 wurden annulliert, d.h. alle Besucher, die für den 29.11.2020 schon eine Bestätigung hatten, werden gebeten, sich noch einmal anzumelden. Die Registrierung erfolgt in der Reihenfolge der Anmeldung, wobei bis zum 1. Dezember 2020 diejenigen Besucher bevorzugt eingetragen werden, die schon für den ursprünglichen Termin angemeldet waren.

Der Eintrittspreis beträgt jeweils € 20,00 für Erwachsene und € 5,00 für Schüler und Studenten.

Öffnungszeiten der Kasse: 30 Minuten vor Beginn.