Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 20.11.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Haßloch: Vorfahrt missachtet

Haßloch (ots) – Von der Richard Sang-Straße nach rechts in die Westrandstraße abbiegen, wollte der Fahrer eines LKW am Donnerstagmorgen (19. November 2020, 7:30 Uhr). Übersehen hat er dabei einen Kia Rio, der auf der Westrandstraße in Richtung Autobahn unterwegs war. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei Haßloch auf 2.500,- EUR.

Haßloch: Betrügerischen Anruf durchschaut

Haßloch (ots) – Sich nicht aufs Glatteis führen lassen hat sich am Donnerstagmorgen (19. November 2020, 11 Uhr) eine 80-Jährige aus Haßloch. Sie habe rund 39.000,- EUR gewonnen, so eine Anruferin. Um das Geld zu erhalten, welches in einem Koffer geliefert werde, müsse sie vorab 1.000,- EUR für die Transportkosten bezahlen. Die Betrügerin beendete das Gespräch, als die Frau ankündigte die Polizei zu kontaktieren. Die Polizei Haßloch warnt vor betrügerischen Anrufen im Zusammenhang mit Gewinnversprechen, bei der eine Vorleistung gefordert wird. Auch bei Anrufen von Amtspersonen, die nach Bargeld und Wertsachen fragen, sollte man misstrauisch werden. In solchen Fällen wird empfohlen die örtliche Polizeidienststelle kontaktiert werden.

Haßloch: Fahrraddiebstähle – Polizei sucht Fahrradbesitzer

Haßloch (ots) – Nachdem die Polizei Haßloch vergangene Woche eine Serie von Fahrraddiebstählen aufklären und einen Täter festnehmen konnte, werden weiterhin die Besitzer sichergestellter Fahrrädern gesucht. Aus den 26 Taten können die Beamten derzeit 13 Fahrräder keinem Besitzer zuordnen, darunter ein Pedelec und ein Tretroller. Als mögliche Gründe sieht die Polizei, dass der Diebstahl noch nicht bemerkt wurde, von der Erstattung einer Anzeige abgesehen wird, weil der Wert des Fahrrades gering ist oder kein Versicherungsschutz besteht. Die Taten ereigneten sich ausschließlich in der Gemeinde Haßloch. Geschädigte können sich an die Polizei Haßloch wenden unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.

Laumersheim: Wohnungseinbruch

Laumersheim, Schloss-Straße – 19.11.2020, 15:00 – 19:30 Uhr (ots) – Einbrecher suchten gestern Nachmittag ein Einfamilienhaus in Laumersheim auf. Hier versuchten sie zunächst erfolglos eine zur Straße hin gelegene Terrassentür aufzuhebeln. Ein Fenster konnte jedoch mit massiver Gewalt aufgebrochen werden. Im Schlafzimmer wurden die Diebe fündig: aus einer Kommode und einem Schrank wurde Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro gestohlen. Die Wohnungseigentümer waren nicht zu Hause. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Möglicherweise hat jemand verdächtige Wahrnehmungen gemacht. Hinweise bitte an die Polizei Grünstadt – 06359 93120.

Kontakte: