Das Adrenalin auf der Couch steigt, das digitale Roulette dreht und dreht sich und wenn die Kugel liegt, ertönt hoffentlich der Jubelschrei, der die Nachbarn aufweckt.

Online-Casinos erfreuen sich großer Beliebtheit. Schließlich haben sie rund um die Uhr auf, lassen auch Spieler in Jogginghose rein und bieten ebenso viel Nervenkitzel. Getrübt wird diese Spielfreude nur, wenn die Einzahlung einem Amtsantrag gleicht oder es kaum Auswahl bei den Bezahlmöglichkeiten gibt. Doch das muss nicht sein: Hier gibt es die einfachsten Zahlungsmethoden für das Online-Casino.

Jeder Zocker sollte sich folgende Regel auf das Glücksrad schreiben: Gute, seriöse Online-Casinos bieten eine ganze Reihe Zahlungsmethoden an.

Wer um Echtgeld spielen möchte, muss zunächst einen gewissen Betrag auf das Konto des virtuellen Casinos einzahlen. Wenn die Auswahl der Begleichung begrenzt ist, spricht das nicht für eine seriöse Spielbank. Ob Kreditkarte, Überweisung oder Mobile Wallet: Banking Optionen gibt es viele.

Online-Casino: Diese einfachen Zahlungsmöglichkeiten sollten angeboten werden

– EC-Karten: Maestro, Visa Electron usw.

– Direktüberweisung: Giropay

– Sofortüberweisung

– Kreditkarten: Visa, American Express uvm.

– Elektronische Wallets wie PayPal

– Paysafecard, also Prepaid Karten

Paysafecard Casinos: Um Geld spielen und dabei anonym bleiben

Besonders die letzte Zahlungsmöglichkeit ist besonders beliebt und sicher. Mit einer Paysafecard buchen Spieler das Konto auf, geben dabei aber keine persönlichen Daten ein.

Wie funktioniert eine Paysafecard?

Jeder kennt doch eine Prepaid Karte für das Handy. Aufgebucht und schon kann wieder gesimst werden. Was Oldschool anmutet, ist eines der einfachsten Bezahlmöglichkeiten der Welt – und das macht sich das Online-Casino zu Nutze.

Eine Paysafecard ist also eine klassische Zahlkarte, zum Beispiel erhältlich an Tankstellen. Pro Karte ist ein definiertes Guthaben aufgeladen. Der Betrag beginnt bei 10 Euro und reicht bis maximal 100 Euro. Beim Transfer im Online-Casino geben Nutzer einfach den Zahlencode auf der Rückseite der Karte ein. Das Geld steht unmittelbar zur Verfügung – schon kann der virtuelle Abend in der Spielbank beginnen. Wichtig ist auch, dass wirklich nur das Guthaben auf der Karte bereitsteht und somit verzockt werden kann. Dabei muss nicht der gesamte Betrag auf einmal ans Casino transferiert werden – zur besseren Kontrolle können mehrere Überweisungen mit der Prepaid Karte durchgeführt werden. Formulare mit Daten brauchen Spieler nicht ausfüllen.

Wer nun auf der Suche nach den besten Online-Casinos für Paysafecards ist, findet diese auf der Seite www.diebestenonlinecasinos.de.

Vor jeder Anmeldung in einer digitalen Spielbank sollte überprüft werden, ob dieses vertrauenswürdige und einfache Zahlungsmittel angeboten wird. Cash oder Karte ist häufig die Frage.

Online-Casino: Wie lange dauert es, bis das eingezahlte Geld bereitsteht

Das hängt von der Zahlungsmethode ab. Bei einer Banküberweisung können mehrere Werktage vergehen, bis das Geld aufgebucht ist. Alle anderen Überweisungsoptionen stehen im Grunde unmittelbar zur Verfügung. E-Wallets wie PayPal sind besonders schnell – sowohl bei der Ein- als auch Auszahlung. Innerhalb von 24 Stunden haben Spieler zum Beispiel auch den gewonnenen Betrag auf dem Konto. Am langsamsten ist stets der klassische Banktransfer.

So mancher Spieler ist in mehreren Online-Casinos unterwegs. Ab nächsten Sommer soll das Online Glücksspiel in Deutschland auch völlig legal sein. Hier sollte darauf geachtet werden, dass die gewählte Zahlungsmethode in allen ausgewählten Internet Spielbanken verfügbar ist. So bleibt es bei einer einfachen Zahlungsform.