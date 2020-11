A5 TuR Bruchsal-Ost – Sonderkontrollen des gewerblichen Güter- und Personenverkehrs durch die Verkehrspolizei

Karlsruhe (ots) – Die Verkehrspolizeiinspektion Karlsruhe hatte am Donnerstag in

der Zeit von 08.30 bis 14.00 Uhr, an der Autobahn 5 „Brummis im Blick“.

Mit Schwerpunkt „gewerblicher Güter- und Personenverkehr“ kontrollierten die

darauf spezialisierten Beamten der Verkehrspolizei an der Tank- und Rastanlage

Bruchsal-Ost bei Forst, in Fahrtrichtung Frankfurt, insgesamt 28 Fahrzeuge.

Darüber hinaus wurden auf derselben Strecke der Autobahn per Videofahrzeug

Überholverbote und Abstände überwacht.

Insgesamt kam es dabei zu 88 Beanstandungen und es wurden Sicherheitsleistungen

in Höhe von 1.780 Euro erhoben.

Im Einzelnen unterteilen sich die Verstöße in

33 Überholverbot

18 Lenk- und Ruhezeiten

9 Ladungssicherung

7 Gefahrgutverordnung

7 Handynutzung

7 sonstige Verstöße des Fahrers, bspw. Gurtpflicht

3 Tierschutztransport-Verordnung

3 Abfallgesetz

Rheinstetten – Flüchtiger Autofahrer dank mehrerer Hinweise festgenommen

Karlsruhe (ots) – Wie bereits berichtet, ist ein 23-jähriger Autofahrer am

Dienstagabend in Rheinstetten-Forchheim mit hoher Geschwindigkeit vor der

Polizei geflüchtet. Dank mehrerer Hinweise aus der Bevölkerung konnte der

23-Jährige am Donnerstag vorläufig festgenommen werden.

Nachdem sich am Donnerstag bereits mehrere Zeugen bei der Polizei gemeldet

hatten, erhielt das Polizeirevier Ettlingen um die Mittagszeit den

entscheidenden Hinweis, dass sich der Gesuchte aktuell auf einem Sportplatz in

Rheinstetten-Forchheim aufhalten solle. Bei der anschließenden Überprüfung der

Örtlichkeit konnten die Beamten den 23-Jährigen widerstandslos vorläufig

festnehmen.

Neben seiner riskanten Flucht vor der Polizei sowie dem Verstoß gegen das

Pflichtversicherungsgesetz wird gegen den 23-Jährigen zudem ermittelt, weil er

in vier Fällen sein Auto betankt haben soll, ohne anschließend zu bezahlen.

Bei seiner Vernehmung auf dem Polizeiposten Rheinstetten äußerte sich der

23-Jährige zu den Vorwürfen und zeigte sich geständig.

Das Fluchtauto konnte anhand seiner Angaben in einem Waldstück bei Baden-Baden

aufgefunden werden. Dort hatte er es zurückgelassen, nachdem er sich mit dem

Ford im Wald festgefahren hatte.

Pfinztal – Vorfahrtsmissachtung führt zu Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots) – Am Mittwochabend kam es in Pfinztal an einer Einmündung zu

einem Verkehrsunfall zweier Pkw.

Gegen 12:00 Uhr mittags fuhr die 84-jährige Unfallverursacherin mit ihrem Pkw

auf der Hammerwerkstraße in Richtung Hauptstraße. Beim Abbiegen in die

Hauptstraße kollidierte sie mit einem bereits auf dieser Straße fahrenden

Kleinlaster. Durch den Unfall kam es zum Austritt von Betriebsflüssigkeit,

welche durch eine Spezialfirma entfernt werden musste. Bei beiden Pkw entstand

ein Sachschaden von schätzungsweise 5000 Euro.

Durlach – Einbruch in Mehrfamilienhaus – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – In Durlach drangen am Mittwochmittag Unbekannte in eine

Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Dornwaldstraße ein und entwendeten dort

hochwertigen Schmuck.

Die Diebe gelangen zwischen 12:15 Uhr und 12:45 Uhr durch eine offenstehende

Eingangstür in das Hausinnere, wo sie anschließend mit körperlicher Gewalt die

Tür zu einer Wohnung öffnen konnten. Hier sollen sie Goldschmuck aus einer

Schatulle im Wert von 50.000 Euro entwendet haben.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Oststadt bittet alle Zeugen, die an der oben

genannten Örtlichkeit etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der

Telefonnummer 0721 49070/ zu melden.

Dettenheim – Beim Rückwärtsfahren Pkw übersehen

Karlsruhe (ots) – Eine leicht Verletzte sowie ein Sachschaden von geschätzten

8.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmittag auf

der Liedolsheimer Hauptstraße ereignete.

Kurz nach 12 Uhr parkte der 72-jährige Unfallverursacher rückwärts aus einer

Parklücke aus und kollidierte hierbei mit der querenden Hyundai-Fahrerin. Durch

den Zusammenstoß beider Fahrzeuge wurde die 54-Jährige leicht verletzt. Das

Fahrzeug der Hyundai-Fahrerin war nicht mehr fahrbereit uns musste abgeschleppt

werden.

Karlsruhe – Das Referat Prävention des Polizeipräsidiums Karlsruhe informiert: Winterzeit ist Einbruchszeit – Infotelefon geschaltet

Karlsruhe (ots) – Corona bremst zwar das öffentliche Leben, nicht jedoch

Einbrecher. Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle informiert kostenfrei und

unverbindlich, wie man sich vor solch unliebsamen Zeitgenossen sinnvoll schützen

kann.

Am Freitag, 20.11.2020, sind zwischen 13.00 und 17.00 Uhr zu diesem Thema zwei

Telefone freigeschaltet:

0721/666-1231 0721/666-1232

Rufen Sie an. Die Fachberater der Polizei informieren Sie auch zu Pandemiezeiten

über sämtliche Möglichkeiten des Einbruchschutzes.

Ansonsten erreichen sie die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle wochentags

unter der üblichen Telefonnummer 0721/666-1234 oder jederzeit per Mail unter

Karlsruhe.pp.praevention@polizei.bwl.de.

Karlsruhe – Mund-Nasen-Schutz in Brand geraten

Karlsruhe (ots) – Nachdem ein 71-jähriger Mann am späten Mittwochabend in

Karlsruhe-Durlach seinen Mund-Nasen-Schutz auskochen wollte und dabei auf der

Couch einschlief, fing die Maske an zu brennen und der Mann musste aus seiner

Wohnung gerettet werden.

Nach den bisherigen Erkenntnissen wollte der 71-Jährige am Abend seinen

Mund-Nasen-Schutz auf dem Herd in heißem Wasser auskochen. Allerdings schlief er

währenddessen auf der Couch ein. Nachdem das Wasser im Topf schließlich

verdampft war, fing die Maske Feuer und es kam zu erheblicher Rauchentwicklung.

Nachbarn verständigten kurz vor Mitternacht aufgrund der hierdurch aktivierten

Rauchmelder die Rettungskräfte, die im Anschluss die betreffende Wohnungstür

aufbrechen und den 71-Jährigen aus seiner Wohnung begleiten mussten. Der Mann

kam im Anschluss aufgrund einer leichten Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus.

Die Flammen konnten durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Ein

Gebäudeschaden ist nicht entstanden, lediglich die Kücheneinrichtung wurde etwas

in Mitleidenschaft gezogen.

Karlsruhe – Betrunkene E-Scooter-Fahrerin

Karlsruhe (ots) – Mit über 1,2 Promille ist am Mittwochabend eine 27-jährige

Frau auf einem E-Scooter in der Karlsuher Innenstadt unterwegs gewesen und wurde

dabei von einer Streife der Verkehrspolizei kontrolliert.

Gegen 21:20 Uhr wurden die Beamten auf die Frau aufmerksam, als sie auf ihrem

E-Scooter von der Douglasstraße aus nach links in die Amalienstraße einbog. Bei

der anschließenden Verkehrskontrolle schlug den Polizisten direkt Alkoholgeruch

entgegen. Ein Alkoholtest vor Ort brachte Gewissheit und zeigte zunächst ein

Promille an. Die 27-Jährige musste die Beamten daraufhin auf die Dienststelle

begleiten. Dort ergab ein weiterer Test bei der Frau schließlich über 1,2

Promille. Die Beamten ordneten daraufhin eine Blutentnahme an.

Die 27-Jährige muss nun mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im

Straßenverkehr rechnen. Einen Führerschein hat sie nicht.

Karlsruhe – 15.000 Euro Sachschaden nach Fahrstreifenwechsel

Karlsruhe (ots) – Rund 15.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines

Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochnachmittag auf der Bundesautobahn 5, Höhe

Ausfahrt Karlsruhe-Nord ereignete.

Kurz nach 15:30 Uhr fuhr der 51-jährige Unfallverursacher auf dem

Beschleunigungsstreifen der Autobahnausfahrt Karlsruhe-Nord in Richtung Durlach

und wechselte in der Folge auf den rechten Fahrstreifen. Zeitgleich wechselte

der auf dem mittleren Fahrstreifen fahrende Lkw auf die rechte Fahrspur. Hierbei

kam es zwischen beiden Fahrzeugen zur Kollision, in deren Verlauf der

Transporter des 51-Jährigen sich quer vor die Front der Sattelzugmaschine legt

und im Weiteren verlauf nach links abgewiesen wird, wo er mit der Front die

Betongleitwand touchierte und abermals links in den Auflieger schleudert.

Glücklicherweise wurde bei dem Zusammenstoß niemand verletzt. Für die

Unfallaufnahme musste der Beschleunigungsstreifen sowie der rechte und mittlere

Fahrstreifen gesperrt werden.

Karlsruhe – 5.000 Euro Sachschaden nach Brand in Schule

Karlsruhe (ots) – Vermutlich aufgrund von Dacharbeiten auf einem Schulgebäude in

der Unterfeldstraße in Neureut, kam es am Mittwochnachmittag zu einem Brand.

Dabei entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Gegen 16:45 Uhr wurde das Feuer durch die Arbeiter entdeckt. Nach bisherigem

Kenntnisstand wurde zu Beginn des Brandausbruchs Oberlichter ausgetauscht und

großflächige Dachpappe verlegt. Bei den Arbeiten an einem der Oberlichter war

vermutlich die Hitzeentwicklung kurzfristig so hoch, dass Teer auf die darunter

befindliche Folie tropfte, diese schmolz und in den darunterliegenden Raum

tropfte. In der Folge entzündeten sich die im Raum gelagerten Gegenstände. Durch

die Flammen wurde die Brandmeldeanlage ausgelöst. Durch das schnelle

Einschreiten der Freiwilligen Feuerwehr Neureut konnte das Feuer rasch gelöscht

werden. Zum Brandausbruch befanden sich keine Schüler mehr in im Gebäude.

Karlsruhe – Unbekannter täuscht Drogengeschäft vor und raubt Bargeld – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Bei einem missglückten Drogenkauf am späten Mittwochabend in

Karlsruhe hat ein unbekannter Täter seinem Opfer zunächst Bargeld aus der Hand

gerissen und ging damit in der Folge flüchtig.

Gegen 23.30 Uhr meldete der 19-jährige Geschädigte der Polizei, dass er soeben

in der Fritz-Erler-Straße von einem unbekannten Mann um einen zweistelligen

Geldbetrag gebracht worden sei. Zunächst habe ihm der Unbekannte Marihuana zum

Kauf angeboten. Als das spätere Opfer daraufhin mehrere Geldscheine für den

Drogenkauf hervorholte, nahm der angelbliche Verkäufer diese an sich und wollte

fliehen, was ihm nach kurzem Gerangel auch gelang. Er entfernte sich mit einem

schwarzen Herrenfahrrad in Richtung Durlacher Tor.

Beim Versuch, den Täter aufzuhalten, verletzte sich der 19-Jährige leicht an

zwei Fingern. Er beschrieb den Flüchtigen als rund 18 bis 20 Jahre alt, etwa 175

cm groß, schlank, dunkelhäutig und deutschsprachig. Er war mit einer schwarzen

Jacke, schwarzen Jogginghose und ebenfalls schwarzen Schuhen sowie einer grünen

oder blauen Basecap von Gucci bekleidet.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 0721 666-5555 mit dem

Kriminaldauerdienst Karlsruhe in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – 13-Jähriger rennt gegen Pkw und wird glücklicherweise nur leicht verletzt – Appell der Verkehrspolizei zur dunklen Jahreszeit

Karlsruhe (ots) – Ein 13-jähriger Fußgänger ist am Donnerstag gegen 07.10 Uhr in

der Wolfartsweierer Straße in einen Pkw gerannt und kam zu seinem großen Glück

mit leichteren Blessuren davon. Wegen dunkler Kleidung und getragenen Ohrhörern

warnt die Verkehrspolizei.

Eine 49 Jahre alte Pkw-Führerin fuhr zunächst die Wolfartsweierer Straße von der

Durlacher Allee kommend in Richtung der Kriegsstraße. Plötzlich und unvermittelt

rannte der Schüler zwischen zwei parkenden Autos hindurch – ohne auf den

fließenden Verkehr zu achten – vom Gehweg auf die Fahrbahn und stieß mit Pkw der

49-Jährigen zusammen.

Er kam mit einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in die Kinderklinik,

konnte diese aber nach ambulanter Behandlung noch am selben Tag wieder

verlassen. Am Pkw entstand Schaden von 500 Euro.

Der 13-Jährige war bei gerade einsetzender Dämmerung komplett dunkel gekleidet

und damit für die Autofahrerin nur schlecht erkennbar. Zudem trug er eine dunkle

Kapuze über den Kopf und hörte Musik über sogenannte In-Ear-Kopfhörer.

Die Verkehrspolizei des Polizeipräsidiums Karlsruhe appelliert in diesem

Zusammenhang insbesondere an Fußgänger und Zweiradradfahrer, gerade in der

dunklen Jahreszeit darauf zu achten, dass man von anderen Verkehrsteilnehmern

gut erkannt wird.

Neben Kleidung mit heller oder auffälliger Signalfarbe können reflektierende

Klettbänder oder vergleichbare Applikationen an der Kleidung gut schützen.

Darüber hinaus sollte man sich als aktiver Verkehrsteilnehmer, und damit auch

als Fußgänger, auf öffentlichen Straßen der eigenen Sicherheit halber nie durch

Unterhaltung über Kopfhörer ablenken lassen.

Eltern werden gebeten, ihre Kinder dahingehend zum eigenen Wohl eindringlich

sensibilisieren.

Bruchsal – Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Karlsruhe (ots) – Leichtere Verletzungen zog sich ein 30-jähriger Radfahrer bei

einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Bruchsal zu. Eine 60-jährige

Fahrradfahrerin war kurz nach 16.00 Uhr auf der Paul-Gerhardt-Straße unterwegs.

Beim Linksabbiegen folgte sie nicht der Radverkehrsführung und stieß mit dem

entgegenkommenden 30-Jährigen zusammen.

Karlsruhe – Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Schwere Verletzungen erlitt eine 68-jährige Fahrradfahrerin

bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag in Karlsruhe. Ein 80-jähriger

Pkw-Fahrer war kurz vor 11.00 Uhr auf der Tiefentalstraße unterwegs und wollte

nach rechts in die Straße des Roten Kreuzes abbiegen. Beim Abbiegen erkannte er,

durch die Sonne geblendet, die auf dem Radweg in Richtung Zündhüttle fahrende

68-Jährige nicht und stieß mit ihr zusammen. Nach einer Erstversorgung vor Ort

wurde die Frau in eine Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf ca.

4500 Euro geschätzt.

Karlsruhe – Einbruch in Einfamilienhaus in Knielingen

Karlsruhe (ots) – Am Mittwochvormittag, zwischen acht und dreizehn Uhr, brachen

bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Karlsruher Stadtteil

Knielingen ein. Sie brachen mit brachialer Gewalt ein Fenster im Erdgeschoss des

in der Rheinbergstraße gelegenen Hauses auf, und verschafften sich so Zugang zu

den Wohnräumen. Dort durchwühlten sie sämtliche Zimmer und entwendeten Bargeld

und Schmuck. Der Schaden am Fenster beträgt ungefähr 1000 Euro, der Wert der

entwendeten Gegenstände liegt bei ungefähr 2000 euro.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen.

Oberhausen-Rheinhausen – Drei Verletzte bei Brand in Wohnhaus – 70-jährige Bewohnerin in Lebensgefahr

Oberhausen-Rheinhausen (ots) – Beim Brand einer Küche in einem Wohnanwesen der

Oberhausener Kolpingstraße sind in der Nacht zum Donnerstag alle drei Bewohner

durch Rauchgas verletzt worden. Eine 70 Jahre alte Frau schwebt in Lebensgefahr.

Ab etwa 02.15 Uhr haben mehrere Zeugen der Integrierten Leitstelle Karlsruhe den

Brand gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr konnte bei starker

Rauchentwicklung das Feuer im Obergeschoss eines auf dem Anwesen stehenden

Vorderhauses ausgemacht werden.

Während sich der 73-jährige Bewohner im rauchfreien Bereich zum Balkon begab und

mittels Steckleiter von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht werden konnte,

wurde seine 70-jährige Frau leblos im Wohnzimmer angetroffen. Unter Einsatz von

Notarzt und Rettungsdienst konnte sie reanimiert werden und kam in eine Klinik.

Gegen 03.00 Uhr war der Brand schließlich gelöscht und es waren seitens der

Wehrleute nur noch Nachsorgemaßnahmen zu treffen. Eine im Erdgeschoss lebende 69

Jahre alte Bewohnerin brachte sich zuvor selbst in Sicherheit. Sie und der

73-Jährige wurden von den Rettungsdiensten erstversorgt und kamen wegen des

Verdachts einer Rauchvergiftung vorsorglich zur Beobachtung auch in

Krankenhäuser.

Ersten Einschätzungen zufolge ist der entstandene Sachschaden bei mindestens

25.000 Euro anzusiedeln. Die weiteren Ermittlungen zu der noch unklaren

Brandursache führt das Kriminalkommissariat Bruchsal mit Unterstützung der

Kriminaltechnik.

Im Einsatz insgesamt waren rund 30 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr

Oberhausen-Rheinhausen, drei Teams der Rettungsdienste sowie zwei Notarztteams,

acht Einsatzkräfte des Polizeireviers Philippsburg und vier der Kriminalpolizei

Karlsruhe.

44-Jähriger rauchend und ohne Mundschutz im Bahnhof unterwegs

Karlsruhe (ots) – Einen 44-jährigen Deutschen kontrollierten Beamte der

Bundespolizei am Mittwochabend, nachdem dieser rauchend und ohne

Mund-Nase-Bedeckung im Bahnhof angetroffen wurde.

Zunächst verweigerte der Mann die Herausgabe seiner Personalien und zeigte sich

gegenüber den Beamten aggressiv und uneinsichtig. Im Zuge der Maßnahmen kam es

zum Widerstand gegen die eingesetzten Beamten und der 44-Jährige musste

gefesselt werden. Ein später durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von

1,44 Promille. Nach Abschluss der Maßnahmen konnte der Mann die Dienststelle

wieder verlassen.

21-jähriger mit Drogen und Messer im Bahnhof festgestellt

Karlsruhe (ots) – Bundespolizisten stellten am Mittwoch Drogen und ein Messer

bei der Kontrolle eines 21-jährigen Deutschen fest.

Bei der Kontrolle im Karlsruher Hauptbahnhof fragten die Beamten den jungen Mann

zunächst nach gefährlichen Gegenständen. Hier gab er unmittelbar zu, eine

geringe Menge Marihuana in seiner Umhängetasche mitzuführen. Bei der

Durchsuchung seiner Tasche stellten die Beamten zu den Drogen auch noch ein

verbotenes Einhandmesser sicher. Im Zuge der weiteren polizeilichen Maßnahmen

unterlies es der 21-Jährige nicht, die Beamten fortwährend zu beleidigen und

ihnen zu drohen. Er muss sich nun wegen des waffenrechtlichen Verstoßes, dem

unerlaubten Besitz von Betäubungsmitteln und Beleidigung verantworten.

Ettlingen – Unbekannter Unfallbeteiligter gesucht

Karlsruhe (ots) – Die Polizei Ettlingen sucht einen Unfallbeteiligten zu einem

Unfall, der sich am Dienstag, 17.11.2020, gegen 18.10 Uhr, ereignete. Der Fahrer

eines Ford Transit befuhr die Landesstraße 566 von Rheinstetten kommend in

Fahrtrichtung Ettlingen. Kurz nach dem Bahnübergang bemerkte er, dass er wohl

ein entgegenkommendes Fahrzeug mit seinem linken Außenspiegel berührt hatte. Der

Spiegel an seinem Fahrzeug wurde beschädigt. Er wendete bei nächster

Gelegenheit, in der Annahme, den anderen Unfallbeteiligten irgendwo auf der

Strecke Richtung Rheinstetten anzutreffen. Er konnte jedoch niemanden entdecken.

Ob an dem anderen Fahrzeug ebenfalls ein Schaden entstanden ist, konnte der

Fahrer des Ford Transit nicht sagen. Genauere Angaben zu diesem, ihm

entgegenkommenden, Fahrzeug, konnte der Anzeigeerstatter nicht machen.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ettlingen unter der Telefonnummer

07243/32000 entgegen.

