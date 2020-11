Metalldiebstahl aus Garage

Kirn, Jahnstraße (ots)

Am 19.11.2020 wurde hiesiger Dienststelle gegen 09.45 Uhr mitgeteilt, dass aus einer unverschlossenen Garage des Kirner Krankenhauses eine größere Menge Altmetall entwendet wurde.

Es handele sich dabei um große Edelstahlfilter, Edelstahlhandwaschbecken, 5-6 Edelstahlflanschschieber sowie Kupferkabel und Kupferrohre. Insgesamt dürfte das Altmetall ein Gewicht von ca. 250 – 400 kg haben.

Die Polizei Kirn nahm die Ermittlungen auf. Derzeit gibt es Zeugenhinweise auf zwei Personen mit einem blauen Kastenwagen, welche offenbar das Altmetall darin abtransportierten.

Weitere Zeugenhinweise werden erbeten an die Polizei Kirn unter der Rufnummer 06752/1560.

Brand

Eisenberg (ots)

Am 18.11.20, gegen 18:25 h brannte ein Mülltonne in Eisenberg. Die bislang unbekannten Täter schoben die Papiermülltonne in einen Feldweg, in der Nähe des Westrings und steckten diese in Brand. Die Feuerwehr hatte das Feuer schnell gelöscht. Zeugen melden sich unter 06352/911-0 auf der Polizei in Kirchheimbolanden.