Falsche Polizeibeamte

Bingen (ots)

Weiler, Gensingen, Münster-Sarmsheim, 18.11.. Gestern gingen vermehrt Anrufe ein, bei denen sich die Anrufer als Polizeibeamte ausgaben. Sie riefen meist mit unterdrückter Nummer an, um mit ähnlich gelagerten Sachverhalten ihre Opfer zu ködern: es habe einen Raubüberfall in der Nachbarschaft gegeben, und man müsse nun zur Sicherheit dringend wissen, wieviel Barvermögen sich im Haus befände. Die Angerufenen, meist ältere Mitbürger, die oft im Öffentlichen Telefonbuch stehen, reagierten souverän und meldeten die Anrufe bei der Polizei. Es entstand kein Schaden.

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und die Corona-Verordnung mit Katze

Bingen (ots)

Weiler, 18.11., Stromberger Straße, 17:30 Uhr. Ein Anrufer meldete einen verdächtigen PKW in der Stromberger Straße/ Ecke Hahnweg. Am PKW hatte vorher eine Personengruppe gestanden und es hatte nach Haschisch gerochen. Bei der Kontrolle und Personenüberprüfung konnten alle vier Männer im Alter von 18, 21, 25 und 33 der Mainzer Drogenszene zugeordnet werden. Unter dem Auto und neben einem Busch konnten zwei Tütchen mit Betäubungsmittel gefunden werden. Nach den Angaben der Männer befanden sie sich in Weiler, um dort ein Haustier zu kaufen. Die arme Katze befand sich auch im Auto. Da die Männer aus vier verschiedenen Haushalten stammten, wurde neben einem Ermittlungsverfahren außerdem ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Kurierfahrer fährt unter Drogeneinfluss durch Altstadt

Mainz-Altstadt (ots) – Mittwoch, 18.11.2020, 19:15 Uhr

Dank eines aufmerksamen Radfahrers konnte gestern Abend ein auffällig fahrender

Kurierfahrer durch die Beamten des Altstadtreviers einer Verkehrskontrolle

unterzogen werden. Dieser sei zuvor mit überhöhter Geschwindigkeit durch den

Eisgrubweg in Richtung Windmühlenstraße gefahren. Polizeibeamte können den

24-jährigen Fahrer einer Verkehrskontrolle unterziehen. Er reagierte gereizt und

aufgebracht. Ein Drogentest fällt positiv hinsichtlich THC und Kokain aus. Ein

Ermittlungsverfahren wurde eröffnet.

Einbruchsdiebstahl in Reihenhaus

Mainz-Gonsenheim (ots) – Mittwoch, 18.11.2020, 17:00 – 20:00 Uhr

Bislang unbekannte Täter verschaffen sich am gestrigen Abend über die Terrasse

Zugang zu einem Reihenhaus in der Nähe des Mainzer Sandes in Mainz-Gonsenheim.

Dabei hebeln sie ein im rückwärtigen Bereich des Hauses liegendes

Terrassenfenster auf und heben dies aus der Verankerung. Anschließend steigen

sie durch das Fenster in das Haus ein.

Die Täter durchwühlen in mehreren Räumen Schubladen und Schränke. Sie entwenden

Schmuck und diverse Wertgegenstände.

Die Täter flüchten anschließend mit der Beute durch die Kellertür in unbekannte

Richtung.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.