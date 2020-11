A 65: Verkehrseinschränkungen zwischen den AS Kandel-Nord und Insheim in den Abend- und Nachtstunden

Kandel / Insheim / Rohrbach – In der Zeit vom 19. November 2020, ca. 19 Uhr, bis 21. November 2020, ca. 6 Uhr, kommt es im Bereich der Anschlussstellen Kandel-Nord, Insheim und Rohrbach für den Abbau der Baustellenverkehrsführung in beiden Richtungsfahrbahnen zu folgenden Verkehrseinschränkungen.

Für den Abbau der Baustellenverkehrsführung werden beide Richtungsfahrbahnen nacheinander zwischen 19 Uhr und 6 Uhr gesperrt.

Folgende Sperrzeiten sind an den AS Kandel-Nord, Insheim und Rohrbach geplant:

19.11.2020, ab 19 Uhr

A 65: Sperrung der Richtungsfahrbahn Ludwigshafen inkl. der Zufahrten an den AS Kandel-Nord und Rohrbach in Fahrtrichtung Ludwigshafen

anschließend

A 65: Sperrung der Richtungsfahrbahn Karlsruhe inkl. der Zufahrten an den AS Insheim und Rohrbach in Fahrtrichtung Karlsruhe bis voraussichtlich 20. November, 6 Uhr.

20.11.2020, ab 19 Uhr, bis voraussichtlich 21.11.2020, 6 Uhr

A 65: Sperrung der Richtungsfahrbahn Karlsruhe inkl. der Zufahrten an den AS Insheim und Rohrbach in Fahrtrichtung Karlsruhe

Die ausgeschilderte Umleitung (U5) in Richtung Ludwigshafen führt ab der AS Kandel Nord über die L 542 nach Erlenbach, Hayna und Herxheim und von dort über die L 543 zur AS Insheim. Die Umleitung in Richtung Karlsruhe (U22) führt ab der AS Insheim über die L 543 nach Herxheim und von dort über die K 10 nach Hatzenbühl zur AS Kandel-Mitte.

Die vom Landesbetrieb Mobilität, Autobahnamt Montabaur, beauftragte Fahrbahnsanierung auf der A 65 zwischen den Anschlussstellen (AS) Kandel-Nord und Insheim ist abgeschlossen. Ab dem 19. November 2020 wird die eingerichtete Baustellenverkehrsführung zwischen der AS Kandel Nord und der AS Insheim abgebaut, so dass der Verkehr den neu sanierten Streckenabschnitt wieder ohne Einschränkungen befahren kann.

Das Autobahnamt Montabaur bittet die Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die unvermeidlichen Verkehrsbeeinträchtigungen durch die geplanten Bauarbeiten.