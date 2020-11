Mannheim-Neckarstadt: Angeblicher Enkel täuscht Notlage vor und erbeutet mehrere Tausend Euro von älterer Dame – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Eine ältere Dame wurde am Mittwochnachmittag Opfer

eines sogenannten Enkeltricks. Sie erhielt gegen 14 Uhr den Anruf eines

vermeintlichen Enkels, der vorgab, sich in einer Notlage zu befinden. Die

Seniorin saß dem Schwindel auf, wollte helfen und übergab an der Haustür einem

angekündigten Geldboten Bargeld in Höhe einer vierstelligen Summe. Den

unbekannten Mann, dem sie das Geld übergeben hatte, beschrieb die ältere Dame

so: ca. 30 Jahre alt, ca. 170 – 180 cm groß, sehr schlank, südeuropäischer

Phänotyp. Er soll helle, trendige Kleidung, einen dunklen Hut mit Karo-Muster,

eine Brille sowie eine Mund-Nasen-Schutzmaske getragen haben. Die

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen,

die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem

Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444, in Verbindung zu setzen.

Wissen Sie wirklich, wer dran ist? – Tipps Ihrer Polizei

Trickdiebe sind erfinderisch und schauspielerisch begabt: Sie täuschen eine

Notlage vor oder geben sich beispielsweise als Handwerker oder Amtsperson aus,

um in die Wohnung ihrer Opfer zu gelangen. Getäuscht und anschließend bestohlen

werden häufig ältere Menschen. Dabei kündigen sie ihren Besuch oft vorher

telefonisch an, um mögliche Bedenken schon im Voraus zu zerstreuen und ein

Vertrauensverhältnis zum Opfer aufzubauen.

Um eine persönliche Beziehung vorzutäuschen und daraufhin eingelassen zu werden,

rufen Täterinnen oder Täter vorher an und geben sich als lange

nicht gesehene Verwandte – zumeist Enkelkinder („Enkel-Trick“) –

mit plötzlichem akutem Geldbedarf aus.

nicht gesehene Verwandte – zumeist Enkelkinder („Enkel-Trick“) – mit plötzlichem akutem Geldbedarf aus. bestellen Täterinnen oder Täter angebliche Grüße von Bekannten

oder Verwandten. -überbringen Täterinnen oder Täter eine

angebliche Unglücksnachricht von Bekannten oder Verwandten.

-geben sich Täterinnen oder Täter als entfernte Verwandte, als

ehemalige Kollegen oder Nachbarn, als Pflegepersonal oder

Bettnachbarn vom Krankenhausaufenthalt aus.

Bitte bedenken Sie: Tricktäter sind erfinderisch und schauspielerisch begabt. So

denken sie sich immer neue „Schachzüge“ aus, die an dieser Stelle nie

vollständig aufzuzählen sind.

https://praevention.polizei-bw.de/wp-content/uploads/sites/20/2020/04/190731-FLY

ER-DIN-A6-ROTE-KARTE.pdf

Mannheim-Innenstadt: 74-jährige Autofahrerin verirrt sich in Straßenbahntunnel

Mannheim-Innenstadt (ots) – Am Donnerstagvormittag verirrte sich in der

Mannheimer Innenstadt eine 74-jährige Frau aus dem Rhein-Neckar-Kreis mit ihrem

Auto in einen Straßenbahntunnel. Die Frau war gegen 9.15 Uhr mit ihrem Skoda in

der Verlängerung der Planken vom Paradeplatz zunächst in Richtung Rathaus

unterwegs. Nach derzeitigem Erkenntnisstand folgte die Ortsunkundige einer

Straßenbahn. Anschließend fuhr sie hinter der Straßenbahn weiter in eine

Sackgasse für den Autoverkehr zwischen den Quadraten D6 und E6. Anstatt am Ende

der Straße zwischen den Quadraten D7und E7 wieder zurück in Richtung Paradeplatz

umzukehren, folgte sie weiter der Straßenbahn und fuhr in den Straßenbahntunnel

ein. Von der Haltestelle Rheinstraße und anschließend an der Haltestelle

Dalbergstraße vorbei, fuhr sie dabei im Schotterbett der Gleise. Erst kurz vor

der Haltestelle MVV-Hochhaus, bereits außerhalb des Tunnels, verlor der Skoda

aufgrund des dort fehlenden Schotterbetts den Bodenkontakt und blieb liegen. Wie

durch ein Wunder entstanden weder an den Gleisen, noch an der im Tunnel

verbauten Elektronik Beschädigungen. Lediglich am Fahrzeug der 74-Jährigen riss

die Ölwanne auf. Das Fahrzeug wurde durch Hilfsfahrzeuge der rnv aus dem

Gleisbett geborgen. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Der

Straßenbahnverkehr war bis ca. 11 Uhr zwischen den Haltestellen Rheinstraße und

Abendakademie unterbrochen.

Heidelberg: Vergessene Kerze führte zu Zimmerbrand; zwei Verletzte; Pressemitteilung Nr. 2

Heidelberg (ots) – Wie die Brandermittler des Polizeireviers Heidelberg-Süd

herausfanden, dürfte eine Kerze, die vergessen wurde, zu löschen, am

Mittwochmorgen, kurz nach 7 Uhr, zum Brand im Zimmer in einer Wohnung in der

Max-Joseph-Straße geführt haben. Zwei Bewohner waren mit leichten

Brandverletzungen und Rauschgasvergiftungen in eine Klinik gebracht worden. Der

Sachschaden beträgt rund 30.000.- Euro.

Mannheim-Feudenheim: Unbekannte Einbrecher hebeln Haustür auf – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Feudenheim (ots) – Unbekannte verschafften sich am Mittwochmorgen in

der Zeit von 7.45 und 8.30 Uhr unberechtigt Zugang zu einem Reihenhaus in der

Max-von-Seubert-Straße, indem sie die Haustür mit einem noch unbekannten

Gegenstand aufhebelten. Als sie die Anwesenheit des Hausbesitzers und dessen

Tochter Bewohner bemerkten, ließen sie von ihrem Vorhaben ab und flüchteten ohne

Beute. Gesehen hatten die Hausbewohner die Einbrecher nicht. Sie nahmen

lediglich die Stimmen von – vermutlich zwei – unbekannten Personen wahr, die in

akzentfreiem Deutsch miteinander sprachen. Die Ermittlungsgruppe Eigentum bei

der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg nahm die Ermittlungen auf und

veranlasste eine Spurensuche. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können,

werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444, in

Verbindung zu setzen.

Mannheim-Käfertal: Verkehrskontrollen auf der BBC-Brücke

Mannheim (ots) – Am Donnerstagmorgen zwischen 04:00 Uhr und 07:00 Uhr überwachte

die Verkehrspolizei zum wiederholten Male die Einhaltung der

Durchfahrtsbeschränkung auf der BBC-Brücke (Friedrich-Ebert-Straße). Es

gelangten 21 der kontrollierten Fahrzeuge zur Anzeige, da diese die

Durchfahrtsbreite überschritten hatten. Weiterhin beschlagnahmten die Beamten

einen gefälschten Führerschein und stellten einen Fahrer ohne Fahrerlaubnis

fest. Es sind bereits weitere Kontrollen über die Einhaltung der

Durchfahrtsbeschränkung auf der BBC-Brücke in Planung.

Mannheim: Schwerer Verkehrsunfall auf A 6; Vollsperrung aufgehoben – zwei Fahrstreifen wieder frei; vier Verletzte; Pressemitteilung Nr. 3

Mannheim (ots) – Die Vollsperrung der A 6 in Richtung Frankfurt ist aufgehoben.

Der linke und mittlere Fahrstreifen sind wieder frei befahrbar. Die Sperrung der

rechten Spur bleibt wegen der Bergung des Rettungswagens noch bestehen.

Bei der Unfallaufnahme kristallisierte sich heraus, dass sowohl die drei

Insassen des Rettungswagens -Fahrer, Beifahrer und Patientin- sowie auch der

Porsche-Fahrer Verletzungen davontrugen. Alle wurden in Krankenhäuser gebracht.

Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere zehntausend Euro belaufen.

Eine Fachfirma war zur Reinigung der Fahrbahn im Einsatz.

Mannheim: Autofahrer prallt in die Leitplanken, leicht verletzt

Mannheim (ots) – Am Donnerstagvormittag, gegen 9.20 Uhr, war ein 20-jährger

Peugeot-Fahrer auf der B 38a in Richtung Feudenheim unterwegs, als er an der

Abfahrt Mannheim-Neuhermsheim in Richtung Ludwigshafener Straße, Höhe SAP-Arena,

auf regennasser Fahrbahn nach links schleuderte und in die Leitplanken prallte.

Das Fahrzeug wurde regelrecht auf die Leitplanken gehoben und blieb auf der

Fahrerseite liegen, sodass er von der Berufsfeuerwehr Mannheim aus seinem stark

beschädigten Fahrzeug geborgen werden musste. Mit leichten Verletzungen wurde

der 20-Jährige zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Sein Fahrzeug wurde

abgeschleppt. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro. Eine Fachfirma war

zur Reinigung der Fahrbahn im Einsatz. In der Überleitung von der B 38a auf die

Ludwigshafener Straße kam es bis gegen Ende der Unfallaufnahme um 10.30 Uhr zu

geringen Behinderungen.

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis: Betrugsversuche mit alter Heidelberger Polizei-Rufnummer

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Aktuell häufen sich Rückfragen

bzw. Hinweise bei der Heidelberger Kriminalpolizeidirektion, weil Personen von

der Rufnummer 06221/99-0 angerufen wurden. Dabei handelt es sich zwar

tatsächlich un die alte Rufnummer der ehemaligen Polizeidirektion Heidelberg,

die aber aktiv nicht mehr benutzt wird. Bei Rückruf wird die Rufnummer aber noch

immer umgeleitet und man landet dann beim Polizeipräsidium Mannheim in der

Zentrale. In den gemeldeten Fällen wurde jeweils direkt vom Anrufer aufgelegt

oder die Angerufenen fanden die Rufnummer in Ihrem Speicher der verpassten

Anrufe, sodass kein Gespräch zustande kam.

Es ist jedoch zu vermuten, dass die Anrufer es insbesondere auf ältere

Mitbürgerinnen und -bürger abgesehen haben und diese dann in ein Gespräch unter

der bekannten Betrugsmasche „Falscher Polizeibeamter“ verwickeln wollen, um an

Informationen über Vermögenswerte und letztendlich zu einer Übergabe dieser

bewegen wollen.

Die Polizei warnt daher eindringlich:

Die Polizei ruft nicht unter der 06221/990 oder dem

Polizeinotruf 110 (wie in früheren Fällen auch schon berichtet)

an!

Polizeinotruf 110 (wie in früheren Fällen auch schon berichtet) an! Am Telefon nicht unter Druck setzen lassen! Ggf. einfach

auflegen!

auflegen! Nicht am Telefon über persönlichen und finanzielle Verhältnisse

sprechen!

sprechen! Misstrauen ist angebracht bei Forderungen nach schnellen

Entscheidungen,Kontaktaufnahme mit Fremden sowie Herausgabe von

persönlichen Daten, Bargeld, Schmuck oder Wertgegenständen.

Entscheidungen,Kontaktaufnahme mit Fremden sowie Herausgabe von persönlichen Daten, Bargeld, Schmuck oder Wertgegenständen. Wenn Sie einen Anruf eines vermeintlichen Polizisten erhalten

und auf Nummer sicher gehen wollen: Namen notieren und selbst

die Nummer des nächsten Reviers heraussuchen, wählen und

nachfragen! Nicht verbinden lassen, nicht die Rückruftaste oder

eine angebliche Nummer der Polizei wählen, die bei einem

solchen Gespräch durchgegeben wurden!

Weitere Infos und Tipps zur Masche „falsche Polizeibeamte“ finden Sie hier:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-pol

izisten/

Mannheim: Unfall auf A 6 bei Feudenheim; Vollsperrung; Pressemitteilung Nr. 2

Mannheim (ots) – Nach den bisherigen Erkenntnissen war ein Rettungswagen am

Donnerstagmittag, kurz nach 12 Uhr, auf einer Krankentransportfahrt auf der A 6

unterwegs, als dessen Fahrer zwischen dem Mannheimer Kreuz und dem Viernheimer

Kreuz vom mittleren auf den linken Fahrstreifen zog, um einen vorausfahrenden

Lkw zu überholen.

Dabei übersah er einen nachfolgenden Porschefahrer, der dem Rettungswagen von

hinten auffuhr. Durch die Kollision kippte das Rettungsfahrzeug um und blieb auf

der Seite liegen.

Verletzt wurde nach derzeitigen Erkenntnissen niemand.

Ein Rettungshubschrauber landete zunächst auf der Autobahn und transportierte

die Patientin aus dem Rettungswagen weiter in eine Klinik.

Derzeit laufen noch die Bergungsarbeiten. Zum Aufrichten des Rettungswagens ist

ein Kranwagen bestellt.

Die A 6 bleibt in Richtung Frankfurt nach wie vor auf unbestimmte Zeit voll

gesperrt. Der Rückstau beträgt rund drei Kilometer.

Mannheim: Schwerer Verkehsunfall auf A 6 bei Feudenheim; Vollsperrung; Pressemitteilung Nr. 1

Mannheim (ots) – Wegen eines schweren Verkehrsunfalls zwischen dem Mannheimer

Kreuz und dem Viernheimer Kreuz, ist die A 6 in Fahrtrichtung Frankfurt derzeit

voll gesperrt. Über den Unfallhergang, die Anzahl der beteiligten Fahrzeuge

sowie etwaiger Verletzter liegen noch keine Erkenntnisse vor.

Mannheim-Neckarstadt-West: Einbrecher von Bewohner überrascht – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarstadt-West (ots) – Ein unbekannter Täter brach am Mittwochmittag

in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Neckarstadt-West ein. Der

Einbrecher hebelte kurz nach 13 Uhr die Tür einer Erdgeschosswohnung eines

Anwesens in der Stockhornstraße auf. Im Flur versuchte er erfolglos eine

verschlossene Zimmertür aufzuhebeln, weshalb er sein Glück an einer weiteren

verschlossenen Tür versucht. Hierdurch wurde ein 27-jähriger Mann, der in diesem

Zimmer schlief. Er rief laut, wer dort sei. Daraufhin suchte der Einbrecher das

Weite und war verschwunden, bis der 27-Jährige sein Zimmer verlassen hatte.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

Mannheim-Herzogenried: 52-jähriger Mann unter Medikamenteneinfluss mit dem Auto unterwegs.

Mannheim-Herzogenried (ots) – Ein 52-jähriger Mann war am frühen

Donnerstagmorgen mit dem Auto im Stadtteil Herzogenried unterwegs und stand

dabei unter dem Einfluss von Medikamenten. Der 52-Jährige fiel einer

Polizeistreife kurz vor 1 Uhr in der Zielstraße auf, da er mit seinem VW auf

gerader Straße mit 30 km/h unterwegs war, obwohl hier 50 km/h erlaubt wären. Auf

der weiteren Fahrt zeigte er deutliche Fahrunsicherheiten, kam mehrfach in den

Gegenverkehr, im Kreisverkehr in Höhe der Straße „An der Radrennbahn“ fuhr er

auffällig weit links. Nach dem Einbiegen in den Ulmenweg bremste der ortskundige

Mann mehrmals grundlos ab. Bei der Kontrolle schien der Mann schläfrig und

zitterte aber stark. Ansonsten verhielt sich aber sehr ruhig, fast schon

lethargisch. Ein Alkoholtest verlief ohne Befund. Ein Drogentest war ihm nicht

möglich. Er gab jedoch an, schmerzlindernde Medikamente zu sich genommen zu

haben. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen.

Gegen den Mann wird nun wegen Verkehrsteilnahme unter Medikamenten-Einflusses

ermittelt. Sein Führerschein wurde zu den Akten genommen.

Mannheim-Waldhof: Wohnungsbrand – keine Verletzten

Mannheim-Waldhof (ots) – Wegen eines Wohnungsbrands im Stadtteil Waldhof wurden

am frühen Mittwochmorgen Polizei und Feuerwehr alarmiert. Gegen 5.30 Uhr war im

Bad im Dachgeschoss eines Doppelhauses in der Hersfelder Straße ein Brand

ausgebrochen. Hierbei wurde eine Badewanne stark in Mitleidenschaft gezogen,

wodurch es auch zu einem unkontrollierten Wasseraustritt aus einer Wasserleitung

kam. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig aus dem Haus in Sicherheit bringen

und blieben unverletzt. Der Brand konnte durch die Berufsfeuerwehr Mannheim

rasch gelöscht werden. Die Höhe des entstandenen Schadens kann derzeit nicht

beziffert werden.

Die weiteren Ermittlungen der Brandursache durch die Brandermittler des

Polizeireviers Mannheim-Sandhofen dauern an.

Mannheim-Rheinau: 22-jähriger flüchtet vor Polizeikontrolle

Mannheim-Rheinau (ots) – Ein 22-jähriger Autofahrer flüchtete am

Mittwochnachmittag im Stadtteil Rheinau vor einer Polizeikontrolle. Der junge

Mann war einer Polizeistreife kurz nach 16 Uhr aufgefallen, als er mit seinem

Opel im Rheinauer Ring unterwegs war. Beim Erblicken des Streifenfahrzeugs gab

er Gas und raste mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Relaisstraße davon.

Die Beamten folgten dem Opel, der in rücksichtsloser und grob verkehrswidriger

Weise flüchtete mit Blaulicht und Martinshorn. Dieser bog mit hoher

Geschwindigkeit in die Waldseestraße ein, fuhr weiter in die Karlsruher Straße,

wo er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und einen Zusammenstoß mit

geparkten Fahrzeugen nur mit Mühe verhindern konnte. Kurz vor der Einmündung zur

Hockenheimer Straße geriet er aufgrund der hohen Geschwindigkeit ins Schlingern.

Die weitere Fahrt führte über die Hockenheimer Straße in die Plankstadter

Straße. Hier musste er schließlich wegen eines entgegenkommenden Fahrzeugs

anhalten und konnte durch die Polizeibeamten kontrolliert werden. Dabei

bemerkten die Beamten deutliche Anzeichen für Drogenkonsum. Ein im Polizeirevier

Mannheim-Neckarau durchgeführter Drogentest bestätigte dies und reagierte

positiv auf Marihuana. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein

wurde einbehalten. Gegen den jungen Mann wird nun wegen Verkehrsteilnahme unter

Drogeneinflusses, Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen sowie des

Verdachts des Drogenbesitzes ermittelt.